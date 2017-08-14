Лучшие шахматисты из власти сидят в Сахалинской областной Думе

В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир в рамках VI Спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона. В городском шахматном клубе «Каисса» свое умение превращать пешку в ферзя показали игроки из трех команд. В составе каждой из них за 64-клеточные доски сели по три человека (два мужчины и женщина).

Как сообщает министерство спорта и молодежной политики региона, небольшое количество участников сделало круговую систему оптимальным вариантом определения победителя. Фаворитом состязаний выглядела команда Сахалинской областной Думы. Ее лидер Александр Блоха – неизменный участник городских и областных соревнований, а недавно он выступал в открытом дальневосточном турнире по классическим шахматам с участием международных гроссмейстеров.

Так в итоге и получилось. Шахматисты из думы нанесли поражение командам агентства по обеспечению деятельности мировых судей (2:1) и министерства лесного и охотничьего хозяйства (3:0). Наград за первое место были удостоены Александр Блоха, Геннадий Самохин и Ольга Стихарюк.

Второе место заняли представители Агентства по обеспечению деятельности мировых судей. Тройку призеров замкнуло Министерство лесного и охотничьего хозяйства.

На первой доске лучший результат показал Александр Блоха (2 очка), на второй – Геннадий Самохин (2). А на женской доске все участницы (Ольга Стихарюк, Ольга Шмелева, Анжела Гурова) набрали про 1 очку.