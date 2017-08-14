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Во вторник в Южно-Сахалинске будут раздавать ленты и флажки-триколоры

Во вторник в Южно-Сахалинске будут раздавать ленты и флажки-триколоры

22 августа - день флага России

Во вторник, 22 августа, в Южно-Сахалинске пройдет традиционная акция «Триколор». Раздавать ленточки и флажки цветов российского флага горожанам будут 8 активистов волонтерского центра.

22 августа в России отмечается день государственного флага. С 1991 года он состоит из трех горизонтальных полос - белой, синей и красной. 

Получить символ праздника жители и гости Южно-Сахалинска смогут в 14:00 на площади перед Сахалинским международным театральным центром имени Чехова, главпочтамтом, у Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Во время акции активисты волонтерского центра раздадут жителям более тысячи ленточек. 

Также ленточки и флажки раздадут зрителям праздничной программы, которая состоится в 18:30 в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, около теннисных кортов. Об этом сообщает городской центр молодежных инициатив.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:30 +2
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:00
Нормально. В 14 часов они будут раздавать. Кому? Бездельникам и отпускникам. А мы работаем в это время
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+3
sasch
Написано сегодня, в 14:29
ostrovsakhalin, можно взять отгул
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 16:34
sasch, ради флажка)))
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