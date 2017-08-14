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Должников коммунальной компании освободят от штрафов за неуплату
Фото: oschetchikah.ru

Должников коммунальной компании освободят от штрафов за неуплату

При условии, что те вовремя погасят задолженность

Должники по коммунальным услугам в Южно-Сахалинске смогут сэкономить часть средств. Для этого им нужно с 20 августа по 30 сентября полностью погасить имеющиеся задолженности. С такой акцией к потребителям обратилась Сахалинская коммунальная компания.

– Свою выгоду потребители увидят в квитанциях в ноябре, – поясняет заместитель генерального директора по сбытовой деятельности АО «СКК» Илья Чан. – В квитанциях за октябрь, которые получат горожане, в графе «Пеня» будет стоять ноль.

Для участия в акции необходимо погасить долг любым удобным способом в полном объеме, заполнить бланк заявления, приложить квитанцию об оплате и обратиться с указанными документами в отдел компании по работе с населением.

Исключение составляют потребители, в отношении которых направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности либо возбуждено исполнительное производство.

Совокупный долг потребителей коммунальных услуг перед СКК сопоставим с объемом финансирования плана мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на весь 2017 год. Это свыше 500 миллионов рублей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:57 +2
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