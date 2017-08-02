Мотоциклист погиб при ДТП в Александровск-Сахалинском районе

Он столкнулся с грузовиком Isuzu

ДТП произошло сегодня, 9 августа, около 11 часов утра в Александровск-Сахалинском районе, примерно на 8 км автодороги Арково-Мгачи. Там столкнулись грузовик Isuzu и мотоцикл.

По словам очевидцев, в момент аварии на двухколесном транспортном средстве находились водитель и пассажир. Мотоциклист от полученных травм скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.