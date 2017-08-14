Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 18 августа, в Макаровском районе на объездной дороге на Поречье.

По словам очевидцев, трое несовершеннолетних, управляя автомобилем Toyota Mark II (в народе - "самурай"), не справились с управлением на повороте. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Несовершеннолетние в аварии не пострадали.