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Министр образования области берет под личный контроль расследование происшествия в "Сахалинском Артеке"

Министр образования области берет под личный контроль расследование происшествия в "Сахалинском Артеке"

Назначена служебная проверка

Министр образования области Наталья Мурашова берет под личный контроль расследование происшествия в "Сахалинском Артеке". Она и заместитель министра Елена Бабина выезжали на место пожара сразу же после случившегося.

Как сообщили astv.ru в региональном министерстве образования, в настоящее время назначена служебная проверка. 

Сейчас в лагере работают и представители Госпожнадзора, и министерства образования.

Лагерь продолжает функционировать в обычном режиме, мероприятия проводятся в соответствии с планами.

Напомним, сообщение о том, что в лагере «Сахалинский Артек» в Анивском районе горит палатка, поступило в оперативные службы 20 августа в 22:45.

По словам очевидцев, в палатке начал искрить кондиционер. В это время внутри конструкции находились 10 мальчиков - подростков из летнего эколого-биологического лагеря "Зеленый остров", базирующегося на территории "Сахалинского Артека". Дети выдернули аппарат из розетки и выбежали из помещения. 

Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия.

Как сообщили astv.ru  в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, на момент прибытия пожарных палатка уже сгорела. Открытое пламя персонал лагеря сбили самостоятельно с помощью огнетушителей до приезда спасателей. Пожарные провели проливку. На стоящие рядом палатки огонь не перекинулся. 

Дети не пострадали.

Сюжет: Пожар в "Сахалинском Артеке"
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:06
а смысл?? есть же всякие прокуратуры СОСУСК ТО НД ГПН МЧС РФ
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+1
Malinka17
Написано сегодня, в 11:13
Bokassa, так положено, ведь это в ведении министерства образования. А пожарка своё расследует.
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+3
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 11:20
А че бабка такая потерянная? На спидах ШТОЛЕ?
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0
Online
evgenytolich Online
Написано сегодня, в 12:40
Ничего страшного, все живы и здоровы! Происшедшее можно расценивать как тренировку по ОБЖ и приключение!
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+1
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:03
А что там контролировать ? Козла отпущения? Так прибор уже сгорел.
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0
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