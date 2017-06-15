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Борщевик захватил детскую площадку в пригороде Южно-Сахалинска
Фото и видео очевидцев

Борщевик захватил детскую площадку в пригороде Южно-Сахалинска

Растение уже выросло выше взрослого человека

В селе Новая Деревня в округе Южно-Сахалинска единственную детскую площадку захватил борщевик. Опасное растение по размеру уже переросло взрослого человека. 

- Мои дети гуляют там только под присмотром, - сообщает местная жительница Анна. - Вчера к нам в гости пришел соседский мальчик лет десяти. Он весь в ожогах. Я сначала подумала, может ветрянка была, оказалось мальчик встретился с борщевиком. 

Вообще местные жители отмечают, что борщевик растет в Новой Деревне буквально на каждом шагу. От него страдают как взрослые, так и дети. 

Управляющая компания МУП "ЖЭУ-10", за которой временно закреплено село, избавить детский городок от борщевика не может. Площадка относится к территории местного магазина. Тогда как УК удаляет ядовитое растение только с придомовых территорий. При этом расстояние, которое обрабатывают специалисты, строго ограничено десятью метрами от жилых строений.

В любом случае в плане коммунальщиков на 2017 год покос борщевика в Новой Деревне не стоит. 

Сами скосить опасную траву местные жители не смогли - нет необходимого оборудования. Тогда они обратились в управление территорией планировочного района Новоалександровска, Ключей и Новой Деревни. Где их заверили - опасное растение с детской площадки удалят завтра, 27 июля. 

- Проблема в том, что этой площадки в реестре нет. И мы не можем заключить контракт с подрядчиком на удаление этой травы с игровой зоны. Поэтому просим специалистов в частном порядке нам помочь. Пока что соглашаются, - говорит начальник отдела по управлению территорией планировочного района Новоалександровск, Ключи и Новая Деревня Сергей Замотаев. - Вообще борщевик там уже косили примерно 1,5 месяца назад. Но он очень быстро растет.

Сергей также отметил, что в Сахалинской области пока что отсутствует четкая методика борьбы с этим растением. Сейчас борщевик косят, но возможно его стоит и сжигать или выпалывать.

12:30. Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска отправил на детскую площадку в Новой Деревне бригаду рабочих. В ближайшее время они приступят к борьбе с борщевиком.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:42 +5
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Прочее
борщевикопасностьэкологиядетидетская площадка
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 11:09
Ох уж эти белоручки #яжемать
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+6
Sakhalinchik
Написано сегодня, в 11:23
Сами скосить опасную траву местные жители не смогли - нет необходимого оборудования.
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+4
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 11:31
Я просто хренею товарищи. Люди скоро забудут как жопу самим подтирать... В новой деревне насколько я знаю частный сектор, как же вы бедные то на участке с травой справляетесь?
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+5
sergmihaylov
Написано сегодня, в 11:40
Artefakt, рецепт просто - берешь косилку и косишь .., делов то .
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+1
Online
Artefakt Online
Написано сегодня, в 11:44
sergmihaylov, да в том то и дело, борщевик не такое ужасно ядовитое растение, если бы там гуляли мои дети, одел бы перчатки и повырывал нафиг его. Люди любят создавать проблемы из ничего, лишь бы самим ничего не делать.
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:06
Artefakt, борщевик при покосе сильно брызгает соком, и этот сок действует на кожу через одежду даже... Хоть в химзащите коси, да где ж ее взять
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0
Еще 5 комментариев
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:54
началось, Борщевик восстал, ученые предупреждали, но мы были слишком наивны, теперь ничто не в силах его остановить.
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:30
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0
Triton
Написано сегодня, в 12:05
надо Путину звонить
иначе бяда
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:10
Triton, лучше Трампу пусть ракетой лупанёт
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+2
Triton
Написано сегодня, в 12:12
KsuKsu, тогда уж Ыну
и ему тренировка и борщевику хана
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+2
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:14
Triton, короче главное позвонить, и пусть дальше растёт
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+1
Еще 2 комментария
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:13
А чё ж они ждали когда он такой вырастет? Пока мелкий был надо было бороться..... теперь дубины 1.5 метра конечно сложнее убрать
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 12:34
"При этом расстояние, которое обрабатывают специалисты, строго ограничено десятью метрами от жилых строений."
Как всегда пиндят и не краснеют. Убирают территорию всю закрепленную за домом.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:49
Прям день Триффидов какой-то...
а вобще да, штука опасная - попу им вытирать не стоит. вобще не надо. а лучше сжечь!!СЖЕЧЬ!!
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0
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 13:58
>>оказалось мальчик встретился с борщевиком
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0
katenok1183
Написано сегодня, в 14:08 Отредактированно сегодня, в 14:09
Ога,пока косишь,весь уделаешься им. А ядовит именно сок!!! Дожили,администрация с жэком не могут поделить борщевик?????+??????+??????+?
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