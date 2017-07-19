новости
новости
Регистрация
Житель Южно-Сахалинска наказывает автохамов их же оружием

Житель Южно-Сахалинска наказывает автохамов их же оружием

Его ролики смотрят до 100 тысяч человек

Автолюбитель из Южно-Сахалинска сделал своим хобби наказание «автохамов». Он не пропускает тех, кто подрезает его автомобиль или пытается встроиться в движение неэтичными методами. Свои действия и перепалки с нарушителями он снимает и выкладывает на YouTube. В комментариях его и горячо поддерживают, и называют провокатором.

Последнее по времени видео парень выложил около двух недель назад. В течение 6 минут он на автомобиле Toyota Surf не пропускает чужие машины в разных дорожных ситуациях. «Хамло за рулем бывает разное, – гласит сопроводительный текст. – Одни совершают обгон через сплошную, другие едут на красный и не со своей полосы. А есть такое хамло, которое всегда спешит, и поэтому они как черви лезут во все щели и дыры. Им плевать на всех, кто стоит в очереди на светофоре. Им просто НАДО, дному, второму, третьему, четвертому… и это всё оправдывает. Но рано или поздно это начинает надоедать».

ASTV.RU связался с автором ролика. Он представился Юрием. По словам мужчины, создавать проблемы автохамам он стал по причине того, что сотрудники ГИБДД не всегда способны наказать нарушителя. Автор видео рассчитывает, что его действия заставят водителей задуматься, почему с ними так поступают.

­­– После нескольких неоднозначных ситуаций на дороге я купил регистратор. На него начали попадаться различные нарушения, смешные моменты и, конечно же, автохамство, –­­ говорит Юрий. – Когда накопилась приличная видеотека, решил выкладывать небольшими тематическими блоками в сеть.

 

По его словам, он сам раньше был «наглым» автолюбителем, но потом одумался. Самыми неприятными случаями из его практики были два случая, когда автохамы плюнули на его автомобиль. Но привлечь их к ответственности не получилось: один к моменту, когда его нашли, успел продать авто, а второй ездил на машине с поддельными номерами.

Автомобилист замечает, что с нарушениями на дороге сталкивается каждый день, но не всегда получается этому препятствовать.

Сейчас на канале Юрия около полутора десятков видео. Самый популярный из роликов носит название «Обочина» и имеет больше 100 тысяч просмотров. В этом клипе он всячески препятствует тем автомобилистам, которые пытаются объехать затор или просто зону плотного движения по обочине дороги. В ответ на их маневры или сигналы фарами Юрий занимает такую позицию на дороге, которая не позволила бы им обогнуть его автомобиль.

Среди типичных высказываний в комментариях: «Ты просто красавчик!», «У всех жена рожает :)», «Маршрутки можно и пропускать», «Не боишься, что тебе машину сожгут?» и «Автор видео сам первый нарушитель». Многие при этом удивляются обилию праворульных авто на дорогах, что заставляет автора объяснять им особенности Дальнего Востока. К каждому видео есть критические реплики, авторы которых сомневаются в чистоте поступков Юрия. Но основная часть зрителей на его стороне: на один негативный «лайк» в каждом видео приходится до десяти позитивных. 

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 08:19 +2
Другие статьи по темам
Прочее
автохамы
Популярное на ASTV
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Пассажирка сломала руку в автобусе в Южно-Сахалинске
Пассажирка сломала руку в автобусе в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 08:25
А потом родные плачут когда вот такие хамы провоцируют аварию
Ответить
+1
Karu
Написано сегодня, в 08:25
Ну так то Юра прав! :)
Ответить
+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 08:30
И вроде прав, а с другой стороны когда ты хамишь как хам, чем ты собственно от Хама отличаешься......
Ответить
0
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 08:45
KsuKsu, а как он хамит?
Ответить
+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 08:41
как сегодня в доброутреннем.
Длительное вождение негативно влияет на уровень интеллекта
Ответить
+3
Online
Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 08:55
Неоднозначное мнение. Я таких выскочек не люблю также как и автохамов.
Ответить
+2
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 09:06
Тут палка о двух концах! И прав и иногда поступает так же как они! Лучше запасись наклейками,и клей этим хамам!
Ответить
+1
Online
Child_of_Sun Online
Написано сегодня, в 09:09
А еще надо про пешеходов-неадекватов канал создать
Ответить
0
Online
NIKizBYKW Online
Написано сегодня, в 09:16
В последнем ролике съемка идет с машины, едущей по обочине? И кто при этом хам? Наблюдала ситуевину на Амурской, на участке между Пограничкой и Победы. Юрий уж там был нет не знаю. Но там выстраивается сейчас пробка на светофор. А некоторым людям нужно свернуть во дворы (первый поворот от Погранички). И пока на встречке никого нет, а все стоят на красный на выезд на Пограничку, девушка пыталась по встречке проехать в этот поворот и вот такой Юра ей и попался. Уперся как баран, собрал уже пробку за собой да такую, что уже из машин за ним повыходили. Потому как он девушке даже на стоянку заехать не давал возле детского сада.
Ответить
+1
Online
alexsandr65 Online
Написано сегодня, в 09:26
NIKizBYKW, Так он удавится, если не упрется как баран. Это всего лишь комплексы неуверенного человека.
Ответить
+1
Online
Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 09:30
alexsandr65, Вот! Поддерживаю!
Ответить
0
Online
alexsandr65 Online
Написано сегодня, в 09:23
ПРОВОКАТОР ЮРИЙ, НЕ БОЛЕЕ ТОГО! Когда-нибудь просто по кумполу получит, вот тогда задумается.
Ответить
+2
Online
samkaKabana Online
Написано сегодня, в 09:26
Юрию РЕСПЕКТ!!! Красавчик!!!!
Ответить
0
Online
alexsandr65 Online
Написано сегодня, в 09:28
На последнем ролике прет по обочине сам, потом уходит на трассу и как видит. что на обочине другое авто сзади. то опять нарушает и провоцирует. ГИБДД необходимо Юру привлечь к ответственности. Он создает угрозу безопасности движения и нарушает ПДД.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Средняя сахалинская «кредитка» имеет лимит почти в 70 тысяч рублей
Средняя сахалинская «кредитка» имеет лимит почти в 70 тысяч рублей
На Сахалин с двухдневной поездкой летит Юрий Трутнев
На Сахалин с двухдневной поездкой летит Юрий Трутнев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru