В Таранае отметили День села

В Таранае с размахом прошел День села. Праздничная программа в честь 112-летия населенного пункта Анивского района началась в минувшее вокресенье в полдень и длилась до позднего вечера. Танцы, песни, угощения и теплые слова ждали гостей мероприятия.



Отметить знаменательную дату собрались все жители Тараная. Уже с полудня на площадке у местного Дома культуры царила праздничная атмосфера. Поздравить сахалинцев приехали творческие коллективы из других поселков. На сцену выходили и местные таланты. По словам сельчан, праздник выдался на славу.



Как рассказал глава Анивского района Александр Ивашов, праздничный концерт продолжился поздравлением старожилов и юбиляров села. Не забыли и про молодые семьи, у которых недавно было пополнение.



- Немножко подвела погода, пришлось перебазироваться в помещение, но, тем не менее, зал был полный, собрались все. День рождения Тараная удался – получилось создать праздничное настроение. Люди дружные, отзывчивые, все с удовольствием веселились – праздник общий, – прокомментировал Александр Ивашов.



Состоялось и праздничное чаепитие. Для детишек на улице организовали развлекательную программу, установили батуты. На выставках народных умельцев каждый мог приобрести что-то по душе.



Не остался в стороне и депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин – он посетил праздник и отметил, что подобные мероприятия в Таранае всегда проходят ярко и дружно.



- Были накануне и песни, и пляски, и чаепития – всё прошло интересно, весело. Народ собирается, веселится, и это замечательно. Кроме того, поделюсь – ко мне обратились ребятишки-футболисты, рассказали о своей проблеме – заброшенном футбольном поле. Этот вопрос я возьму на заметку, надо решить, – рассказал Евгений Лотин.



Вечером, около 20 часов, всех празднующих угостили ароматной ухой. Организаторы провели и танцевальную программу.