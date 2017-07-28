Дмитрий Ерохин прибежал в Южно-Сахалинск, оставив позади тысячу километров

Сегодня ультрамарафонец Дмитрий Ерохин вернулся в Южно-Сахалинск. Из областной столицы он продолжит свой путь на юг. Дмитрий бежал с самого севера Сахалина. Сделав промежуточную остановку на площади Победы, бегун рассказал, что преодолел уже 998 с половиной километров.

За 16 дней Ерохин потерял около 8 килограммов, стер пару кроссовок и встретился с медведем.

По словам Дмитрия, почти в каждом городе к нему присоединялись спортсмены - бежали, как минимум, два километра. Ультрамарафонца приветствовали рыбаки и дорожные рабочие. Большое впечатление произвел север Сахалина.

- Болота, высокая трава, прижимы, полуприжимы – всё приходилось преодолевать. Продирался сквозь стланик… Потом уже вышел на дорогу Оха – Южно-Сахалинск, там стало попроще. Вообще, мне сильно запомнились люди на севере Сахалина. На метеостанции – смотритель маяка: сильный характер в суровой северной погоде. Рыбаки запомнились… - вспоминает Дмитрий Ерохин.

– Я представляю, насколько ему было тяжело. Он большой молодец, смог покорить эту вершину. Такое большое событие, как ультрамарафон Дмитрия, очень важно для спортсменов, оно послужит ярким примером для молодежи. Он доказал, что для того, чтобы заниматься спортом, нужна всего лишь пара кроссовок и большое желание, - сказал депутат городской думы Южно-Сахалинска Юрий Цой. Сам бывший легкоатлет, он встречал спортсмена на площади Победы.

Известный российский ультрамарафонец устанавливает на Сахалине мировой рекорд, он бежит на скорость через весь остров. Дистанция проложена между двумя крайними мысами – Елизаветы и Крильон. Преодолеть Дмитрию осталось около 200 километров. Финишировать он планирует через трое суток.