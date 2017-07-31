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В Южно-Сахалинске отец двоих детей под наркотиками решил, что полиция хочет его убить

В Южно-Сахалинске отец двоих детей под наркотиками решил, что полиция хочет его убить

Переговоры с ним шли два часа

Сегодня, 5 августа, в Южно-Сахалинске спасателям пришлось снимать с крыши многоэтажного дома мужчину, отца двоих детей. По словам очевидцев, инцидент случился в районе дома по улице Емельянова 21б, около 19:40.

По словам свидетелей, местный житель под воздействием наркотиков закрылся в квартире с двумя детьми. Когда квартиру вскрыли и он увидел полицию, то подумал, что та пришла его убивать. Он забрался на крышу и спрыгнул с 8 этажа на уровень 6-го – крышу рядом стоящего здания. При этом он сломал ногу. Два часа спасатели уговаривали мужчину вернуться или допустить к себе людей. В итоге одному из спасателей удалось спуститься к нему на 6-й этаж и уговорить вернуться в квартиру к детям.

Сейчас мужчина передан сотрудникам оперативных служб. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 23:15 0
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Место
Южно-Сахалинск
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