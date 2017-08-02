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Мотоциклист погиб при ДТП в Александровск-Сахалинском районе

Мотоциклист погиб при ДТП в Александровск-Сахалинском районе

Он столкнулся с грузовиком Isuzu

ДТП произошло сегодня, 9 августа, около 11 часов утра в Александровск-Сахалинском районе, примерно на 8 км автодороги Арково-Мгачи. Там столкнулись грузовик Isuzu и мотоцикл.

По словам очевидцев, в момент аварии на двухколесном транспортном средстве находились водитель и пассажир. Мотоциклист от полученных травм скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:15 +6
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Александровск-Сахалинский район
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 16:25
Боже мой, снова мотоциклист...
Соболезнования родным...
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+6
MARBLE
Написано сегодня, в 16:40
Соболезнование родным и близким
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+2
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 16:50
Жесть. С грузовиком бодатся даже на машине не комильфо. Соболезнования родным.
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+1
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 16:55
Каждый день,ДТП с мотоциклистами! Соболезнования родным и близким
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0
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