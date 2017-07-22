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Сахалинка, которую искали шесть дней, рассказала, как выживала в лесу

Сахалинка, которую искали шесть дней, рассказала, как выживала в лесу

Волонтеры проехали по ее маршруту

Шесть дней ничего не было известно о сахалинке Дине Григорьевой. Десятки добровольцев искали ее почти круглосуточно на внедорожниках, квадроциклах, мотоциклах, привлекали вертолет, прочесывали лес пешком, альпинисты спускались в обрывы. А 26 июля машину Дины увидели и остановили на автодороге.  Она сказала, что все это время провела в лесу и не могла выбраться.

Волонтеры обнимали друг друга и Дину, радовались и буквально чуть ни плакали. Но то, что девушка жива, здорова, не истощена, более того – смеется, многих навело на мысль, что Дина вовсе не пропадала.

«Когда она нашлась, какой-то мужчина отвел ее в сторону и говорил: «Говори им, что в лесу была. И все. А то и тебя, и его затаскают…».

«Нереально столько времени провести в лесу и после этого не быть ужасно покусанной комарами. Невозможно быть неистощенной и не терять сознание от голода после стольких дней на воде».

«Думаю, что она доехала в лес на машине, возможно и не одна, оставила там автомобиль, потом благополучно оттуда ушла, прошла до дороги, села в другую машину и поехала гульбанить, а потом, когда начался поиск, вернулась на место и устроила инсценировку»

- это далеко не все рассуждения, предположения и слухи вокруг пропажи девушки.

Накануне, 27 июля волонтеры решили съездить туда, где, по словам Дины, она провела шесть дней. И первое, что выяснилось – поворот, по которому свернула Дина, скорее всего, никто не проверял, а если и заезжал, то не на 12 км вглубь. И вертолет над этой территорией не пролетал. Это поворот на 6 км дороги Ожидаево – Чистоводное, налево перед мостом.

Чтобы добраться до поляны, на которой Дина, по ее словам, провела 6 дней, пришлось преодолеть три реки и несколько разливов по дороге.

Вопросов к девушке возникло очень много, она согласилась ответить на них ПСО «СОВА» и  astv.ru. На видео и фото – повторение маршрута Дины. Съемки произведены волонтерами 27 июля.

- С самого начала поиска появилась информация о том, что ты без прав и поехала по старой холмской дороге, опираясь на какую-то нарисованную от руки карту. Что это за карта?

- Я действительно без прав и знала, что с Холмска есть выезд на Елочки. И если путь по центральной трассе – это около 80 км, то по старой дороге – около 30. Многие говорили, что это дорога нормальная и проехать по ней реально. В магазине «Холмский социальный»  разговорилась с продавцами об этой дороге. Какой-то мужчина-покупатель услышал наш разговор, он не только рассказал о старой трассе, но и карту мне нарисовал. Правда поехать там я решилась только через две недели. Как раз в тот день, когда заблудилась, 20 июля, я забыла эту карту дома. Помнила примерно, что ехать надо было до Ожидаево, а потом сворачивать. Повернула на лесную дорогу. Думала, скоро окажусь в Дальнем. Переехала три реки. Самая последняя – самая глубокая.

Ехала долго – местами приходилось выходить из машины и просматривать спуски, чтобы не рухнуть никуда. Все время думала – вот-вот, скоро будет Дальнее. Еще немного – и увижу населенный пункт. Но вместо этого за третьей рекой наткнулась на поваленное поперек дороги дерево. На тот момент было уже 11 часов вечера. Перед выездом я разговаривала с подругой, сказала, чтобы она звонила моему работодателю - Владу, если меня не будет 1,5 часа, чтобы он со стороны Южно-Сахалинска меня встретил. Поняла, что полтора часа уже прошло, дозвониться никуда я не могу. Решила остаться на месте и дождаться, когда со стороны поваленного дерева за мной приедет Влад. Судя по времени в пути, до Дальнего мне оставалось совсем немного.

(На тот момент Дина проехала по старой дороге на Синегорск 12 км)

Ночью пошел дождь, к утру – усилился и шел сутки. Вода в реке поднялась, Влад так и не появился. Двое суток провела, ожидая помощи. Все это время была на поляне - сообразила, что меня могут с воздуха искать.

В субботу уже было жарко. Дождь закончился. Я решила, что помощи ждать уже бесполезно и нужно возвращаться назад. Проехала самый крутой переезд к речке, но вода в ней стала мутной и поднялась, а она и без того глубокая.

Тогда решила обойти дерево и пойти пешком – судя по моим расчетам – до Дальнего нужно было пройти около 2-3 км. Пошла и наткнулась на очередную реку. Хотела перейти вброд, залезла в воду, а она ледянющая,  недалеко от берега меня опрокинуло течением, упала, тапки унесло водой. Босиком вернулась назад.

