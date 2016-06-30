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1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час

1 июля на Сахалине дорожает киловатт-час

До четырех рублей остаётся четыре копейки

С  1 июля 2017 года в Сахалинской области дорожает электроэнергия для населения. Один киловатт-час станет дороже примерно на 3 % и его стоимость составит 3 рубля 96 копеек.

Действующий тариф (3,83 рубля) не менялся в течение 12 месяцев. Он был установлен в июле прошлого года.

Для потребителей с двухставочным тарифом (день/ночь) тариф составит соответственно 4 рубля 19 копеек и 2 рубля 43 копейки.

При трехставочном учете тариф будет следующим: пиковое время – 4 рубля 95 копеек; 3 рубля 96 копеек; 2 рубля 35 копеек.

Для промышленных потребителей Сахалина одновременно начинает действовать другое правило – тариф на электроэнергию для них, напротив, снизится. Это решение закреплено федеральным законам в рамках программы компенсации тарифов дальневосточникам за счет надбавки для потребителей в остальных регионах России. 

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 10:35 +2
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Комментарии
Hasen
Написано 30 июня, в 10:37
мда... и газ и маз и паз и новый унитаз, а цена на энергоноситель неумолимо растет!
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+21
atm
Написано 30 июня, в 10:41
Обидно
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+11
Яков Максимов
Написано 30 июня, в 10:45
Золото, а не политика по снижению цен для потребителей - промышленникам снизили за счет повышения у физлиц. Гениально. Как всегда.
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+28
angi-75
Написано 30 июня, в 10:53
Зашибись!!! Газ, нефть, уголь добываем на Сахалине, а цены растут как на дрожжах!
С каждым годом цены всё выше и выше!
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+19
Online
Transmitter Online
Написано 30 июня, в 11:03
Огромное спасибо нашим правителям
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+13
tourerv
Написано 30 июня, в 11:06
Самая богатая страна по ресурсам. А живем в жопе
еще и цены растут. Задолбали
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+18
Nektos
Написано 30 июня, в 11:07
Я бы удивилась если бы тариф снизился, а так ничего нового...
Когда объявили что тарифы для промышленников снизят я сразу сказала что это будет за счет повышения для физлиц
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+18
senchick
Написано 30 июня, в 11:20
Без комментариев....
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+12
ZLOI275
Написано 30 июня, в 12:02
Весьма интересная тенденция. Живем на газе оборудование газовое новое ТЭЦ перевели на газ. Взникает вопрос ПОЧЕМУ растет цена. Создается ощущение что управители сахэнерго и обл дума в купе с Москвой вырабатывают газ собственными органами. Вобщем писец, ну зверек такой
, цены северные а зарплаты попуаские
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+17
ZLOI275
Написано 30 июня, в 12:04
А соседей с двух тарифными счетчиками, соседи могут и грохнуть
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+5
yur
Написано 30 июня, в 12:32
Цены для промышленных потребителей снизят, а те под шумок на свою продукцию повысят.
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+8
Товарищ Сергей
Написано 30 июня, в 14:24
Пол страны имеют тариф выше нашего и зарплаты ниже.
Это так,как бы между прочим.)
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+2
Vladiksakh65
Написано 30 июня, в 16:33
Мы очень рады. Кожемяка же нам обещал жизнь лучше. 2 года сказки рассказывал как мы скоро заживем хорошо. Действительно нам все лучше и лучше. И Амурское ПСО все беднее и беднее.
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+8
(князь) Вельзевул
Написано 30 июня, в 17:16
да сколько можно.. газ дешевый а кв/ч дорожает.. что за безпридел.
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+5
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 19:07 Отредактированно 30 июня, в 19:07
Кина не будет. Электричество закончилось. (с)

А у нас по 3,79.....
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+7
Mama1938
Написано вчера, в 01:05 Отредактированно вчера, в 01:08
Кто не доволен. Вон с Сахалина. Готовим земли для японцев или китайцев. Стало быть так. Хрюшки.
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+1
Ogneborets
Написано вчера, в 10:41
Овёс нынче подорожал?
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0
ПЕТРОВИЧ
Написано вчера, в 13:46
Какой ЩАСЛИВЫЙ ДЁН ! МИ ТАК ЖДАЛИ,ТАК ЖДАЛИ...И,ЧТО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, ДОЖДАЛИСЬ !
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0
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