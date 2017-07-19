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Бывший директор сахалинской коммерческой компании присвоил более 200 тыс. рублей из бюджета

Бывший директор сахалинской коммерческой компании присвоил более 200 тыс. рублей из бюджета

Он предоставил администрации ложную информацию о том, что дорога отремонтирована

Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «ПСК «Прометей». Он признан виновным в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд установил, что подсудимый, будучи директором ООО «ПСК «Прометей», в рамках муниципального контракта предоставил заказчику - администрации Долинского района недостоверные сведения о том, что во дворе дома №14 по улице Новой в Углезаводске отремониторована дорога.  На основании этих бумаг им были получены более 200 тыс рублей.

Подсудимый возместил ущерб в полном объеме в ходе предварительного расследования и признал вину в совершении преступления.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание полное возмещение ущерба, приговорил подсудимого к штрафу в размере 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:37 0
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