Каждый пятый работающий сахалинец ежедневно испытывает стресс

Восемнадцать процентов жителей Сахалинской области каждый день испытывает стресс на работе. Никогда с ним не сталкиваются только 8 % людей, выяснил Headhunter.

В основном чрезмерное нервное напряжение вызвано слишком большим объемом работы (46 %), а также невыполнением сроков (39 %) и требованием работать в достаточно быстром темпе (30 %). Кроме того, причиной душевного дисбаланса может оказаться как недовольство уровнем выполненных задач (личное или со стороны коллег/начальства), так и ссоры с коллегами или начальством. При этом женщин больше нервируют большой объем задач и ссоры с коллегами. Мужчин – несоблюдение сроков работ и личное недовольство выполненной работой.

Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и более возрастные (старше 45 лет) более эмоционально устойчивы и к проблемам на работе относятся проще. Так называемые «зоны риска» также можно выявить и в профессиональных срезах. Так, самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием – 31 % страховщиков признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Представители сфер «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны» также ежедневно страдают от нервного перенапряжения. Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы «рабочий персонал», работники спортивной и фитнес-индустрии, представители сферы безопасности и добычи сырья.

Порядка 80 % опрошенных указали, что стараются снимать стресс теми или иными способами. В большинстве случаев помогает их хобби: так, 47 % восстанавливают силы, погружаясь в любимое дело. Общение – еще один мощный способ борьбы со стрессом. 40 % опрошенных стараются обрести душевное спокойствие, общаясь с друзьями и 20 % - с коллегами. Тем не менее, нередко в ход идут и более сильные средства, так, например, каждая четвертая женщина принимает успокоительное, а 14 % мужчин – алкоголь.