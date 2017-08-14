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На Сахалине «РЖД» выплатит 300 тыс. рублей несовершеннолетней, попавшей под поезд

На Сахалине «РЖД» выплатит 300 тыс. рублей несовершеннолетней, попавшей под поезд

ДТП произошло в Южно-Сахалинске на железнодорожном переезде на проспекте Победы

В Сахалинскую транспортную прокуратуру обратилась местная жительница с просьбой помочь ей взыскать компенсацию морального вреда с ОАО «РЖД». Об этом сообщает Сахалинская транспортная прокуратура.

Установлено, что в августе 2016 года в черте Южно-Сахалинска на железнодорожном переезде на проспекте Победы на 17-летнюю девушку наехал поезд. Несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью.

Транспортный прокурор направил в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области иск о возмещении морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, который удовлетворен в полном объеме. Ответчик обязан выплатить пострадавшей 300 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, утром 21 августа 2016 года на автомобильном переезде железнодорожных путей, расположенном на 2 пикете 41 км перегона станций «Южно-Сахалинск – Христофоровка»,  пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Южно-Сахалинск – Корсаков», наехал нанесовершеннолетнюю. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:03 +3
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Комментарии
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 14:17
Честно говоря, не могу понять почему ОАО «РЖД» должно выплатить компенсацию морального вреда? Девочку, безусловно, жаль, но всё же?
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+18
Alenushka
Написано сегодня, в 15:09
Ри Валерия, поезд - не а/т средство, не объедет...
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+2
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 15:11
Alenushka, И? Вы это к чему?
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+2
Alenushka
Написано сегодня, в 15:31
Ри Валерия, к тому, что РЖД остался крайним. Поезд не мог-же её объехать...
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:19
Поезд не заметил человека, надо же... идиотизм
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+8
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 14:20
Дожились....куда катится этот безумный мир…
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+1
babaj
Написано сегодня, в 14:29
Поезд не авто,у грузовых только тормозной путь до километра. На переезде один диод не работал? Тоже не понятно.
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:34
Люди прут на встречу поездам и им ещё платят? Это как? Он что по тратуару ехал.......
Вообще ни фига не понимаю
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+11
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:49
Там же вроде сама девушка в наушниках музыку слушала. Круто, виновная , еще и РЖД наказала.
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+7
MariayOkha
Написано сегодня, в 15:34
Vladiksakh65, в наушниках другая была
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 15:54
MariayOkha, Ошибся значит чуток.
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+1
Ярославчик
Написано сегодня, в 15:07
Сама виновата, нехер по путям ходить...
РЖД пусть оспаривает решение суда.
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+4
SonyI
Написано сегодня, в 15:25
Вот так плин взял ....и наехал. Спецом стоял и ждал....когда-же она пойдет через переезд...овца!
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+1
MariayOkha
Написано сегодня, в 15:36
Капец,а она шла и не слышала поезда,это как...сама виновата...
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0
DashaA
Написано сегодня, в 16:02
Подходя к ж/д путям, даже не удосужилась по сторонам посмотреть, и в итоге ей ещё должны! Вместо того, что бы таких недотёп штрафовать, им платят! Идиотизм.
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+1
senchick
Написано сегодня, в 16:06
Правильно... Источник повышенной опасности... почему ж.д. пути, можно сказать в центре города, не "огорожены" и имеют свободный доступ (либо свободный проход)? И кстати не в тему, где-то года три или 10-ть назад собирались переделать Сахалинскую... Типа там туннель или что-то наподобие... ПроЙэкт там составляли, пиарились что-то, но на этом и все
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0
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:58
senchick, наняли проектёров с материка, те выдали проект на горА, не озаботившись разведкой. В результате уйма грунтовых вод, смывшиеся уже материковый и штрафы на мэрию. На тех, кто ратовал за компанию
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 16:31
Одним словом- если совсем припёрло и деньги очень нужны, то можно просто прогуляться по ж/д путям и "срубить" с РЖД компенсацию за причинённый ущерб.
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0
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 16:54
Довыплачиваетесь,это станет источникам дохода у населения!
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0
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