На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня днем, 9 августа в Анивском районе.

На холмской трассе на мосту через Лютогу в районе "Артека" столкнулись два внедорожника - "УАЗ Патриот" и Mitsubishi Pajero Mini. По предварительной информации, Pajero выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

По предварительной информации, в аварии пострадала женщина. У нее травмы ног.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.