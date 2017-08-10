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Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске

Чтобы остановить его, пришлось открыть стрельбу

Сегодня, 16 августа около 23 часов в Южно-Сахалинске на проспекте Мира (ул. 2-я Хабаровская в Новоалександровске) в районе агролицея полиция остановила автомобиль Suzuki Escudo. Машиной, по словам очевидцев, управлял нетрезвый водитель.

Чтобы остановить кроссовер, полиции пришлось применить стрельбу.

По предварительным данным, уходя от преследования, водитель Suzuki врезался в несколько автомобилей. Точное их количество уточняется.

Люди в этом происшествии не пострадали.

Обстоятельства инцидента уточняются

 

Автор: Татьяна Сергеева, вчера, в 23:36 0
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Комментарии
KUK_12
Написано вчера, в 23:55 Отредактированно вчера, в 23:57
Прощайте права и деньги
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0
Baho1234
Написано сегодня, в 00:18
Мощненько...
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 00:39
на месте мочить как при попытке к бегству.
Эти бухалдосы задолбали...мог ведь и людей как кегли посшибать...благо место не особо людное
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