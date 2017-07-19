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На Сахалин с двухдневной поездкой летит Юрий Трутнев

На Сахалин с двухдневной поездкой летит Юрий Трутнев

Запланированы поездки в Углегорск и Шахтерск

Сегодня вечером в Южно-Сахалинск прилетает представитель президента России по Дальневосточному федеральному округу. Юрий Трутнев проведет в регионе два дня.

Завтра, 26 июля, вице-премьер проведет несколько совещаний в областном доме правительства. Они будут посвящены проблеме расселения из ветхого жилья в Сахалинской области, реализации проекта выдачи дальневосточных гектаров, развитию Курильских островов и работе предприятий в режиме свободного порта Владивосток.

В четверг, 27 июля, Трутнев отправится на Сахалинскую ГРЭС-2, строящуюся в Томаринском районе. Кроме этого, в плане его поездки значатся посещения Углегорска и Шахтерска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:36 +5
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Комментарии
Online
IrinaBrik Online
Написано сегодня, в 19:35
2 дня кипучий деятельности у нашей мэрии !!! Хоть проси Трутнева ,чтобы вообще не уезжал!!!
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0
Hana
Написано сегодня, в 19:44
Ух ты! Я думал коментарии отключат
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0
Online
kholmchanin Online
Написано сегодня, в 19:48
Деревья побелят, картинок всяких поразвесят, стёкла нарисуют,
нигде ни пылиночки...
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0
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 20:00
Ну два дня это ни что. Вот пару неделек бы-это да) а то и ДПС у нас на дорогах появились и работа кипит у дорожников, в правительстве.
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