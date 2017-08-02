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На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
фото очевидцев

На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

Пострадала женщина

ДТП произошло сегодня днем, 9 августа в Анивском районе. 

На холмской трассе на мосту через Лютогу в районе "Артека" столкнулись два внедорожника - "УАЗ Патриот" и Mitsubishi Pajero Mini. По предварительной информации, Pajero выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

По предварительной информации, в аварии пострадала женщина. У нее травмы ног. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

Галерея
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 1
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 2
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 3
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 4
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 5
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 6
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 7
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 8
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП, Фото: 9
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:52 +6
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Комментарии
Breaking87
Написано сегодня, в 16:03 Отредактированно сегодня, в 16:04
как это они так столкнулись!? непонятно...там же прямая дорога
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+2
abab9
Написано сегодня, в 16:14
Breaking87, патриота могло кидануть на скорости , дибильная машина
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−1
Online
evgenytolich Online
Написано сегодня, в 16:27
abab9, По фото видно что патриот на своей стороне и даже прижимался как мог к ограждению что даже отбойник вмял задним правым колесом, а вот паджерика развернуло не задев отбойника! Однозначно виноват минипаджерик.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:50
evgenytolich, обгон на мостах запрещен, тут и гадать не нужно.
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+3
Еще 1 комментарий
MARBLE
Написано сегодня, в 16:08
Скорейшей поправки здоровья пострадавшей
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 16:16
Трасса очень узкая, на обгон идти опасно. Скорейшего выздоровления пострадавшей
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 16:17
Паджерик наверное везде успел
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+2
Online
evgenytolich Online
Написано сегодня, в 16:21
Я так предполагаю телефон может быть отвлёк? Каждый день наблюдаю зомбоводителей уставившихся в экран телефона и едущих по непонятным траекториям меж двух рядов!
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+6
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:47
Паджерик мало того что везде успел, так еще и людям проблем устроил по самые помидоры.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:48 Отредактированно сегодня, в 16:50
Не понимаю, что гадать - телефон, опасно идти на обгон... Написано черным по белому: "Pajero выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария".
Читаем ПДД п. 11.4. Обгон запрещен:
на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов;
на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
и т.д.
Так что вполне видно, кто нарушал и виновник. Странно, что только одну машину собрал.
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+4
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:03
НюНик_просто_Анна, да и вообще страшно на мосту обгонять. Ограниченное пространство, всего 2 полосы, снизу река. А еще страшнее с таким вот встретиться на мосту. Это очень хорошо, что никто в реку не свалился.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:05
Vings, повезло
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 16:58
она думала,что очень опытная,раз пошла на мосту на обгон....
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0
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 17:10
КоЧмар! Ни дня без аварии! Прям ...сакральная "жатва" какая-то! Людииииии...ау! Жизнь одна.....не торопитесь на тот свет! Еще неизвестно...есть там чО...или нет!
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