В Холмске отметили День города

147 годовщину своего образования самый крупный портовый город Сахалина встретил концертами, уличными соревнованиями и зрелищными парадами. Они собрали тысячи человек – местных жителей и гостей района. Прозвучало множество поздравлений. Участником торжеств в этот день стал и губернатор Олег Кожемяко.

День города в Холмске ежегодно отмечают в третью субботу августа. В нынешнем году мероприятия проходили сразу на нескольких площадках.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора области, открыли праздник по традиции на стадионе «Маяк Сахалина» - торжественные речи и творческие номера здесь дополнил рев мотоциклов. Почти два десятка байкеров совершили круг почета, подняв настроение холмчанам.

Далее в порту был дан старт парусной регате. А на площади Мира состоялся массовый запуск в небо воздушных змеев. Парк культуры и отдыха в этот день привлекал посетителей игровой программой, кинодосуговый центр «Россия» - концертом.

Вечером основные торжества переместились на Приморский бульвар. В лучах закатного солнца перед жителями выступили сахалинские и московские творческие коллективы. С историей своего района – от айнского периода до современности - холмчане могли ознакомиться при помощи тематических стендов с иллюстрациями. Любителям активного отдыха предлагались подвижные игры и перетягивание каната. Изюминкой праздника стала череда зрелищных парадов – детства, женихов и невест, близнецов, а также одетых в карнавальные костюмы домашних питомцев и их хозяев.

Завершилась праздничная программа в Холмске красочным фейерверком.