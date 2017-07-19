Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку

Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую 20 июля в Холмском районе 31-летнюю Дину Григорьеву. Продолжатся поиски и сегодня.

Место сбора - территория железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске, у локомотива-памятника. Ориентировочное время сбора - 14:00 - 14:30.

"Многие работают, но мы надеемся, что найдутся люди, готовые помочь в поисках нашей родственницы. Очень переживают родители Дины, ее отец участвует в поиске. Волнуются друзья. Надеемся, что неравнодушные земляки присоединится к нам сегодня", - говорят близкие пропавшей девушки.

Если вы готовы присоединиться к поиску, позвоните и сообщите по телефонам 89147558494, 89841812138.

Напомним, вечером 20 июля Дина Григорьева отправилась из Холмска в Южно-Сахалинск, предположительно, по старой холмской дороге. С тех пор на связь девушка не выходила. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы светлые крашеные диной по плечи, глаза карие.

Сахалинка передвигалась на вишневом MitsubishiMontero Sport (похож на Mitsubishi Pajero Sport). Госномер А 436 НМ. Регион 125.

Просим обратить внимание, что в Холмске есть похожий автомобиль такого же цвета, но с номером 426. Владелец данного автомобиля не имеет отношения к пропаже Дины.

Семья просит помощи у земляков - если вам что-то известно о том, где находится Дина Григорьева, сообщите об этом по телефонам: 89147560123, 89147558494, WhatsApp - 89621206698.