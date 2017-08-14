Школьникам, чьи вещи сгорели в «Сахалинском Артеке», выплатят компенсации

Областные власти выплатят компенсацию за вещи школьников, сгоревшие в лагере «Сахалинский Артек». Такое решение принял губернатор Олег Кожемяко по итогам совещания с представителями региональных ведомств, курирующих образовательную систему и социальную защиту.

Как сообщал ASTV.RU, вечером 20 августа после отбоя в одной из палаток лагеря «Сахалинский Артек» в Анивском районе, где находились девять мальчиков и вожатый, произошло возгорание. Возможно, оно было вызвано сбоем в работе кондиционера. Заметив неладное, дети в сопровождении вожатого быстро покинули палатку. Никто из них не пострадал. Кондиционер был тут же обесточен.

Пожарные приехали очень быстро. К моменту их прибытия, сотрудники лагеря уже сбили пламя с помощью огнетушителей. Тем не менее, палатка сгорела полностью, частично пострадали и соседние. Поэтому сотрудники МЧС только залили водой место пожара, чтобы исключить повторное возгорание.

Всех детей из сгоревшей палатки разместили, потеснив преподавательский состав, сообщила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова. Она взяла расследование случившегося под свой контроль. При этом несколько воспитанников отказались оставаться в лагере. Их оперативно отправили в общежитие центра внешкольной работы.

Сейчас в «Артеке» работают представители государственного пожарного надзора. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Руководство министерства образования также назначило служебную проверку, чтобы разобраться в происшествии. Между тем, лагерь работает в прежнем режиме, в полном соответствии с ранее разработанными планами.

- Дети покидали палатку очень быстро, поэтому некоторые из них оставили в ней одежду, обувь, другие личные вещи, - уточнила Наталья Мурашова. – Для многих семей это существенный ущерб. Поэтому принято решение выплатить компенсации за утраченное имущество в размере 15-20 тысяч рублей.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области