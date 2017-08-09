новости
новости
Регистрация
Солдат-контрактник погиб на Курилах

Солдат-контрактник погиб на Курилах

По словам матери парня, возбуждено уголовное дело

Солдат-контрактник из Забайкалья погиб на Курилах. Ивану Козлову было 20 лет. Парня нашли повешенным. Семья пытается добиться правды и полноценного расследования причин, по которым ушел из жизни солдат. Мать погибшего Светлана Козлова не верит, что младший сын мог сам свести счеты с жизнью.

Как рассказала astv.ru сестра Ивана - Татьяна Мартынова, 19 мая 2015 года Иван был призван на воинскую службу. 6 месяцев отслужил в танковых войсках в Чите, потом подписал контракт и уехал на Курилы в в/ч 71436.

"На Итурупе Ване все нравилось, он постоянно помогал деньгами маме и сестрам, никогда на службу не жаловался, ни по телефону, ни когда приезжал домой в отпуск. Так было до июня этого года. Тогда Ваня позвонил домой и сказал, что у него проблемы с командиром. По словам брата, ему не разрешали перевестись назад в Читу. 6 августа мать последний раз говорила с сыном. Он попросил ее о помощи, а о какой - не сказал. Пока она искала номера, куда обратиться, связь оборвалась, а потом он сказал, что уже ничего не надо, все нормально", - рассказывает сестра погибшего Татьяна Мартынова.

По словам близких Ивана, уже на следующее утро матери позвонили из воинской части и сообщили, что Иван покончил жизнь самоубийством.Семья стала искать контакты сослуживцев Вани.

"Пока нам сообщили только то, что Ваня не выходил из наряда по 5 суток, иногда выходило так, что он спал по три часа. Домой не звонил, потому что не было денег даже на то, чтобы пополнить баланс телефона. Говорят также, что, когда Ваню клали в гроб, у него на теле были гематомы, суставы были вывернуты. Так ли это на самом деле - мы узнаем сегодня ночью. В два часа ночи по нашему времени цинковый гроб должны привезти в Читу, а оттуда - домой в село Доно Калганского района Забайкальского края. Мы хотим сами убедиться в том, что на теле Вани нет следов побоев", - говорит Татьяна.

"Мы почти 10 дней ждем, когда тело Ванечки привезут домой. Почему так долго - нам никто не объяснял. Знаем только, что гроб доставляют через Хабаровск. Там, по непонятным нам причинам, была задержка отправки на сутки. Теперь ждем ночи", - рассказывают близкие Ивана.

По словам матери погибшего солдата-контрактника, в настоящее время уже возбуждено уголовное дело, на Итуруп выехала комиссия, которая должна разобраться в обстоятельствах произошедшего. 

"Мы не верим, что Ваня мог покончить с собой. Уже обратились в военную прокуратуру и комитет солдатских матерей. Надеемся, что там разберутся, как все происходило на самом деле. И если к смерти Ивана кто-то причастен, то эти люди не останутся безнаказанными", - говорит Татьяна Мартынова.

Прим. ред. По поводу смерти Ивана выходил телесюжет и на Забайкальском телевидении: 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:14 +2
Другие статьи по темам
Событие
погиб солдат
Место
ИтурупКурилы
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Невельский повар, защищаясь, убил человека
Невельский повар, защищаясь, убил человека

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 16:21
Надо было сразу обращаться в комитет солдатских матерей, когда поступил первый звоночек. На Итурупе внутри солдатского коллектива обстановка сложная, много вымогательства, особенно со стороны солдат, призванных с Кавказа.
Ответить
+6
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:44
Andrey2017, Andrey2017 b?li m?xluq onlar bu qafqazl?lar. daglarda onlara yer qoyun çoban. уроды m?n?vi. bir qorxur v? bir d?st? q?hr?manlar?..
Ответить
0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:53
(князь) Вельзевул, слишком много вопросов в высказываниях)
Ответить
+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 16:57
(князь) Вельзевул, Это по каковски?
Ответить
+1
Еще 1 комментарий
jkmu
Написано сегодня, в 16:32
А разве после таких случаев не начинаются проверки командиров там этой части, наверное военная прокуратура долждна действовать
Ответить
+4
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 16:45
jkmu, должна. но не всегда это помогает
Ответить
+3
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 16:34
Ужассс
Ответить
+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 16:36
ёлы-палы, столько лет прошло как я дембельнулся, а ничё не изменилось в этой грёбаной армии
Ответить
+8
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 16:39
А ПЕРВОЕ ВИДЕО ВОБЩЕ ТРЕШАК
Ответить
+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:41
Я наверно в хорошую часть попал, за 2 года всего 3 трупа, все по причине самих солдат. Были и бегуны, и вскрывающие вены, и имитирующие повешенье, что бы через дурку дембельнуться.
Ответить
+3
Tsar_i
Написано сегодня, в 16:43
Пусть земля мальчишке будет пухом!
А родителям и родным, сил и терпения все это пережить!
Ответить
+7
Abbatissa
Написано сегодня, в 16:46
Бедный ребёнок! отдал долг Родине! с процентами!
Ответить
+3
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:57
Дааа... Тяжёлая новость....


Соболезнования родным и близким
Ответить
+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 17:59
Врядли парень из Забайкалья повесился. Несгибаемы, как титан.
Ответить
+2
Akkermans
Написано сегодня, в 18:57
Не первый случай на Курильских островах,говорят что дедовщины нет она всегда была и будет ее не искоренить все зависит от офицеров еще я сам из семьи военнослужащего и многое знаю каково приходится солдату когда большинство выходцев с Кавказа находится рядом в одной роте или части, Ну почему в нашей стране парни не служат по месту проживания?
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города
Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города
В Ногликах больше десятка семей получили ключи от новых квартир
В Ногликах больше десятка семей получили ключи от новых квартир
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru