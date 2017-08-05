Пожар в тунгорском лесничестве, который обнаружили еще 6 июля, до сих пор не потушен

фото "Сахалинский нефтяник"

За этот период огонь уже выжег землю и леса площадью более 3 000 га

Пожар в Тунгорском участковом лесничестве, который обнаружили еще 6 июля, до сих пор не потушен. За этот период огонь уже выжег землю и леса площадью около 4 000 га. По предварительным данным, причиной пожара стали сухие грозы. Об этом пишет "Сахалинский нефтяник".

Ранее, 5 августа, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщило о его ликвидации.

По словам министра Владимира Корнева, все это время работу по ликвидации пожара осложняла сухая погода и сильный переменный ветер. Температура воздуха порой превышала 30 градусов. С понедельника в Охинском районе установилась влажная погода. Однако дождей в необходимом количестве именно над местом пожара нет.

– В районе развернут лагерь совместного базирования лесопожарных формирований областного минлесхоза и сил главного управления МЧС России по Сахалинской области. Всего в тушении пожара задействовано 126 человек личного состава лесопожарных формирований. Из них 4 работника парашютно-пожарной службы, 19 десантников, 103 работника лесопожарной станции, – прокомментировал с места событий министр лесного и охотничьего хозяйства региона Владимир Корнев.

Помогает бороться с огнем личный состав и техника ГУ МЧС России по Сахалинской области. Кроме того, в тушении пожара задействовано порядка 50 единиц специализированной техники: это 10 бульдозеров, 18 автомашин, 9 пожарных машин, 3 лесопожарных трактора, 8 вездеходов. Водители, работающие сейчас на месте пожара, отмечают, что вся наземная техника с трудом преодолевает торфяные болота.

На помощь для борьбы с пожарами 23 июля из Приморья на Сахалин вылетел вертолет Ка-32. Он оборудован водосливным устройством на 5 тонн. Один из пожаров в Охинском районе вертолет помог потушить в первые же сутки работы.

Сейчас приморские спасатели на вертолете работают на крупном пожаре в 292-м квадрате Тунгорского участкового лесничества. Объем слитой воды с Ка-32 составил 204 тонны (это значит, что вертолет заправлялся и вылетал на место пожара более 40 раз). Помимо вертолета Ка-32 с водосливным устройством, в тушении пожара был задействован вертолет Ми-2, вертолет компании «Авиашельф» Ми-8. Он успел слить 16 тонн воды. Самолет Ан-3 сделал шесть подъемов в небо для десантирования парашютистов, работавших на тушении в труднодоступных местах. Сейчас он помогает вести мониторинг операции по пожаротушению.

Дожди сейчас щедро питают землю города Охи, однако в месте действия пожара (в 34-х км от с. Сабо) осадки скудные. Но даже небольшой дождь и понижение температуры по всему Охинскому району дали возможность наземным службам начать активные действия в зоне пожара. Правильность тактики огнеборцев подтверждают сотрудники минлесхоза: за сутки (с 23 по 24 июля) возгорание распространилось только на 1 гектар. Это значит, что пожар удается сдерживать.

Вчера поздно вечером, по окончании оперативного совещания по ликвидации пожара, глава округа Сергей Гусев перезвонил корреспонденту "Сахалинского Нефтяника":

- Пожар полностью локализован, окружен и он не распространяется дальше. Открытого огня нет. С 26 июля продолжатся работы по устранению дым-точек.