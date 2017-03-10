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В Южно-Сахалинске объявили конкурс на должность вице-мэра по строительству

В Южно-Сахалинске объявили конкурс на должность вице-мэра по строительству

Она вакантна почти полгода

Администрация Южно-Сахалинска объявила конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы вице-мэра, курирующего сферу строительства. Прежний куратор этой области, Николай Соколов, в марте 2017 года ушел в отставку.

Конкурсный отбор проводится в соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в городском округе.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 августа направить заявление и соответствующий пакет документов в управление кадровой политики администрации Южно-Сахалинска.

Дополнительная информация по телефону (4242) 300-913, добавочные 4, 6.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:05 0
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:19 Отредактированно сегодня, в 15:21
Да ладна...
Что, из "своих" никто не захотел что-ли?
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+3
S.V.
Написано сегодня, в 15:52
Закрывайте конкурс,я завтра принесу трудовую.))
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0
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