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В Аниве рабочие при разгрузке разбили тротуарную плитку
видео очевидцев

В Аниве рабочие при разгрузке разбили тротуарную плитку

Часть снимали с кузова кран-балкой, часть просто скидывали

Накануне, 21 августа в Аниве рабочие при разгрузке разбили тротуарную плитку. Это происходило во время проведения работ по благоустройству во дворе дома №35 по улице Комсомольской.

По словам местных жителей, во дворе меняли трубы, теперь очередь дошла до тротуаров. Прибывшие на место рабочие часть брусчатки снимали с кузова кран-балкой, часть просто скидывали. Происходящее зафиксировали на видео.

"Плитки разбили очень много, где-то край откололся, где-то трещина пошла. Никакого уважения к чужому. И за чей счет это все будет компенсировано?", - недоумевают анивчане.

Как сообщили astv.ru  в администрации райцентра, убытки в данном случае несет только подрядчик, выполняющий работы. 

"Оплата производится не за объем закупленных подрядчиком материалов, а за объем выполненных качественно работ по монтажу. Если при приемке выявят дефекты, работы просто не примут. Нанятая организация обязана будет их устранить", - говорят в администрации Анивского района. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:14 +3
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Комментарии
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 11:23
вот видите,не надо делать закрытую зону,пусть эти безрукие делают дороги....
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:26 Отредактированно сегодня, в 11:28
Вертикальное видео не доказательство...

(Vertical Video Syndrome)
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0
Online
MiSHGUN Online
Написано сегодня, в 11:32
нащальника , оно само ... кааак бехшмех шайтанама....
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:00
а почему контроль осуществляют люди с телефонами а не слуги государевы?? это же вроде как бюджетные деньги?
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+1
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 12:16
Руководствуются принципом: "На счастье"
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0
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:29
а если присмотреться-то часть брусчатки на фото вроде как б/у. Или вообще некачественно сделана.. имхо
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0
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