Я люблю походы. В машине всегда есть куртка, зубная щетка, даже горные лыжи и коньки с зимы не выкладывала, кстати, в УВД потом все содержимое моей машины переписали. А вот запасной летней обуви с собой не оказалось. Каждый день возвращалась к реке, надеялась, что вода спадет. 26 июля проснулась в 7 утра. Решила, что ждать уже бессмысленно. Попробовала пересечь реку. Добралась до середины, посмотрела, что дальше – глубже и вернулась назад на поляну. Днем вода еще упала. Тогда подумала – будь что будет и поехала на штурм реки еще раз. И мне это удалось.

- Ты слышала звуки машин, мотоциклов? Давила на клаксон?

- На клаксон давила, но никакого результата не было. Шума машин не слышала, а вот гул мотоциклов – да. Это еще больше укрепляло меня в уверенности, что до Дальнего рукой подать - где-то читала, что мопедисты в Дальнем соревнования проводят.

- Что ты ела? Что пила? Как тебя комары не съели?

- Ничего не ела практически. С собой была только полупустая пачка семечек, которые щелкала по дороге из Холмска. Готовить было нечего, один раз решила развести днем костер – старые документы подожгла, думала, может дым кто-то увидит. С собой в багажнике были ведерки 800 милилитровые. Набирала в них мутную воду с ручья.

Воду фильтровала несколько раз через спальник, потом разливала в маленькие бутылочки и весь день пила. Также грела на солнце воду, чтобы ополоснуться.

Ела траву и клевер. Думала, он сладкий должен быть. Но более-менее только белые кончики лепестков.

Комары днем не кусали, а вечером я пряталась от них в машине. И все равно была покусана. Старалась не расчесывать, а в салоне, прежде чем уснуть, убивала всех кровопийц, которые успевали залететь. На поляне еще пчел было много, но они не кусались. Их больше интересовал клевер, чем я.

С субботы передвигалась в бахилах, несколько пар в бардачке валялись.

Курить было нечего. Так что бросила, правда теперь опять закурила.

- Сколько денег у тебя было с собой? Ты ведь выручку везла.

- Деньги-то были, магазинов в лесу не было. Тратить не смогла бы даже при большом желании. А если серьезно, то с собой у меня была выручка с магазинов в размере 179 тыс. 200 рублей. Все деньги потом пересчитали и переписали по номерам в полиции, а теперь их вернули в бухгалтерию работодателю.  Мое руководство меня поддерживает. Коллектив очень хороший.

- Когда тебя нашли, говорят, ты была не одна. Одни утверждают, что в автомобиле находился мужчина, другие – женщина..

- В машине сзади сидела бабушка. Когда я уже возвращалась и доехала до первых домов, она голосовала у дороги, просила подвезти с Чистоводного до Пятиречья. Мне по пути, я согласилась и сказала ей сесть сзади – сиденье впереди было завалено  - на нем лежали косметика, колготки и другие мелочи. Она-то мне и сказала, что меня ищут, мол, по телевизору даже показывали. Потом события вообще стали с бешеной скоростью разворачиваться. Подъехали две машины, а в них – подружки, они тоже меня искали. Давай на шею кидаться, плакать. Решили с ними доехать до магазина в Пятиречье, там волонтеры должны были быть. И тут нам какой-то парень на автомобиле перегородил дорогу. Потом еще стали машины подлетать. Бабушку я из машины высадила. Понятно же было, что я нескоро смогу ее дальше отвезти.

- Что за разговор у тебя был в стороне от волонтеров ? Кто тебе советовал: «Говори, что ты в лесу все это время была, а то и тебя и его затаскают»?

- Когда полиция  и следователи стали подъезжать, я отходила в сторонку с братом. Спросила – как быть? Ведь я без прав ездила. Он сказал, не вздумай ничего придумывать, говорить, что кто-то был за рулем. А то и тебя, и его затаскают. Говори правду – что в лесу была»

- А почему ты от медицинского освидетельствования отказалась?

-  Медик меня осмотрел. Я была абсолютно трезва. Кровь сдавать отказалась, во-первых, потому что с детства уколов боюсь, а во-вторых – ну не преступник же я, просто потерялась. А других способов экспертизы мне не предложили.

- Есть что еще дополнить?

- Есть. Спасибо огромное всем-всем-всем. Джиперам, мотоциклистам, девочкам-альпинисткам, односельчанам, волонтерам. Всем, кто тратил время, деньги, топливо, кто искал пешком и с воздуха, кто переживал за меня - многим из добровольцев незнакомого человека. Мне это не помогло, но другим может помочь. Не разочаровывайтесь, что не в лесу меня нашли – прошло не так много времени – всего шесть дней. Возможно, уже на следующий день вы бы добрались до меня. Все равно бы вышли на ту поляну, может позже, но вышли. 

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Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 1
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 2
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 3
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 4
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 5
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 6
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 7
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 8
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 9
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 10
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 11
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 12
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 13
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 14
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 15
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 16
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 17
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 18
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 19
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 20
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 21
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 22
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 23
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 24
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 25
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 26
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 27
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 28
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 29
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 30
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 31
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 32
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой, Фото: 33
Волонтеры проехали по маршруту Дины Григорьевой
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 21:46 +1
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Комментарии
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 22:52
Отлично, что все Отлично...
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:56
Робинзонша блин...
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