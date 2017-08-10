видео очевидцев
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Чтобы остановить его, пришлось открыть стрельбу
Сегодня, 16 августа около 23 часов в Южно-Сахалинске на проспекте Мира (ул. 2-я Хабаровская в Новоалександровске) в районе агролицея полиция остановила автомобиль Suzuki Escudo. Машиной, по словам очевидцев, управлял нетрезвый водитель.
Чтобы остановить кроссовер, полиции пришлось применить стрельбу.
По предварительным данным, уходя от преследования, водитель Suzuki врезался в несколько автомобилей. Точное их количество уточняется.
Люди в этом происшествии не пострадали.
Обстоятельства инцидента уточняются
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Эти бухалдосы задолбали...мог ведь и людей как кегли посшибать...благо место не особо людное