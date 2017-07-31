К 135-летию поронайского села Гастелло в нем побывал губернатор

Село Гастелло Поронайского района отмечает 135-летие. Областные власти помогут в благоустройстве этого населенного пункта, сказал губернатор Олег Кожемяко, выступая на праздничном мероприятии перед местным клубом.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора, приехав в Гастелло, Олег Кожемяко первым делом отправился к воинскому мемориалу, где похоронены советские воины, павшие в августе 1945 года в боях за освобождение южного Сахалина. Вместе с Героем России Алексеем Фоминым и воспитанниками спортивного лагеря «Патриот» он возложил цветы к памятнику.

- Очень важно, чтобы воспитательная работа с подрастающим поколением не ограничивалась одними спортивными мероприятиями, - сказал Алексей Фомин. – Например, некоторые юные сахалинцы участвуют в поиске и захоронении останков солдат, освобождавших островную землю. Я считаю, что это очень важное дело, потому что война не окончена, пока не похоронен последний солдат.

Здесь у памятника советским воинам состоялся живой диалог между губернатором и юными воспитанниками лагеря. Олег Кожемяко рассказал подросткам о своей службе в армии, ответил на вопросы о своих увлечениях, и в заключение пожелал успехов в учебе.

Следующий объект внимания губернатора - сельская школа. Здесь состоялась встреча с местной общественностью. Пенсионеры, ветераны, представительницы «Союза женщин России» отметили, что за последние два года внешний облик села изменился в лучшую сторону. Отремонтированы некоторые дороги, зданий, заметно улучшилось уличное освещение.

- Село за последние годы преобразилось, - сказала депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук. – Я уверена, что региональные власти продолжат вкладывать средства в развитие Гастелло. И в близком будущем оно станет красивым и благоустроенным.

В свою очередь, Олег Кожемяко подчеркнул, что огромную роль в работе по благоустройству как дворовых территорий, так и населенных пунктов могут сыграть объединения граждан – территориальное общественное самоуправление. Например, для установки детской игровой площадки инициаторам надо будет зарегистрировать такую организацию, собрать минимальную сумму – всего несколько тысяч рублей, и получить от властей недостающие средства. А потом оперативно, без бюрократических формальностей приобрести и установить необходимый малышам объект. Эту тему губернатор продолжил в своем выступлении перед жителями Гастелло во время праздничного мероприятия.

- Важно, чтобы село продолжало жить, благоустраивалось и развивалось, - сказал Олег Кожемяко. - Для этого есть главное – ваше желание, стремление сообща изменить Гастелло к лучшему. А мы вас поддержим. Работа властей по благоустройству села будет продолжаться. Например, на следующий год запланирован капитальный ремонт двух пятиэтажных домов, в которых проживает почти треть всех сельчан. В следующем году приступим к укреплению берегов реки Гастелловки. Продолжится асфальтирование улиц. Со временем Гастелло станет комфортным для жизни населенным пунктом.