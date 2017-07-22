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Мэр Южно-Сахалинска проверил ход строительства дорог в Дальнем

Мэр Южно-Сахалинска проверил ход строительства дорог в Дальнем

Несколько объектов должны быть сданы уже в ближайшее время

Мэр Южно-Сахалинска проверил ход строительства дорог в Дальнем, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

На улице Студенческой в самом селе Дальнем в рамках муниципального контракта ООО «Строй-Альянс» заканчивает асфальтирование. По словам представителей компании, коррективы в сроки выполнения работ вносит погода. Но объект практически готов: осталось заасфальтировать несколько десятков метров самой улицы и три близлежащих двора. На их территории будут установлены детские и спортивные площадки. Конструкции уже заказаны и доставляются с материка. Если не будет дождей, работы планируется выполнить до конца следующей недели.

В новом микрорайоне Дальнего по муниципальному контракту до 1 сентября подрядчик должен сдать под ключ (с асфальтированием, обустройством тротуаров, бордюров, ливневой канализации т. п.) улицу Большая полянка на участке от ул. Алых роз до ул. 1-й Московской. Осматривая этот объект, Сергей Надсадин обращает внимание присутствующих на обочины дороги. Мэр поручил МКП   «Горархитектура» еще раз детально изучить существующий проект для того, чтобы  вдоль новой улицы выполнить качественное благоустройство с посевом газонной травы и высадкой деревьев.

Участок на Байкальской от Большой полянки до Холмского шоссе должен быть сдан 15 июля, но проект решено дополнить обустройством съездов во дворы. Подрядчик закончил монтаж железобетонных водопропускных конструкций, которые проложены под проездами. «Строй-Альянс» готов закончить этот участок в асфальте в августе.

Программу инспекционной поездки корректировали и сами жители нового Дальнего. К Сергею Надсадину обратились жители домов, расположенных по ул. Байкальской, 2 и Крымской, 5. Несколько лет назад этот двор был заасфальтирован частным застройщиком и оказался слишком узким для проезда машин и их парковки. Сегодня решено - на выездах во двор будут обустроены парковочные площадки, а рядом с домами, где это возможно, - карманы.

- Наши службы архитектуры и градостроительства, прежде чем выдать разрешение на строительство муниципальным или частным подрядчикам, должны обстоятельно изучить проект с позиции людей, которые будут жить в этом доме. Надо руководствоваться не только нормативами, но и здравым смыслом, - резюмировал Сергей Надсадин.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:33 0
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