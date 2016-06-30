1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час

До четырех рублей остаётся четыре копейки

С 1 июля 2017 года в Сахалинской области дорожает электроэнергия для населения. Один киловатт-час станет дороже примерно на 3 % и его стоимость составит 3 рубля 96 копеек.

Действующий тариф (3,83 рубля) не менялся в течение 12 месяцев. Он был установлен в июле прошлого года.

Для потребителей с двухставочным тарифом (день/ночь) тариф составит соответственно 4 рубля 19 копеек и 2 рубля 43 копейки.

При трехставочном учете тариф будет следующим: пиковое время – 4 рубля 95 копеек; 3 рубля 96 копеек; 2 рубля 35 копеек.

Для промышленных потребителей Сахалина одновременно начинает действовать другое правило – тариф на электроэнергию для них, напротив, снизится. Это решение закреплено федеральным законам в рамках программы компенсации тарифов дальневосточникам за счет надбавки для потребителей в остальных регионах России.