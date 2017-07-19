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Останки 47 советских и трех японских солдат нашли на Курилах
Фото Марии Лапиной

Останки 47 советских и трех японских солдат нашли на Курилах

Поиски велись на Шумшу

Активисты сахалинского отделения "Поискового движения России" провели на Шумшу очередную экспедицию, в ходе которой обнаружили останки трех японских и 47 советских солдат, сообщает ТАСС.

"В состав экспедиции вошли 11 поисковиков. Мы пробыли на Шумшу с 6 по 20 июля, - рассказал руководитель поискового движения Артем Бандура. - За предыдущие три экспедиции - наши и министерства обороны РФ - были найдены останки еще 63 бойцов".

По словам Артема, останки были обнаружены у подножья двух высот на северо-востоке острова, где проходили самые кровопролитные бои советских десантников с японскими танками. У пятерых погибших при себе нашли именные вещи.

"В очередной раз останки солдат были найдены там, где мы ходили в прошлые годы. В этом помогло более современное оборудование, металлоискатели большего размера помогли изучить землю на глубину до 1,7 метра", - пояснил Артем Бандура.

Также он отметил, что останки советских бойцов будут захоронены в Северо-Курильске, останки японцев передадут в консульство, чтобы потом отправить их на родину. "Мы сейчас разыскиваем родственников солдат, чьи имена установлены. Если они захотят забрать останки для захоронения на родине, то мы окажем содействие в их передаче ", - сказал Артем.

На Шумшу в 1945 году базировалась основная часть 80-тысячной группировки японских войск, дислоцировавшейся на Курилах.

В годы Второй мировой войны Шумшу был превращен японцами в остров-крепость, включающий в себя множество фортификационных сооружений: доты, дзоты, окопы, противотанковые рвы, складские помещения. В конце Второй мировой войны на Шумшу высадился десант советских войск, который брал остров штурмом.

По данным военных архивов, в ходе Курильской десантной операции в 1945 году погибли 995 советских солдат, матросов и офицеров. С японской стороны на острове погибло не менее 200 солдат и офицеров. Поисковые работы на Шумшу возобновились в 2014 году.

сегодня, в 11:37 +5
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Комментарии
Sheer41
Написано сегодня, в 12:31
А почему не пишут, что Шумшу первыми штурмовали американцы и им не удалось овладеть островом, японцы хорошо им настучали , тоже столько же погибло янки, но почему-то их останки не находятся, или может на них не обращают внимание ?
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:40
просто янки быстро гниют))вот и нет останков))
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