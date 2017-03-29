Дети каждый день играют на крыше недостроенной девятиэтажки в Холмске

фото очевидцев

Каждый день на крыше недостроенной девятиэтажки в Холмске играют дети.

"Заброшенный многоэтажный недострой на улице 60 лет Октября расположен чуть выше остановки. Его начали возводить лет 25 назад, говорят, очень много песка добавляли, технология не была соблюдена. После одного из землетрясений дом дал трещину. Больше к возведенной коробке здания никто не прикасался. Так и стоит "скелет" много лет. И каждый день туда приходят дети. Они играют и на территории у девятиэтажки, и забираются на крышу. Сидят на самом краю", - рассказывают холмчане.

По словам местных жителей, уже неоднократно люди обращались в различные инстанции, детей разгоняли. Территорию недостроя огородили по периметру высокой (до уровня второго этажа) решеткой, но в целости простояла она недолго. Сейчас в этом заборе уже есть прорехи, через которые в девятиэтажку попадают не только местные несовершеннолетние. Поиграть на крыше приезжают подростки и из центра города.

Жители улицы 60 лет Октября ждут, когда же недострой будет снесен. А пока каждый день пытаются отогнать несовершеннолетних от жуткого дома.

Напомним, о детях на крышах мы сообщали неоднократно и ранее. Так, например, 22 мая подростки фотографировались на крыше девятиэтажки по улице Поповича, 98 в центре Южно-Сахалинска.

8 апреля дети бегали по крыше предназначенного под снос дома № 165а по улице Комсомольской в областном центре.

28 марта примерно в 18:00 южносахалинцы заметили двоих школьников, бегающих по крыше трехэтажного дома № 91 по проспекту Победы.