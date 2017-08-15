видео очевидцев

Накануне, 21 августа в Аниве рабочие при разгрузке разбили тротуарную плитку. Это происходило во время проведения работ по благоустройству во дворе дома №35 по улице Комсомольской.

По словам местных жителей, во дворе меняли трубы, теперь очередь дошла до тротуаров. Прибывшие на место рабочие часть брусчатки снимали с кузова кран-балкой, часть просто скидывали. Происходящее зафиксировали на видео.

"Плитки разбили очень много, где-то край откололся, где-то трещина пошла. Никакого уважения к чужому. И за чей счет это все будет компенсировано?", - недоумевают анивчане.

Как сообщили astv.ru в администрации райцентра, убытки в данном случае несет только подрядчик, выполняющий работы.

"Оплата производится не за объем закупленных подрядчиком материалов, а за объем выполненных качественно работ по монтажу. Если при приемке выявят дефекты, работы просто не примут. Нанятая организация обязана будет их устранить", - говорят в администрации Анивского района.