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Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку

Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку

Сегодня поиски продолжатся, нужны добровольцы

Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую 20 июля в Холмском районе 31-летнюю Дину Григорьеву. Продолжатся поиски и сегодня. 

Место сбора - территория железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске, у локомотива-памятника. Ориентировочное время сбора - 14:00 - 14:30.

"Многие работают, но мы надеемся, что найдутся люди, готовые помочь в поисках нашей родственницы. Очень переживают родители Дины, ее отец участвует в поиске. Волнуются друзья. Надеемся, что неравнодушные земляки присоединится к нам сегодня", - говорят близкие пропавшей девушки.

Если вы готовы присоединиться к поиску, позвоните и сообщите по телефонам 89147558494, 89841812138. 

Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила.  Ее местонахождение до сих пор неизвестно. 

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые крашеные диной по плечи, глаза карие.

Сахалинка передвигалась на вишневом MitsubishiMontero Sport  (похож на Mitsubishi Pajero Sport). Госномер А 436 НМ. Регион 125.  

Просим обратить внимание, что в Холмске есть похожий автомобиль такого же цвета, но с номером 426. Владелец данного автомобиля не имеет отношения к пропаже Дины.

Семья просит помощи у земляков - если  вам что-то известно о том, где находится Дина Григорьева, сообщите об этом по телефонам: 89147560123, 89147558494, WhatsApp - 89621206698.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:08 +8
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Комментарии
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 13:20
Найдись пожалуйста живой и невредимой
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+6
Masenkaya
Написано сегодня, в 13:23
Господи, хоть бы просто загуляла...
Найдись живой!!!
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+5
Кирилл Геннадьевич
Написано сегодня, в 13:38
Надо трясти тех кто рисовал карту. А так досконально проверить все лесовозки в том районе. В своё время катал на квадроцикле много в тех местах. Дороги там есть, но их не так много. Так же искать возможные следы опрокидывания в овраг.
Но и не исключать обычный криминал.
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+3
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:51
КиР84, Да как бы еще и косолапый криминал не вмешался ((((( Ну машина то не иголка тем более что цвет довольно яркий для леса.......
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+5
Max56
Написано сегодня, в 13:58 Отредактированно сегодня, в 13:59
ZLOI275, Косолапый,косолапый,а змей в этом голу очень много,смотрите осторожно.Катались на велосипедах две недели назад ,в Ожидаево их кишит на старой железной дороге.
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+4
ZLOI275
Написано сегодня, в 14:07
Max56, Да понятно что опасностей в лесу хватает..... Ну тут хоть и слабое но утешение, насколько известно на Сахалине нет очень ядовитых змей.
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+2
Еще 1 комментарий
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 14:37
Мне кажется, что ни по какой старохолмской дороге девушка не поехала. Какая-то заранее придуманная история. Уже бы нашли.
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+7
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 14:51
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 15:03
Русалка Обыкновенная, тоже ощущение, что она и не выезжала из Холмска
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+2
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 15:15
Русалка Обыкновенная, История правда очень мутная!!!
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+2
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 14:53
>>Очень переживают родители Дины, ее отец участвует в поиске. Волнуются друзья. Надеемся, что неравнодушные земляки присоединится к нам сегодня", - говорят близкие пропавшей девушки.
А где были отец, друзья и близкие когда девушка поехала одна, без прав, да еще и по старой Холмской дороге?
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+1
Online
Totoshka Online
Написано сегодня, в 15:00 Отредактированно сегодня, в 15:00
Nord, можно подумать кто-то в 31 год, живя отдельно от родителей, ставит их в известность:"Мама, папа, я тут решила в одного по малознакомой дороге среди леса покататься. Вы не против?". Сдается мне, что если она туда и рванула, то знала об этом только пара-тройка человек, таких же безбашенных.
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+8
Nektos
Написано сегодня, в 15:05
Totoshka, вообще непонятно, кто ей посоветовал ехать вообще??? Господи хоть бы живая нашлась
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:11
Nord, они могли не знать ничего. Девушка взрослая, самостоятельная. Ежесекундно не отчитывается, что делает. Голова своя на плечах
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+5
Еще 6 комментариев
Nektos
Написано сегодня, в 15:09
А вообще у меня мысли что здесь в этой ситуации трясти надо знакомых от которых она якобы уезжала в тот день. Мне кажется что они темнят
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:21
Такое ощущение,что машина где-то отстаивается,в каком нибудь гараже! Скорей всего девушка не куда и не выезжала! Ладно,человека трудно в лесу найти,но машину бы уже явно нашли! Либо знакомые мутят,либо сама всех за нос водила. Родителей жалко,хоть бы нашлась живой и невредимой
.
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−1
Online
Totoshka Online
Написано сегодня, в 15:45
Elizabeth, а почему вы решили, что она должна быть рядом с машиной? Вполне могла встретить в дороге нехороших людей, которые после на ее машине оттуда и уехали. Уже без нее.
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:02
Totoshka, Ну это надо быть полным идиотом,чтоб по такой дороге еще и попутчиков брать!
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0
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 16:16
Totoshka, ой это уже пережитки прошлого касательно перегона ванино - Хабаровск. Но никак не старой Холмской дороги. Какие нафиг нехорошие люди. Если только пчёлы да мишки.
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0
Еще 2 комментария
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 15:25
Сама потерялась, сама и найдется, неча время тратить и искать.
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−2
Лысенко Валентина
Написано сегодня, в 16:16
Люди , о чем вы говорите??? Дина агентом торговым работала , поэтому и была в Холмске, вы сначала прочитайте предисторию , а потом разглогольствуйте !!! Дина очень хороший человечек , надеемся , что всё обойдется??????
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0
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 16:23
В ориентировке написано, что глаза карие, а на фото вот явно серые.
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0
Online
laskotka Online
Написано сегодня, в 16:42
многие пишут: мол прогуливает денежки, да чё там прогуливать-то? ну а дальше-то что? она вроде не дура
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0
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