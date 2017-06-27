Промысел горбуши на юго-востоке Сахалина разрешен без ограничений
Но только с 17 июля по 31 августа
Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в Сахалинской области на своем тринадцатом заседании в этом году решила судьбу горбушевой путины на юго-востоке Сахалина. В частности, наконец-то определены сроки промысла в этом важнейшем рыболовном районе региона.
Напомним, этот вопрос рассматривался Комиссией еще 2 июня, и тогда проект решения сильно сокращал время рыбалки. Так, на участке от мыса Тихий до мыса Анива (Долинский и Корсаковский районы) предлагалось ввести пропускные дни по принципу "три через три" (3 дня рыбачить – 3 дня закрывать невода), при сроках промысла лишь один месяц – с 1 по 31 августа. На участке от мыса Соймонова до мыса Тихий (Макаровский район) пропускных дней не планировалось, а сроки промысла предлагались с 20 июля по 31 августа.
И вот решение принято - на всем побережье, от мыса Соймонова до мыса Анива промысел разрешен в более продолжительные сроки, с 17 июля по 31 августа, и что самое главное – без каких-либо пропускных дней.
Комиссия также определила здесь для каждого из заявившихся на промысел 47 предприятий точки постановки 174 ставных неводов и объемы вылова горбуши, суммарно составившие 85 600 тонн.
Необходимо отметить, что к решению Комиссии приложено одно особое мнение, что является крайне редким случаем. Начальник отдела организации воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов СКТУ ФАР Светлана Сидорова не согласилась с решениями об утверждении мест и объемов добычи горбуши на участке от мыса Свободного до мыса Анива в Корсаковском районе. Она считает, что в 2017 году этот участок необходимо исключить из промысла. Эксперт напомнила коллегам, что по данным СахНИРО здесь идет вылов транзитной горбуши, мигрирующей в залив Анива, где в 2015 году заполнение нерестилищ составило от 3,6 % в Анивском районе до 0,0 % в Корсаковском районе, что указывает на критически низкий уровень естественного воспроизводства. Однако остальных членов Комиссии эти доводы не убедили.
Таким образом, несмотря на крайне скромный первоначальный прогноз для юго-востока острова, региональная Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб не стала вводить какие-либо ограничения на промысел горбуши в этом районе, хотя ранее такие меры рассматривала.
Между тем, последние результаты океанских учетов показывают, что не менее 80 % подходящей на Дальний Восток горбуши проследует на нерест в реки севера Охотского моря и северо-восточного Сахалина. И лишь 20 % пойдет на юго-восток Сахалина, Южные Курилы, а также Хоккайдо, что подтверждает пессимистичный прогноз СахНИРО для южной части Сахалино-Курильского региона.
Для юго-востока Сахалина, заливов Терпения и Анива и Южных Курил ТИНРО-центр оценивает общие подходы осенней формы горбуши (в последние годы формирует здесь основную массу этого вида лососей) всего лишь в 15-20 тыс. тонн – причем, из этого объема следует вычесть горбушу, необходимую для пропуска на нерестилища.
В конце 2016 года СахНИРО на заседании своего ученого совета представил цифры объемов горбуши, необходимых для оптимального заполнения нерестилищ: залив Анива – 9,1 тыс. тонн, Юго-Восток - 5,5 тыс. тонн, залив Терпения – 5,9 тыс. тонн, о. Итуруп – 2,1 тыс. тонн. В сумме это составляет 22,6 тыс. тонн, а это означает, что прогнозируемых ТИНРО-центром подходов горбуши будет недостаточно даже для оптимального заполнения нерестилищ.
Для промысла ее не остается совсем, сообщает «Эковахта Сахалина».
Реки полные горбушей это мощный дармовой туристический аттракцион. Где вы еще такое увидите? Кроме Камчатки и Аляски больше нигде. Я уж не говорю про уловы в сотни тысяч тонн которые можно получить, если заполнять эти реки.