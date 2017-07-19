На Сахалин с двухдневной поездкой летит Юрий Трутнев

Сегодня вечером в Южно-Сахалинск прилетает представитель президента России по Дальневосточному федеральному округу. Юрий Трутнев проведет в регионе два дня.

Завтра, 26 июля, вице-премьер проведет несколько совещаний в областном доме правительства. Они будут посвящены проблеме расселения из ветхого жилья в Сахалинской области, реализации проекта выдачи дальневосточных гектаров, развитию Курильских островов и работе предприятий в режиме свободного порта Владивосток.

В четверг, 27 июля, Трутнев отправится на Сахалинскую ГРЭС-2, строящуюся в Томаринском районе. Кроме этого, в плане его поездки значатся посещения Углегорска и Шахтерска.