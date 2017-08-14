новости
новости
Регистрация
Юбилей Южно-Сахалинска растянется на три дня
shariki-v-prilukah.io.ua

Юбилей Южно-Сахалинска растянется на три дня

Праздничная программа обрастает новыми подробностями

Три дня, с 7 по 9 сентября в Южно-Сахалинске будут отмечать День города. Областному центру исполняется 135 лет. Хотя, как замечают в управлении культуры, из-за продолжительности праздника название, скорее, условное.

- Хочется, чтобы как можно больше жителей и гостей нашего города приняли участие в торжествах. Потому решили не ограничивать праздник только субботой, 9 сентября. В один день сложно вместить десятки мероприятий, - отмечает начальник управления культуры Ирина Герасимова.

Все сюрпризы, приготовленные для горожан и гостей Южно-Сахалинска, организаторы не раскрывают, но отмечают: 135-летие областного центра будет богато на интересные события для всех.

В первый день празднования пройдет торжественное чествование лауреатов премии мэра. Эту награду ежегодно получают горожане, добившиеся значительных успехов в общественной и профессиональной деятельности.

8 сентября в Сахалинской областной библиотеке состоится конференция «Бизнес города». На ней затронут вопросы развития предпринимательства в областном центре. Вечером этого же дня на площади Ленина дадут старт праздничным мероприятиям. Здесь в 19.40 завершится спортивная эстафета, которая начнется в 19.00 от площади Победы.

Самые массовые и зрелищные мероприятия пройдут 9 сентября. Праздничная программа начнется с традиционного общегородского шествия. Прием заявок на участие в нем от организаций и трудовых коллективов продолжается до 20 августа.

Позаботятся организаторы и о праздничном убранстве Южно-Сахалинска. На Коммунистическом проспекте установят 12 двухметровых медведей с символикой городских предприятий. А уже сейчас идут последние приготовления к монтажу декоративных арт-объектов в виде сердец, украшенных живыми цветами. По задумке, они символизируют любовь горожан к Южно-Сахалинску. Их установят на площадях Славы и Победы, у дома культуры «Родина» и кинотеатра «Комсомолец».

– Подобный арт-объект «Я люблю...» в начале лета мы установили в парке у озера Верхнего. Сейчас это любимое место для фотографирования. Новые конструкции мобильны. Их можно использовать и после Дня города при проведении массовых мероприятий, – отметила Ирина Герасимова.

Также 9 сентября будут развернуты несколько тематических площадок: «Город мастеров», «Спортивный город», «Город молодых», «Город детства» и др. Традиционно в День города свои отчетные концерты представят воспитанники детских школ искусств, в том числе ДШИ «Этнос». Фейерверк, лазерно-световое шоу, выступление двух звезд российской эстрады - это и многое другое ждет горожан в течение трех праздничных дней.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:18 +4
Другие статьи по темам
Событие
День города
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:28
Все по Русски с широтой души, одним днем не обходимся, пить так пить)
Ответить
0
НКолчина
Написано сегодня, в 17:33
Netu_nika, ну пить не обязательно же! Или...?
Ответить
+2
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 17:35
НКолчина, а у нас народ такой, я как то вечером в понедельник зашел в магазин после 12 ночи, так там народу за спиртным как в субботу, причем это был не праздник, а всего лишь понедельник
Ответить
0
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:40
Netu_nika, Употребление алкоголя не рекламируем...везде глаза и уши!))) Еще и на день города бухашку запретят продавать! "Трезвый бобёр" подсуетится!)))))))
Ответить
+1
Еще 12 комментариев
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:35
а потом начнут экономить деньги или вообще скажут , что деньги кончились
Ответить
+2
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 17:56
Посмотрим, что за развлекательную программу подготовят на этот раз.
Ответить
0
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 18:11
Я представляю как будут рады люди 8 сентября вечером возвращаться с работы. И сколько слов благодарности будет отпущено в адрес мэра по поводу вечернего перекрытия проспекта Победы и улицы Ленина
Ответить
+2
мука
Написано сегодня, в 18:23
Кузовков Владимир, сейчас ещё обяжут руководителей проконтролировать присутствие сотрудников на праздновании
...
Ответить
+1
flot1588
Написано сегодня, в 18:53
Интересно,7 и8-го рабочие дни, хочется с детьми погулять в парке повеселиться,отпразновать день города,но.... Выходными нельзя было сделать 7и8-го числа?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Трое подростков перевернулись на "самурае" в Макаровском районе
Южно-сахалинская сельхозярмарка приезжает в Ключи
Южно-сахалинская сельхозярмарка приезжает в Ключи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru