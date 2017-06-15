Борщевик захватил детскую площадку в пригороде Южно-Сахалинска

Фото и видео очевидцев

В селе Новая Деревня в округе Южно-Сахалинска единственную детскую площадку захватил борщевик. Опасное растение по размеру уже переросло взрослого человека.

- Мои дети гуляют там только под присмотром, - сообщает местная жительница Анна. - Вчера к нам в гости пришел соседский мальчик лет десяти. Он весь в ожогах. Я сначала подумала, может ветрянка была, оказалось мальчик встретился с борщевиком.

Вообще местные жители отмечают, что борщевик растет в Новой Деревне буквально на каждом шагу. От него страдают как взрослые, так и дети.

Управляющая компания МУП "ЖЭУ-10", за которой временно закреплено село, избавить детский городок от борщевика не может. Площадка относится к территории местного магазина. Тогда как УК удаляет ядовитое растение только с придомовых территорий. При этом расстояние, которое обрабатывают специалисты, строго ограничено десятью метрами от жилых строений.

В любом случае в плане коммунальщиков на 2017 год покос борщевика в Новой Деревне не стоит.

Сами скосить опасную траву местные жители не смогли - нет необходимого оборудования. Тогда они обратились в управление территорией планировочного района Новоалександровска, Ключей и Новой Деревни. Где их заверили - опасное растение с детской площадки удалят завтра, 27 июля.

- Проблема в том, что этой площадки в реестре нет. И мы не можем заключить контракт с подрядчиком на удаление этой травы с игровой зоны. Поэтому просим специалистов в частном порядке нам помочь. Пока что соглашаются, - говорит начальник отдела по управлению территорией планировочного района Новоалександровск, Ключи и Новая Деревня Сергей Замотаев. - Вообще борщевик там уже косили примерно 1,5 месяца назад. Но он очень быстро растет.

Сергей также отметил, что в Сахалинской области пока что отсутствует четкая методика борьбы с этим растением. Сейчас борщевик косят, но возможно его стоит и сжигать или выпалывать.

12:30. Департамент городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска отправил на детскую площадку в Новой Деревне бригаду рабочих. В ближайшее время они приступят к борьбе с борщевиком.