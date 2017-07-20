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Дети каждый день бегают по крышам новостроя в Дальнем

Дети каждый день бегают по крышам новостроя в Дальнем

Соседи ругают несовершеннолетних, но бесполезно

Каждый день на крышах новостроя в Дальнем играют дети.

"Несовершеннолетние забираются на плоские крыши домов по улицам Большая полянка и Шебунино. Детям от 7 до 16 лет. Иногда они сидят на краю, иногда бегают. Забираются туда по пожарным лестницам. Мы постоянно гоняем подростков, но бесполезно. Как еще бороться с юными экстремалами - уже не знаем", - говорят жители Дальнего. 

Напомним, это не первое сообщение сахалинцев о людях на крыше.

Накануне, 5 августа в Южно-Сахалинске отец двоих детей в нетрезвом состоянии решил, что полиция хочет его убить. Мужчина забрался на крышу.

В Томари по крыше пятиэтажки, где разбился строитель, продолжают гулять люди. Рабочие не пользуются страховкой ни когда работают на высоте, ни когда там же загорают.

Дети каждый день играют на крыше недостроенной девятиэтажки в Холмске.

И это далеко не все случаи, о которых мы писали.

 

Автор: Юлия Сухарева, сегодня, в 11:20 +1
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Комментарии
Malinka17
Написано сегодня, в 11:24 Отредактированно сегодня, в 11:25
Синдром Карлсона?!?!

Дитят изловить, сдать в полицию, родителей оштрафовать и все сразу станут шёлковые, пока беды не случилось.
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+2
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:37
Malinka17, еще доступ на крышу перекрыть.
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0
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:49
Совсем ничего не боятся, третий этаж
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