Житель Южно-Сахалинска наказывает автохамов их же оружием

Автолюбитель из Южно-Сахалинска сделал своим хобби наказание «автохамов». Он не пропускает тех, кто подрезает его автомобиль или пытается встроиться в движение неэтичными методами. Свои действия и перепалки с нарушителями он снимает и выкладывает на YouTube. В комментариях его и горячо поддерживают, и называют провокатором.

Последнее по времени видео парень выложил около двух недель назад. В течение 6 минут он на автомобиле Toyota Surf не пропускает чужие машины в разных дорожных ситуациях. «Хамло за рулем бывает разное, – гласит сопроводительный текст. – Одни совершают обгон через сплошную, другие едут на красный и не со своей полосы. А есть такое хамло, которое всегда спешит, и поэтому они как черви лезут во все щели и дыры. Им плевать на всех, кто стоит в очереди на светофоре. Им просто НАДО, дному, второму, третьему, четвертому… и это всё оправдывает. Но рано или поздно это начинает надоедать».

ASTV.RU связался с автором ролика. Он представился Юрием. По словам мужчины, создавать проблемы автохамам он стал по причине того, что сотрудники ГИБДД не всегда способны наказать нарушителя. Автор видео рассчитывает, что его действия заставят водителей задуматься, почему с ними так поступают.

­­– После нескольких неоднозначных ситуаций на дороге я купил регистратор. На него начали попадаться различные нарушения, смешные моменты и, конечно же, автохамство, –­­ говорит Юрий. – Когда накопилась приличная видеотека, решил выкладывать небольшими тематическими блоками в сеть.

По его словам, он сам раньше был «наглым» автолюбителем, но потом одумался. Самыми неприятными случаями из его практики были два случая, когда автохамы плюнули на его автомобиль. Но привлечь их к ответственности не получилось: один к моменту, когда его нашли, успел продать авто, а второй ездил на машине с поддельными номерами.

Автомобилист замечает, что с нарушениями на дороге сталкивается каждый день, но не всегда получается этому препятствовать.

Сейчас на канале Юрия около полутора десятков видео. Самый популярный из роликов носит название «Обочина» и имеет больше 100 тысяч просмотров. В этом клипе он всячески препятствует тем автомобилистам, которые пытаются объехать затор или просто зону плотного движения по обочине дороги. В ответ на их маневры или сигналы фарами Юрий занимает такую позицию на дороге, которая не позволила бы им обогнуть его автомобиль.

Среди типичных высказываний в комментариях: «Ты просто красавчик!», «У всех жена рожает :)», «Маршрутки можно и пропускать», «Не боишься, что тебе машину сожгут?» и «Автор видео сам первый нарушитель». Многие при этом удивляются обилию праворульных авто на дорогах, что заставляет автора объяснять им особенности Дальнего Востока. К каждому видео есть критические реплики, авторы которых сомневаются в чистоте поступков Юрия. Но основная часть зрителей на его стороне: на один негативный «лайк» в каждом видео приходится до десяти позитивных.