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В Томари по крыше пятиэтажки, где разбился строитель, продолжают гулять люди
фото и видео очевидцев

В Томари по крыше пятиэтажки, где разбился строитель, продолжают гулять люди

Рабочие не пользуются страховкой ни когда работают на высоте, ни когда там же загорают

В Томари по крышам новостроя рабочие ходят без страховок. 

По словам местных жителей, нарушения техники безопасности при строительстве пятиэтажек на улице Садовой - обычная картина. На территории никто не использует каски, сотрудники строительной организации отдыхают там же - загорают на крыше. 

"Не послужило уроком строителям и ЧП, которое случилось весной этого года. 12 мая в приемном покое местной ЦРБ от полученных на производстве  травм скончался 31-летний северокореец. На этой стройке он работал бетонщиком.  Мужчина упал со строительных лесов третьего этажа и разбил голову. Его срочно доставили в больницу, но спасти не смогли", - рассказывают томаринцы.

Нарушения техники безопасности сахалинцы засняли на видео: 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:22 +3
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:59
Береженного Бог бережет.(Народная мудрость).
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