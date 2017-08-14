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В Таранае отметили День села

В Таранае отметили День села

Оно отпраздновало 112-летие

В Таранае с размахом прошел День села. Праздничная программа в честь 112-летия населенного пункта Анивского района началась в минувшее вокресенье в полдень и длилась до позднего вечера. Танцы, песни, угощения и теплые слова ждали гостей мероприятия.

Отметить знаменательную дату собрались все жители Тараная. Уже с полудня на площадке у местного Дома культуры царила праздничная атмосфера. Поздравить сахалинцев приехали творческие коллективы из других поселков. На сцену выходили и местные таланты. По словам сельчан, праздник выдался на славу.

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В Таранае отметили День села, Фото: 1
В Таранае отметили День села, Фото: 2
В Таранае отметили День села, Фото: 3
В Таранае отметили День села, Фото: 4
В Таранае отметили День села, Фото: 5
В Таранае отметили День села, Фото: 6
В Таранае отметили День села, Фото: 7
В Таранае отметили День села, Фото: 8
В Таранае отметили День села, Фото: 9
В Таранае отметили День села, Фото: 10
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В Таранае отметили День села


Как рассказал глава Анивского района Александр Ивашов, праздничный концерт продолжился поздравлением старожилов и юбиляров села. Не забыли и про молодые семьи, у которых недавно было пополнение.

- Немножко подвела погода, пришлось перебазироваться в помещение, но, тем не менее, зал был полный, собрались все. День рождения Тараная удался – получилось создать праздничное настроение. Люди дружные, отзывчивые, все с удовольствием веселились – праздник общий, – прокомментировал Александр Ивашов.

Состоялось и праздничное чаепитие. Для детишек на улице организовали развлекательную программу, установили батуты. На выставках народных умельцев каждый мог приобрести что-то по душе.

Не остался в стороне и депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин – он посетил праздник и отметил, что подобные мероприятия в Таранае всегда проходят ярко и дружно.

- Были накануне и песни, и пляски, и чаепития – всё прошло интересно, весело. Народ собирается, веселится, и это замечательно. Кроме того, поделюсь – ко мне обратились ребятишки-футболисты, рассказали о своей проблеме – заброшенном футбольном поле. Этот вопрос я возьму на заметку, надо решить, – рассказал Евгений Лотин.

Вечером, около 20 часов, всех празднующих угостили ароматной ухой. Организаторы провели и танцевальную программу.

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 14:22 +2
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 14:46
В Таранае когда-то был бочкотарный заводик. А вокруг поля с куузикой,которую я лично сажал. Через Зеленодольск в сопки шла секретная японская дорога на Невельск. Заросла наверное.
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