Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата

У парня сломаны нос и пальцы, нет одного глаза

Погибший на Курилах солдат-контрактник из Забайкалья 20-летний Иван Козлов был убит - к такому выводу пришла семья парня, получившая тело для захоронения.

"17 августа прошло 11 дней с момента, как не стало Ивана. Мы считает, что это зверское убийство. Ваню привезли примерно в 5-6 часов утра в полностью закрытом цинковом гробу. Вскрывали гроб в 8 часов утра в присутствии военкома, участкового полицейского и главы сельского поселения «Доновское». Все происходящее снимали на камеру и фотографировали. На теле Ивана - следы травм и побоев. На шее была полоса, но только с одной боковой стороны, сломаны пальцы, сломан нос, разбита губа, явно было видно, что нет одного глаза, подушечки пальцев синие. Было понятно, что смерть была насильственной", - говорят родные Ивана.

Глава сельского поселения «Доновское», военком и участковый приняли решение показать фотографии прокурору Калганского района и везти тело на повторную медэкспертизу.

"Похороны решили перенести на другой день. Но в экспертизе было отказано, так как не было результатов экспертизы, проведенной ранее в Хабаровске. На руках у мамы было только донесение, в котором написано, что это суицид путем повешения. Также эксперты ссылались на то, что не имеют права проводить экспертизу военного. После этого решили хоронить.

Привезли Ваню на КамАЗе трое военных, один из них был из Хабаровска, его вызывали на допрос, отсутствовал не более 30 минут. Как нам известно - он ничего не знает. На похоронах они не присутствовали, прощальных речей не произносили.

Мы обратились также в программу "Пусть говорят". Хотим добиться справедливости, пусть будут наказаны те, кто это совершил и причастен к этому", - рассказала astv.ru сестра погибшего Татьяна Мартынова.

Семья Ивана Козлова прислала в редакцию фото, сделанные при вскрытии гроба. Мы не можем опубликовать из морально-этических соображений.

Напомним, солдат-контрактник из Забайкалья погиб на Курилах 6 августа. На следующий день родным военнослужащего сообщили, что парня нашли повешенным.