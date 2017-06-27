Промысел горбуши на юго-востоке Сахалина разрешен без ограничений

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Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в Сахалинской области на своем тринадцатом заседании в этом году решила судьбу горбушевой путины на юго-востоке Сахалина. В частности, наконец-то определены сроки промысла в этом важнейшем рыболовном районе региона.



Напомним, этот вопрос рассматривался Комиссией еще 2 июня, и тогда проект решения сильно сокращал время рыбалки. Так, на участке от мыса Тихий до мыса Анива (Долинский и Корсаковский районы) предлагалось ввести пропускные дни по принципу "три через три" (3 дня рыбачить – 3 дня закрывать невода), при сроках промысла лишь один месяц – с 1 по 31 августа. На участке от мыса Соймонова до мыса Тихий (Макаровский район) пропускных дней не планировалось, а сроки промысла предлагались с 20 июля по 31 августа.

И вот решение принято - на всем побережье, от мыса Соймонова до мыса Анива промысел разрешен в более продолжительные сроки, с 17 июля по 31 августа, и что самое главное – без каких-либо пропускных дней.

Комиссия также определила здесь для каждого из заявившихся на промысел 47 предприятий точки постановки 174 ставных неводов и объемы вылова горбуши, суммарно составившие 85 600 тонн.



Необходимо отметить, что к решению Комиссии приложено одно особое мнение, что является крайне редким случаем. Начальник отдела организации воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов СКТУ ФАР Светлана Сидорова не согласилась с решениями об утверждении мест и объемов добычи горбуши на участке от мыса Свободного до мыса Анива в Корсаковском районе. Она считает, что в 2017 году этот участок необходимо исключить из промысла. Эксперт напомнила коллегам, что по данным СахНИРО здесь идет вылов транзитной горбуши, мигрирующей в залив Анива, где в 2015 году заполнение нерестилищ составило от 3,6 % в Анивском районе до 0,0 % в Корсаковском районе, что указывает на критически низкий уровень естественного воспроизводства. Однако остальных членов Комиссии эти доводы не убедили.

Таким образом, несмотря на крайне скромный первоначальный прогноз для юго-востока острова, региональная Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб не стала вводить какие-либо ограничения на промысел горбуши в этом районе, хотя ранее такие меры рассматривала.

Между тем, последние результаты океанских учетов показывают, что не менее 80 % подходящей на Дальний Восток горбуши проследует на нерест в реки севера Охотского моря и северо-восточного Сахалина. И лишь 20 % пойдет на юго-восток Сахалина, Южные Курилы, а также Хоккайдо, что подтверждает пессимистичный прогноз СахНИРО для южной части Сахалино-Курильского региона.

Для юго-востока Сахалина, заливов Терпения и Анива и Южных Курил ТИНРО-центр оценивает общие подходы осенней формы горбуши (в последние годы формирует здесь основную массу этого вида лососей) всего лишь в 15-20 тыс. тонн – причем, из этого объема следует вычесть горбушу, необходимую для пропуска на нерестилища.



В конце 2016 года СахНИРО на заседании своего ученого совета представил цифры объемов горбуши, необходимых для оптимального заполнения нерестилищ: залив Анива – 9,1 тыс. тонн, Юго-Восток - 5,5 тыс. тонн, залив Терпения – 5,9 тыс. тонн, о. Итуруп – 2,1 тыс. тонн. В сумме это составляет 22,6 тыс. тонн, а это означает, что прогнозируемых ТИНРО-центром подходов горбуши будет недостаточно даже для оптимального заполнения нерестилищ.

Для промысла ее не остается совсем, сообщает «Эковахта Сахалина».