Техосмотр будут снимать на видео

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Поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, будут внесены в правительство осенью, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Документ разрабатывает созданная при министерстве рабочая группа. Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры. Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом.

Закон о техосмотре транспортных средств действует c 2011 года. В соответствии с ним для покупки полиса ОСАГО автовладелец должен представить диагностическую карту, в которой указывается, соответствует ли автомобиль требованиям безопасности. Сведения о состоянии осмотренных машин хранятся в единой автоматизированной базе данных (ЕАИСТО), которую ведет ГИБДД. При этом аккредитация операторов техосмотра, ведение их реестра и контроль за ними входит в компетенцию Российского союза автостраховщиков (РСА). По данным этой организации, в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число операторов техосмотра, лишенных аккредитации, выросло на 37%. Тех, кому отказано в возобновлении лицензии, стало больше на 8%, а количество случаев возобновлений аттестата, напротив, сократилось на 20%. Всего в России действуют 4161 оператор и 4689 пунктов технического осмотра.

В интернете на запросы «оформление диагностической карты» выдается реклама фирм, предлагающих оформить диагностическую карту по ценам от 650 до 1,2 тыс. рублей. Посредники предлагают оформить документ за 2 минуты и бесплатно доставить в пределах Москвы. Корреспондент «Известий» обратился в несколько таких компаний в качестве клиента. На вопрос о том, нужно ли предъявлять машину к осмотру, в фирмах говорили, что этого не требуется.

Для пресечения подобной практики проект закона предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

Рабочая группа при Минэкономразвития состоит из представителей этого ведомства, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и РСА. Сейчас она согласовывает текст законопроекта с заинтересованными ведомствами.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что регулятор «концептуально поддерживает законопроект», но при этом направил в Минэкономразвития свои замечания.

— Сегодня автоматизированная система недостаточно безопасна, получить доступ к ней можно, просто купив пароль, и никакой ответственности за передачу информации нет, — пояснил президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, фиксацию будут вводить постепенно — сначала только фотосъемку, затем видео.

Чтобы не перегружать пункты техосмотра, планируется установить их пропускную способность. Также законопроект предусматривает передать функции по ведению единой автоматизированной базы данных от ГИБДД к РСА. При этом надзор за организацией со стороны Банка России будет усилен. Кроме того, будет усилена административная ответственность за нарушения в сфере техосмотра. Функции внеплановых проверок пунктов техосмотра будут возложены на Ространснадзор.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев выступает за видеофиксацию техосмотра.

— На самом деле техосмотр нужен только для компаний или индивидуальных предпринимателей, которые используют машину для заработка. Техосмотр для частных автовладельцев — это просто сбор денег. Но если уж его сохранять, то пусть он будет проводиться по-честному, а не так, как это происходит сейчас, — сказал он.

Владимир Федоров, возглавлявший главное управление ГАИ-ГИБДД МВД России в 1992–2002 годах, считает предлагаемые меры недостаточными.

— Техосмотра сейчас фактически нет. Надо принимать решение возобновить техосмотр как таковой, — сказал он.

По мнению бывшего главы ГИБДД, в нынешних условиях процедуры технического обслуживания и технического осмотра совмещены, чего делать нельзя.

После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.