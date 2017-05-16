В Томари по крыше пятиэтажки, где разбился строитель, продолжают гулять люди

фото и видео очевидцев

Рабочие не пользуются страховкой ни когда работают на высоте, ни когда там же загорают

В Томари по крышам новостроя рабочие ходят без страховок.

По словам местных жителей, нарушения техники безопасности при строительстве пятиэтажек на улице Садовой - обычная картина. На территории никто не использует каски, сотрудники строительной организации отдыхают там же - загорают на крыше.

"Не послужило уроком строителям и ЧП, которое случилось весной этого года. 12 мая в приемном покое местной ЦРБ от полученных на производстве травм скончался 31-летний северокореец. На этой стройке он работал бетонщиком. Мужчина упал со строительных лесов третьего этажа и разбил голову. Его срочно доставили в больницу, но спасти не смогли", - рассказывают томаринцы.

Нарушения техники безопасности сахалинцы засняли на видео: