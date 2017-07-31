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Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео

Погоню за неадекватным водителем в Южно-Сахалинске сняли на видео

Она длилась около 10 минут

В окрестностях Южно-Сахалинска неадекватного водителя пришлось останавливать экипажу ДПС. Его поведение на трассе заснял очевидец, приславший видео на ASTV.RU.

Как следует из кадров, Nissan X-Trail двигался с юга, со стороны Корсакова, в сторону Южно-Сахалинска. Он опасно маневрировал, выезжал на встречную полосу. Часто водителям на встречной полосе приходилось выезжать на обочину, чтобы не столкнуться с ним. По мнению автора видео, водитель находился в нетрезвом состоянии.

На стационарном посту на въезде в город полицейские показали водителю, что он должен остановиться. Притормозив было, вскоре он передумал останавливаться и набрал скорость. После этого его начал преследовать полицейский «УАЗ – Патриот».

Сначала нарушителю удавалось относительно быстро уходить от преследования. Однако в районе Хомутово движение стало плотным, и у «ниссана» не осталось возможности игнорировать полицейский эскорт. В итоге он остановился и позволил ГИБДД проверить его состояние и документы. Погоня продолжительностью около 10 минут обошлась без последствий.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:45 +4
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Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 10:00
Вот так бы всегда работали' а то за москитные сетки на окнах весь мозг вынесли' а пьянь раскатывает свободно...хорошо что есть не безразличные люди...спасибо вам ' возможно предотвратили трагедию!
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+6
sak65halin
Написано сегодня, в 10:02
Мужик быстрее дпсников ринулся за хтрэйлом
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+3
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 10:31
sak65halin, так мужик на гелике вроде, а ДПС на УАЗике))
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0
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 10:04
Господи, как страшно, когда такие водятлы садятся за руль, аж сердце сжалось, когда смотрела! ТТТ, не дай Бог такого встретить на встречной полосе...
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 10:23
Что это, погоня за сенсацией? Вряд-ли автор ролика подставил бы свой автомобиль что-бы остановить этого урода. И сколько правил нарушил он сам.....
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+4
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 10:49
Хорошо,что словили...этот полудурок мог бы дел натворить....
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+3
ocharovashka
Написано сегодня, в 10:59
Вот олень, совсем охренели, о себе не думают, но во встречных машинах тоже люди и тем более дети!
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:31 Отредактированно сегодня, в 11:34
эта новость сделала мой день,спасибо

Новости посценарию в духе "пункт назначения" закончились, теперь переходим к новостям в духе комп игры "GTA"?? Хорошо конечно,что все закончилось без жертв и печальных последствий. А физрук на гелике "автор" вообще красаувчеГ !!!!мигалки надо было с патриота перевешать и вперёд . Тонировка,выхлоп,гелик=физрук ?? а если серьезно , то молодец автор+++
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0
Online
Igor71 Online
Написано сегодня, в 11:39
Мужик походу в ДПСе работает. Это было слышно по аудиозаписи. Молодец, что предупредил ну и не дал ему смыться.
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0
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 11:48
Не дай Бог такому аленю на дороге встретится.
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