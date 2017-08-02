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Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать

Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать

СКК продолжает подготовку к отопительному периоду

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к отопительному сезону. По сообщению «Сахалинской коммунальной компании», полностью завершены работы по капитальному ремонту участка теплотрассы по Коммунистическому проспекту. Здесь силами подрядной организации проложено 800 метров трубопроводов в новые железобетонные лотковые каналы, построено две тепловые камеры. Нарушенное благоустройство восстанавливают: полностью выполнены работы по укладке тротуарной плитки, а в ближайшие дни восстановят и зеленую зону – будет произведен подвоз плодородного грунта и засев семенами газонной травы.

Завершены работы по улице Карьерной. Здесь произведена реконструкция 160 метров одной из самых важных теплотрасс города – теплотрассы №7, идущей от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Современные трубопроводы уложены в новые железобетонные лотки, построены новые тепловые камеры.

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Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 1
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 2
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 3
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 4
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 5
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 6
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 7
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 8
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 9
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 10
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 11
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 12
Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать, Фото: 13
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Теплотрассу на Коммунистическом проспекте закончили ремонтировать

Завершена также реконструкция участка Комсомольского коллектора. 360 метров трубопроводов теплотрассы проложили по Комсомольской от улицы Невельской до Коммунистического проспекта. Работы здесь осложнялись соседством с коммуникациями других ресурсоснабжающих организаций.

Продолжаются работы по реконструкции участка теплотрассы № 4, питающей теплом и горячей водой жителей 13, 13а, 14 и частично 9 микрорайонов. Специалисты подрядной организации производят замену свыше 400 метров тепловых сетей по территории автостоянки торгового центра «Панорама» до пересечения улиц Комсомольской и Емельянова.

Поскольку работа на участке будет продолжаться в течение всего летнего периода, был проложен временный трубопровод. В результате тысячи жителей указанных микрорайонов обеспечены бесперебойным горячим водоснабжением на все время ремонта основного коллектора. Ранее специалисты СКК такую технологию в работе не применяли.

Ведется строительство участка магистрального трубопровода по улице Чехова от Компроспекта до улицы Карла Маркса. Здесь будет обновлен изношенный участок тепломагистрали протяженностью 190 метров с увеличением пропускной способности. Работы имеет особую важность в связи с тем, что теплотрасса расположена в центральной части Южно-Сахалинска.

На всех участках ремонта магистральных теплотрасс применяются современные трубопроводы в пенополимерминеральной изоляции. Такие трубопроводы имеют срок службы свыше 30 лет и полностью защищены от внешней коррозии.

В рамках технического присоединения объектов нового строительства к центральной системе теплоснабжения по улице Невельской с 20 июля начата работа по прокладке 481 метра трубопроводов. Поэтапно специалисты подрядной организации капитально отремонтируют тепловые сети сначала на участке от улицы Дзержинского до поворота к дому 31 улицы Невельской, затем до пересечения с проспектом Мира и далее до дома 97/1 проспекта Мира. Такое решение было принято, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не парализовать движение транспорта в данной части города.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:46 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:09
реконструкция

это называется подводка коммуникаций за счет региональной казны
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 16:20
Написано: "Ранее специалисты СКК такую технологию в работе не применяли."... Потому что не когда было, страну делили....

"Такие трубопроводы имеют срок службы свыше 30 лет и полностью защищены от внешней коррозии." на продолжение перестройки хватит пАнимаешь...
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:40
"минимизировать неудобства для горожан и не парализовать движение транспорта в данной части города", издеваются, что ли? В центре два раза в день полный коллапс.
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+3
Online
Александра Сахалинка Online
Написано сегодня, в 17:08
НюНик_просто_Анна, речь об участке на Невельской и там нет проблем с движением транспорта
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