Во вторник в Южно-Сахалинске будут раздавать ленты и флажки-триколоры

Во вторник, 22 августа, в Южно-Сахалинске пройдет традиционная акция «Триколор». Раздавать ленточки и флажки цветов российского флага горожанам будут 8 активистов волонтерского центра.

22 августа в России отмечается день государственного флага. С 1991 года он состоит из трех горизонтальных полос - белой, синей и красной.

Получить символ праздника жители и гости Южно-Сахалинска смогут в 14:00 на площади перед Сахалинским международным театральным центром имени Чехова, главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Во время акции активисты волонтерского центра раздадут жителям более тысячи ленточек.

Также ленточки и флажки раздадут зрителям праздничной программы, которая состоится в 18:30 в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, около теннисных кортов. Об этом сообщает городской центр молодежных инициатив.