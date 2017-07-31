Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео

В окрестностях Южно-Сахалинска неадекватного водителя пришлось останавливать экипажу ДПС. Его поведение на трассе заснял очевидец, приславший видео на ASTV.RU.

Как следует из кадров, Nissan X-Trail двигался с юга, со стороны Корсакова, в сторону Южно-Сахалинска. Он опасно маневрировал, выезжал на встречную полосу. Часто водителям на встречной полосе приходилось выезжать на обочину, чтобы не столкнуться с ним. По мнению автора видео, водитель находился в нетрезвом состоянии.

На стационарном посту на въезде в город полицейские показали водителю, что он должен остановиться. Притормозив было, вскоре он передумал останавливаться и набрал скорость. После этого его начал преследовать полицейский «УАЗ – Патриот».

Сначала нарушителю удавалось относительно быстро уходить от преследования. Однако в районе Хомутово движение стало плотным, и у «ниссана» не осталось возможности игнорировать полицейский эскорт. В итоге он остановился и позволил ГИБДД проверить его состояние и документы. Погоня продолжительностью около 10 минут обошлась без последствий.