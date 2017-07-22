Призы в онлайн-игре ASTV.RU можно выигрывать до воскресенья

Игра к Фестивалю красок холи на ASTV.RU продлена еще на два дня. В субботу, 29 июля, и воскресенье, 30 июля, у каждого участника будет возможность выиграть 5 купонов, каждый из которых дает право на получение трёх пакетиков с краской. Условия остались прежними – нужно «выбить» как можно больше фигурок диджеев, появляющихся в разных уголках импровизированной пляжной сцены.

Игра началась 20 июля, несколько читателей сайта уже получили свои купоны. По опыту, претендовать на приз может любой участник, набравший от 20 очков. Получит ли он приз с таким результатом будет зависеть от удачливости других участников в этот день.

5 августа на Анивском пляже радио АСТВ проводит ежегодный фестиваль красок. Именно на нем пригодятся выигранные купоны – во время фестиваля будет работать специальная палатка, в которой их обменяют на краску.