Мэрия проведет опрос по поводу граффити в Дальнем

От его результатов будет зависеть - останется надпись или ее закрасят

Мэрия планирует провести опрос жителей нового микрорайона Дальнее по поводу судьбы надписи «Возлюби дальнего своего», которая появилась недавно на торце дома №15 на улице Первой Московской.

Ее, напомним, за свой счет нарисовали два художника – дизайнер Алексей Дружинин и до вчерашнего дня занимавший должность начальника отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров.

Процедуры, необходимые для нанесения рисунка, авторы не прошли. Правила требуют, чтобы надпись была согласована с собственниками жилья и получила ободрение в мэрии. Этого сделано не было.

Резко против надписи выступили представители управляющей компании «ЖКХ Дальнее». Ее руководитель отправил в ДАГИЗ письмо, в котором говорится, что рисунок грубо нарушил права собственников дома и причинил им вред. «Кроме того, сомнительное содержание данной надписи и ее явная не эстетичность вызывает многочисленные жалобы и обращения жителей всего микрорайона».

Но в соцсетях отношения к надписи совершенно иное.

Фейсбук и инстаграм заполнили фотографии людей, сделанных на фоне надписи.

Сейчас мэрии предстоит посчитать, кого больше – тех, кому надпись кажется не эстетичной, или тех, кому она понравилась. Если собственники выскажутся против граффити, художники за свой счет ее закрасят. А если победят те, кто начинание поддерживает, то, скорее всего, соседние дома тоже украсит стрит-арт.

Вернее, стрит-арт в Дальнем, возможно, появится вне зависимости от судьбы «Возлюби дальнего своего». Алексей Дружинин говорит, что готов расписать пустые сейчас торцы домов. Его поддерживают в этом несколько сахалинских художников. Но творчество будет проходить после согласования с местными жителями. Переговоры дизайнеры готовы начать уже в ближайшее время.