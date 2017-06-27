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Промысел горбуши на юго-востоке Сахалина разрешен без ограничений
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Промысел горбуши на юго-востоке Сахалина разрешен без ограничений

Но только с 17 июля по 31 августа

Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб в Сахалинской области на своем тринадцатом заседании в этом году решила судьбу горбушевой путины на юго-востоке Сахалина. В частности, наконец-то определены сроки промысла в этом важнейшем рыболовном районе региона. 

Напомним, этот вопрос рассматривался Комиссией еще 2 июня, и тогда проект решения сильно сокращал время рыбалки. Так, на участке от мыса Тихий до мыса Анива (Долинский и Корсаковский районы) предлагалось ввести пропускные дни по принципу "три через три" (3 дня рыбачить – 3 дня закрывать невода), при сроках промысла лишь один месяц – с 1 по 31 августа.  На участке от мыса Соймонова до мыса Тихий (Макаровский район) пропускных дней не планировалось, а сроки промысла предлагались с 20 июля по 31 августа. 

И вот решение принято - на всем побережье, от мыса Соймонова до мыса Анива промысел разрешен в более продолжительные сроки, с 17 июля по 31 августа, и что самое главное – без каких-либо пропускных дней. 

Комиссия также определила здесь для каждого из заявившихся на промысел 47 предприятий точки постановки 174 ставных неводов и  объемы вылова горбуши, суммарно составившие 85 600 тонн.  

Необходимо отметить, что к решению Комиссии приложено одно особое мнение, что является крайне редким случаем. Начальник отдела организации воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов СКТУ ФАР Светлана Сидорова не согласилась с решениями об утверждении мест и объемов добычи горбуши на участке от мыса Свободного до мыса Анива в Корсаковском районе. Она считает, что в 2017 году этот участок необходимо исключить из промысла. Эксперт напомнила коллегам, что по данным СахНИРО здесь идет вылов транзитной горбуши, мигрирующей в залив Анива, где в 2015 году заполнение нерестилищ составило от 3,6 % в Анивском районе до 0,0 % в Корсаковском районе, что указывает на критически низкий уровень естественного воспроизводства. Однако остальных членов Комиссии эти доводы не убедили. 

Таким образом, несмотря на крайне скромный первоначальный прогноз для юго-востока острова, региональная Комиссия по регулированию вылова анадромных рыб не стала вводить какие-либо ограничения на промысел горбуши в этом районе, хотя ранее такие меры рассматривала. 

Между тем, последние результаты океанских учетов показывают, что не менее 80 % подходящей на Дальний Восток горбуши проследует на нерест в реки севера Охотского моря и северо-восточного Сахалина. И лишь 20 % пойдет на юго-восток Сахалина, Южные Курилы, а также Хоккайдо, что подтверждает пессимистичный прогноз СахНИРО для южной части Сахалино-Курильского региона.  

Для юго-востока Сахалина, заливов Терпения и Анива и Южных Курил ТИНРО-центр оценивает общие подходы осенней формы горбуши (в последние годы формирует здесь основную массу этого вида лососей) всего лишь в 15-20 тыс. тонн – причем, из этого объема следует вычесть горбушу, необходимую для пропуска на нерестилища.  

В конце 2016 года СахНИРО на заседании своего ученого совета представил цифры объемов горбуши, необходимых для оптимального заполнения нерестилищ: залив Анива – 9,1 тыс. тонн, Юго-Восток -  5,5 тыс. тонн, залив Терпения – 5,9 тыс. тонн, о. Итуруп – 2,1 тыс. тонн. В сумме это составляет 22,6 тыс. тонн, а это означает, что прогнозируемых ТИНРО-центром подходов горбуши будет недостаточно даже для оптимального заполнения нерестилищ. 
Для промысла ее не остается совсем, сообщает «Эковахта Сахалина».

Автор: Лиза Ре, 30 июня, в 10:39 +5
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Комментарии
ZLOI275
Написано 30 июня, в 11:08
Короче москва подумала и решила. НАПРОЧЬ ИЗВЕСТИ ЛОСОСЯ
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+7
Русалка Обыкновенная
Написано 30 июня, в 13:45
ZLOI275, "Черпай ее! Долби ее полностью!"
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+8
tourerv
Написано 30 июня, в 11:13
Все решают деньги. А не мнение экспертов. А когда рыба вообще исчезнет тогда и задуматься.
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано 30 июня, в 19:03 Отредактированно 30 июня, в 19:03
tourerv, тогда не задумаются, ибо нечем. Переключатся на другое. Пока ВСЁ не выгребут
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+7
MiSHGUN
Написано 30 июня, в 11:42
Прощай горбуша.....мы тебя никогда не забудем...
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+8
Cochise
Написано 30 июня, в 14:06
И эти люди толкуют нам про развитие туризма!

Реки полные горбушей это мощный дармовой туристический аттракцион. Где вы еще такое увидите? Кроме Камчатки и Аляски больше нигде. Я уж не говорю про уловы в сотни тысяч тонн которые можно получить, если заполнять эти реки.
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+5
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:36
Cochise, на Аляске в своё время тоже практически уничтожили своего лосося.
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+4
Владимир К
Написано 30 июня, в 18:10
ПРОЩАЙ ЛОСОСЬ!!!
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+4
багз-банни
Написано 30 июня, в 20:36
Скоро будем родню с материка просить прислать нам рыбки!
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+2
karina62
Написано вчера, в 05:42
Хана рыбе, вот что делают деньги!!
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