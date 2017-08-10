Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

Чтобы остановить его, пришлось открыть стрельбу

Сегодня, 16 августа около 23 часов в Южно-Сахалинске на проспекте Мира (ул. 2-я Хабаровская в Новоалександровске) в районе агролицея полиция остановила автомобиль Suzuki Escudo. Машиной, по словам очевидцев, управлял нетрезвый водитель.

Чтобы остановить кроссовер, полиции пришлось применить стрельбу.

По предварительным данным, уходя от преследования, водитель Suzuki врезался в несколько автомобилей. Точное их количество уточняется.

Люди в этом происшествии не пострадали.

Обстоятельства инцидента уточняются