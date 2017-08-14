Юбилей Южно-Сахалинска растянется на три дня

shariki-v-prilukah.io.ua

Три дня, с 7 по 9 сентября в Южно-Сахалинске будут отмечать День города. Областному центру исполняется 135 лет. Хотя, как замечают в управлении культуры, из-за продолжительности праздника название, скорее, условное.

- Хочется, чтобы как можно больше жителей и гостей нашего города приняли участие в торжествах. Потому решили не ограничивать праздник только субботой, 9 сентября. В один день сложно вместить десятки мероприятий, - отмечает начальник управления культуры Ирина Герасимова.

Все сюрпризы, приготовленные для горожан и гостей Южно-Сахалинска, организаторы не раскрывают, но отмечают: 135-летие областного центра будет богато на интересные события для всех.

В первый день празднования пройдет торжественное чествование лауреатов премии мэра. Эту награду ежегодно получают горожане, добившиеся значительных успехов в общественной и профессиональной деятельности.

8 сентября в Сахалинской областной библиотеке состоится конференция «Бизнес города». На ней затронут вопросы развития предпринимательства в областном центре. Вечером этого же дня на площади Ленина дадут старт праздничным мероприятиям. Здесь в 19.40 завершится спортивная эстафета, которая начнется в 19.00 от площади Победы.

Самые массовые и зрелищные мероприятия пройдут 9 сентября. Праздничная программа начнется с традиционного общегородского шествия. Прием заявок на участие в нем от организаций и трудовых коллективов продолжается до 20 августа.

Позаботятся организаторы и о праздничном убранстве Южно-Сахалинска. На Коммунистическом проспекте установят 12 двухметровых медведей с символикой городских предприятий. А уже сейчас идут последние приготовления к монтажу декоративных арт-объектов в виде сердец, украшенных живыми цветами. По задумке, они символизируют любовь горожан к Южно-Сахалинску. Их установят на площадях Славы и Победы, у дома культуры «Родина» и кинотеатра «Комсомолец».

– Подобный арт-объект «Я люблю...» в начале лета мы установили в парке у озера Верхнего. Сейчас это любимое место для фотографирования. Новые конструкции мобильны. Их можно использовать и после Дня города при проведении массовых мероприятий, – отметила Ирина Герасимова.

Также 9 сентября будут развернуты несколько тематических площадок: «Город мастеров», «Спортивный город», «Город молодых», «Город детства» и др. Традиционно в День города свои отчетные концерты представят воспитанники детских школ искусств, в том числе ДШИ «Этнос». Фейерверк, лазерно-световое шоу, выступление двух звезд российской эстрады - это и многое другое ждет горожан в течение трех праздничных дней.