Бывший директор сахалинской коммерческой компании присвоил более 200 тыс. рублей из бюджета
Он предоставил администрации ложную информацию о том, что дорога отремонтирована
Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «ПСК «Прометей». Он признан виновным в мошенничестве.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд установил, что подсудимый, будучи директором ООО «ПСК «Прометей», в рамках муниципального контракта предоставил заказчику - администрации Долинского района недостоверные сведения о том, что во дворе дома №14 по улице Новой в Углезаводске отремониторована дорога. На основании этих бумаг им были получены более 200 тыс рублей.
Подсудимый возместил ущерб в полном объеме в ходе предварительного расследования и признал вину в совершении преступления.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание полное возмещение ущерба, приговорил подсудимого к штрафу в размере 120 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.