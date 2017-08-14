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Высокая пожарная опасность сохраняется в Томаринском районе
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Высокая пожарная опасность сохраняется в Томаринском районе

Угроза возникновения возгораний в природной среде ожидается 21 августа

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Томаринского  района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 21 августа.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности - если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза  природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности:

- вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожара в вашем населённом пункте. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии - убирайте ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года;

- очистите крышу от опавшей хвои и листвы – они могут стать источником возгорания;

- с разрешения представителя лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев подрост, кусты, древесный хлам, мусор – все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев;

- уберите со двора все горючие предметы и наполните водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе;

- постоянно осматривайте территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания;

- следите за сообщениями о пожарной обстановке в вашем районе в средствах массовой информации.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:44 0
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Томаринский район
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