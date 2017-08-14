На Сахалине «РЖД» выплатит 300 тыс. рублей несовершеннолетней, попавшей под поезд

ДТП произошло в Южно-Сахалинске на железнодорожном переезде на проспекте Победы

В Сахалинскую транспортную прокуратуру обратилась местная жительница с просьбой помочь ей взыскать компенсацию морального вреда с ОАО «РЖД». Об этом сообщает Сахалинская транспортная прокуратура.

Установлено, что в августе 2016 года в черте Южно-Сахалинска на железнодорожном переезде на проспекте Победы на 17-летнюю девушку наехал поезд. Несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью.

Транспортный прокурор направил в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области иск о возмещении морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, который удовлетворен в полном объеме. Ответчик обязан выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, утром 21 августа 2016 года на автомобильном переезде железнодорожных путей, расположенном на 2 пикете 41 км перегона станций «Южно-Сахалинск – Христофоровка», пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Южно-Сахалинск – Корсаков», наехал нанесовершеннолетнюю. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.