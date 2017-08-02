фото очевидцев
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
Пострадала женщина
ДТП произошло сегодня днем, 9 августа в Анивском районе.
На холмской трассе на мосту через Лютогу в районе "Артека" столкнулись два внедорожника - "УАЗ Патриот" и Mitsubishi Pajero Mini. По предварительной информации, Pajero выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
По предварительной информации, в аварии пострадала женщина. У нее травмы ног.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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9 На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
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Читаем ПДД п. 11.4. Обгон запрещен:
на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов;
на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;
на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
и т.д.
Так что вполне видно, кто нарушал и виновник. Странно, что только одну машину собрал.