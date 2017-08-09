Солдат-контрактник погиб на Курилах

Солдат-контрактник из Забайкалья погиб на Курилах. Ивану Козлову было 20 лет. Парня нашли повешенным. Семья пытается добиться правды и полноценного расследования причин, по которым ушел из жизни солдат. Мать погибшего Светлана Козлова не верит, что младший сын мог сам свести счеты с жизнью.

Как рассказала astv.ru сестра Ивана - Татьяна Мартынова, 19 мая 2015 года Иван был призван на воинскую службу. 6 месяцев отслужил в танковых войсках в Чите, потом подписал контракт и уехал на Курилы в в/ч 71436.

"На Итурупе Ване все нравилось, он постоянно помогал деньгами маме и сестрам, никогда на службу не жаловался, ни по телефону, ни когда приезжал домой в отпуск. Так было до июня этого года. Тогда Ваня позвонил домой и сказал, что у него проблемы с командиром. По словам брата, ему не разрешали перевестись назад в Читу. 6 августа мать последний раз говорила с сыном. Он попросил ее о помощи, а о какой - не сказал. Пока она искала номера, куда обратиться, связь оборвалась, а потом он сказал, что уже ничего не надо, все нормально", - рассказывает сестра погибшего Татьяна Мартынова.

По словам близких Ивана, уже на следующее утро матери позвонили из воинской части и сообщили, что Иван покончил жизнь самоубийством.Семья стала искать контакты сослуживцев Вани.

"Пока нам сообщили только то, что Ваня не выходил из наряда по 5 суток, иногда выходило так, что он спал по три часа. Домой не звонил, потому что не было денег даже на то, чтобы пополнить баланс телефона. Говорят также, что, когда Ваню клали в гроб, у него на теле были гематомы, суставы были вывернуты. Так ли это на самом деле - мы узнаем сегодня ночью. В два часа ночи по нашему времени цинковый гроб должны привезти в Читу, а оттуда - домой в село Доно Калганского района Забайкальского края. Мы хотим сами убедиться в том, что на теле Вани нет следов побоев", - говорит Татьяна.

"Мы почти 10 дней ждем, когда тело Ванечки привезут домой. Почему так долго - нам никто не объяснял. Знаем только, что гроб доставляют через Хабаровск. Там, по непонятным нам причинам, была задержка отправки на сутки. Теперь ждем ночи", - рассказывают близкие Ивана.

По словам матери погибшего солдата-контрактника, в настоящее время уже возбуждено уголовное дело, на Итуруп выехала комиссия, которая должна разобраться в обстоятельствах произошедшего.

"Мы не верим, что Ваня мог покончить с собой. Уже обратились в военную прокуратуру и комитет солдатских матерей. Надеемся, что там разберутся, как все происходило на самом деле. И если к смерти Ивана кто-то причастен, то эти люди не останутся безнаказанными", - говорит Татьяна Мартынова.

Прим. ред. По поводу смерти Ивана выходил телесюжет и на Забайкальском телевидении: