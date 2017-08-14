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Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата

Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата

У парня сломаны нос и пальцы, нет одного глаза

Погибший на Курилах солдат-контрактник из Забайкалья 20-летний Иван Козлов был убит - к такому выводу пришла семья парня, получившая тело для захоронения.

"17 августа прошло 11 дней с момента, как не стало Ивана. Мы считает, что это зверское убийство. Ваню привезли примерно в 5-6 часов утра в полностью закрытом цинковом гробу. Вскрывали гроб в 8 часов утра в присутствии военкома, участкового полицейского и главы сельского поселения «Доновское». Все происходящее снимали на камеру и фотографировали. На теле Ивана - следы травм и побоев. На шее была полоса, но только с одной боковой стороны, сломаны пальцы, сломан нос, разбита губа, явно было видно, что нет одного глаза, подушечки пальцев синие. Было понятно, что смерть была насильственной", - говорят родные Ивана. 

Глава сельского поселения «Доновское», военком и участковый приняли решение показать фотографии прокурору Калганского района и везти тело на повторную медэкспертизу.

"Похороны решили перенести на другой день. Но в экспертизе было отказано, так как не было результатов экспертизы, проведенной ранее в Хабаровске. На руках у мамы было только донесение, в котором написано, что это суицид путем повешения. Также эксперты ссылались на то, что не имеют права проводить экспертизу военного. После этого решили хоронить.

Привезли Ваню на КамАЗе трое военных, один из них был из Хабаровска, его вызывали на допрос, отсутствовал не более 30 минут. Как нам известно - он ничего не знает. На похоронах они не присутствовали, прощальных речей не произносили.

Мы обратились также в программу "Пусть говорят". Хотим добиться справедливости, пусть будут наказаны те, кто это совершил и причастен к этому", - рассказала astv.ru сестра погибшего Татьяна Мартынова.

Семья Ивана Козлова прислала в редакцию фото, сделанные при вскрытии гроба. Мы не можем опубликовать из морально-этических соображений. 

Напомним, солдат-контрактник из Забайкалья погиб на Курилах 6 августа. На следующий день родным военнослужащего сообщили, что парня нашли повешенным. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:24 +1
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:31
Замордовали и повесили... Что ж за скоты?
И когда это кончится?
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+4
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 11:53
НюНик_просто_Анна, ЭТО НЕ КОГДА НЕ КОНЧИТЬСЯ...армия только для русского населения. а не для армян. даги-цы.теперь и к ним добавились киргизы. им надо запретить служить в наших во исках.
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+1
Online
Tanja90 Online
Написано сегодня, в 12:19
(князь) Вельзевул, да какая разница какой нацианальности человек? ?? тут убийство произошло!
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0
Sata Jarvien
Написано сегодня, в 11:47
Достали с этим "пустьговорят", нашли управу. Ну как минимум "человек и закон" куда логичнее.
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:55
Sata Jarvien, да какая разница куда! Суть в том что без шумихи ничего не добьешься. А такого быть не должно
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+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 11:47
Ужас! Вот как детей служить отдавать!
Уроды! У мальчика мечты были, вся жизнь впереди!
Если уж так хочется силушкой извращённой блеснуть, пожалуйста, есть точки, в которые служить не рвутся. Вот там и показали бы себя во всей красе!
ТрУсы! Даже за содеянное ответить не могут! Крысы - герои!!!
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+1
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:52
Вот уроды!!! Считаю необходимо розыскать и нахлобучить по полной тварей, которые убили человека! Как отправлять сыновей в армию откуда в мирное время приходят гробы...
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 11:56
Да как они отказали делать в экспертизе? А что на Курилах ее не делали? Мрази,а потом спрашивают,почему матеря не хотят сыновей в армию отпускать! Соболезнования родным и близким
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 11:58
Боже, волосы шевелятся.... ну что за звери, ведь у самих есть родители, братья, дети, ну как так???????
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:58
Соболезнования родным! Даже слов нет как это больно....
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+2
Online
Tanja90 Online
Написано сегодня, в 12:16 Отредактированно сегодня, в 12:19
хуже зверей стали люди, не вами была жизнь дана парню, какое право имели лешить человека жизни? ??? самое суровое наказание надо!
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0
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