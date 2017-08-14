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Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
фото очевидцев

Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе

ДТП произошло в районе села Поречье

ДТП произошло сегодня, 18 августа, в Макаровском районе на объездной дороге на Поречье. 

По словам очевидцев, трое несовершеннолетних, управляя автомобилем Toyota Mark II (в народе - "самурай"), не справились с управлением на повороте. В результате машина вылетела в кювет и перевернулась.

Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Несовершеннолетние в аварии не пострадали. 

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Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе, Фото: 1
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе, Фото: 2
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе, Фото: 3
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе, Фото: 4
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе, Фото: 5
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Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:36 +2
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Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:39
Гопота малолетняя, догонялись
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 18:18
Netu_nika, да они уже завтра будут на кабриолете гонять...
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+1
Vings
Написано сегодня, в 17:41
Это хорошо, что не пострадали. Хотя не пострадали понятие относительное. Как за здрасти можно получить сотрясение мозга. А родителям этих несовершеннолетних взять ремень и по пятой точке. От ремня сотрясения мозга уж точно не будет, а мозги вероятно, что встанут на место.
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+4
MiSHGUN
Написано сегодня, в 17:44
как-то так...
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+3
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:45
Сообразили придурки на троих! А дуплиться родители будут! Хорошо хоть не сшибли никого!
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:56
благо , что живые , и никого рядом не было и не зацепили
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0
evgenytolich
Написано сегодня, в 17:59
Идиоты малолетние, ремень им не поможет! Они считают это доблестью и зиги на камеру кидают. Сотрясение мозга им точно не грозит, нечему сотрясаться!
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 18:15
какой шикарный кабриолет получился...
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+1
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:24
ну, ты посмотри - опять Макаров!

Я уже забыл хорошие новости с того района...
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+1
Online
Арктический Воин Online
Написано сегодня, в 19:28
SWATIMYR, Будто у вас, на югах, все тихо и спокойно
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 18:25
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+1
Breaking87
Написано сегодня, в 18:28
ну, теперь это самурай кабриолет
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+1
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