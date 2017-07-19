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Во Взморье побывала передвижная поликлиника

Во Взморье побывала передвижная поликлиника

В селе живет больше 600 человек

Жители Взморья прошли комплексное медицинское обследование, не покидая пределов села. Вместе с группой врачей Долинской центральной районной больницы в населенный пункт прибыл мобильный диагностический комплекс. По сообщению областного министерства здравоохранения, по муниципалитету он курсирует с начала лета этого года.

Передвижная поликлиника припарковалась рядом с местным фельдшерско-акушерским пунктом. На подготовку комплекса к приему пациентов уходят считанные минуты. Внутри машины снимается с креплений оборудование, снаружи, для удобства посетителей, устанавливается крыльцо.

- О приезде комплекса оповещаем жителей заранее, чтобы все желающие могли попасть на прием. У нас есть график движения по селам, входящим в состав муниципалитета. Сегодня ведет прием гинеколог, в отдельном кабинете диагностикой занимается врач общей практики. Измеряет глазное давление, делает ЭКГ.  Остальные специалисты работают в ФАПе, – пояснила заведующая поликлиникой Долинской ЦРБ Юлия Алексеева.

В течение дня многие смогли пройти ультразвуковое обследование. В состав выездной бригады также вошли терапевт, фтизиатр и психиатр. Участникам большого приёма помогал местный фельдшер. Во Взморье Руслан Жигулов начал работать одновременно с вводом в эксплуатацию нового здания фельдшерско-акушерского пункта, в прошлом году. На остров он прибыл вместе с семьёй из Красноярского края.

- Население села - больше 600 человек. К нам часто обращаются и рыбаки, которые работают на близлежащих станах. У нас есть все необходимое для оказания медицинской помощи и экспресс-диагностики, – рассказал заведующий фельдшерско-акушерским пунктом.

В процедурном кабинете ФАПа каждую неделю можно сдать кровь на исследование, его проводят в центральной районной больнице. Сегодня результаты по ряду тестов можно было получить сразу: в мобильном комплексе располагается и лаборатория.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:26 0
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передвижная поликлиника
Место
Взморье
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