Мотоциклист погиб при ДТП в Александровск-Сахалинском районе
Он столкнулся с грузовиком Isuzu
ДТП произошло сегодня, 9 августа, около 11 часов утра в Александровск-Сахалинском районе, примерно на 8 км автодороги Арково-Мгачи. Там столкнулись грузовик Isuzu и мотоцикл.
По словам очевидцев, в момент аварии на двухколесном транспортном средстве находились водитель и пассажир. Мотоциклист от полученных травм скончался.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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