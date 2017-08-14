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Палатка на 10 человек сгорела в детском лагере на юге Сахалина

Палатка на 10 человек сгорела в детском лагере на юге Сахалина

Огонь вспыхнул поздно вечером 20 августа

Сообщение о том, что в лагере «Сахалинский Артек» в Анивском районе горит палатка, поступило в оперативные службы 20 августа в 22:45.

По словам очевидцев, в палатке начал искрить кондиционер. В это время внутри конструкции находились 10 мальчиков - подростков из летнего эколого-биологического лагеря "Зеленый остров", базирующегося на территории "Сахалинского Артека". Дети выдернули аппарат из розетки и выбежали из помещения. 

Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия.

Как сообщили astv.ru  в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, на момент прибытия пожарных палатка уже сгорела. Открытое пламя персонал лагеря сбили самостоятельно с помощью огнетушителей до приезда спасателей. Пожарные провели проливку. На стоящие рядом палатки огонь не перекинулся. 

Дети при пожаре не пострадали.

В настоящее время на месте работают эксперты Госпожнадзора. Они устанавливают причину пожара.

Сюжет: Пожар в "Сахалинском Артеке"
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 10:07
Кондиционер в палатке? А джакузи есть? В наше детство кроме комаров и вони носков нихрена не было...
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+21
MARBLE
Написано сегодня, в 10:24
Clint_EASTwood, Да я помню, что и после перестройки не было, когда на слёт выезжали... Готовила всем на костре...
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+2
gavrilov
Написано сегодня, в 10:24
Clint_EASTwood, В палатках нет кондиционеров, тепловые завесы там висят.
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+1
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 10:29
MARBLE, сейчас время идет вперед..работая в 2000-х годах в эколого-туристическом лагерев бухте Тихая мы готовили уже не на костре,а на газу..))))И пели песни не только под гитару у костра,но и проводили дискотеки и показывали художественные фильмы.Это о том,что пользование электричеством в турлагерях в порядке вещей.
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+2
Еще 1 комментарий
Mopsik
Написано сегодня, в 10:41
Как хорошо, что не ночью все началось
.
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+3
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 11:30
Палатка сгорела, какая трагедия.
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:00 Отредактированно сегодня, в 15:00
Пожарные очень быстро прибыли на место происшествия.

где вы были когда эти палатки ставились ? и как в них детей разместили если они из горючего материала???...
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 15:09
За два года не построили ни одного жилого корпуса, как обещал губер...
Так же и живут дети в палатках...
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+2
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