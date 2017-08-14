Министр образования области берет под личный контроль расследование происшествия в "Сахалинском Артеке"

Министр образования области Наталья Мурашова берет под личный контроль расследование происшествия в "Сахалинском Артеке". Она и заместитель министра Елена Бабина выезжали на место пожара сразу же после случившегося.

Как сообщили astv.ru в региональном министерстве образования, в настоящее время назначена служебная проверка.

Сейчас в лагере работают и представители Госпожнадзора, и министерства образования.

Лагерь продолжает функционировать в обычном режиме, мероприятия проводятся в соответствии с планами.

Напомним, сообщение о том, что в лагере «Сахалинский Артек» в Анивском районе горит палатка, поступило в оперативные службы 20 августа в 22:45.

По словам очевидцев, в палатке начал искрить кондиционер. В это время внутри конструкции находились 10 мальчиков - подростков из летнего эколого-биологического лагеря "Зеленый остров", базирующегося на территории "Сахалинского Артека". Дети выдернули аппарат из розетки и выбежали из помещения.

Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия.

Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, на момент прибытия пожарных палатка уже сгорела. Открытое пламя персонал лагеря сбили самостоятельно с помощью огнетушителей до приезда спасателей. Пожарные провели проливку. На стоящие рядом палатки огонь не перекинулся.

Дети не пострадали.