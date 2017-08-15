Два велосипедиста попали за день под колеса авто на Сахалине

21 августа примерно в 18:38 50-летний водитель автомобиля Toyota Wish двигался на запад по улице Кирпичной в Южно-Сахалинске. В районе дома № 97 он столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом, который выезжал с прилегающей территории на улицу Кирпичную.

В результате ДТП 14 – летний подросток получил телесные повреждения.

В Поронайске в тот же день под колеса авто попала несовершеннолетняя велосипедистка. 13-летняя девочка. В 13:05 она ехала по улице Октябрьской . На нерегулируемом пешеходном переходе, нарушая ПДД, школьница пересекала проезжую часть, не спускаясь с велосипеа и столкнулась с автомобилем Mitsubishi Delica, которым управлял 50 – летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

По данным фактам проводятся проверки.

Источник: группа пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Сахалинской области