Мэрия проведет опрос по поводу граффити в Дальнем
От его результатов будет зависеть - останется надпись или ее закрасят
Мэрия планирует провести опрос жителей нового микрорайона Дальнее по поводу судьбы надписи «Возлюби дальнего своего», которая появилась недавно на торце дома №15 на улице Первой Московской.
Ее, напомним, за свой счет нарисовали два художника – дизайнер Алексей Дружинин и до вчерашнего дня занимавший должность начальника отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров.
Процедуры, необходимые для нанесения рисунка, авторы не прошли. Правила требуют, чтобы надпись была согласована с собственниками жилья и получила ободрение в мэрии. Этого сделано не было.
Резко против надписи выступили представители управляющей компании «ЖКХ Дальнее». Ее руководитель отправил в ДАГИЗ письмо, в котором говорится, что рисунок грубо нарушил права собственников дома и причинил им вред. «Кроме того, сомнительное содержание данной надписи и ее явная не эстетичность вызывает многочисленные жалобы и обращения жителей всего микрорайона».
Но в соцсетях отношения к надписи совершенно иное.
Фейсбук и инстаграм заполнили фотографии людей, сделанных на фоне надписи.
Сейчас мэрии предстоит посчитать, кого больше – тех, кому надпись кажется не эстетичной, или тех, кому она понравилась. Если собственники выскажутся против граффити, художники за свой счет ее закрасят. А если победят те, кто начинание поддерживает, то, скорее всего, соседние дома тоже украсит стрит-арт.
Вернее, стрит-арт в Дальнем, возможно, появится вне зависимости от судьбы «Возлюби дальнего своего». Алексей Дружинин говорит, что готов расписать пустые сейчас торцы домов. Его поддерживают в этом несколько сахалинских художников. Но творчество будет проходить после согласования с местными жителями. Переговоры дизайнеры готовы начать уже в ближайшее время.
ну написали люди веселый слоган, хоть как то подняли себе настроение , но нет же , найдется человек в скучном костюме, которому обязательно надо будет потратить время на составление скучной бумажки . ...
товариСЧ "начальник " вопрос - тебе какое собачье дело что люди написали на своем доме ?
а вообще,ничо плохого здесь не вижу. И игра слов в надписи на доме: «Возлюби дальнего своего», класс, это пять.
Живу не первый год в этом микрорайоне, и то что появилась эта надпись по моему мнению, ничего тут не эстетичного нет. Я за стрит - арт. Надеюсь что и дальше будет процветать стрит - арт и вместо "серых стен" жителей будут радовать красивые рисунки.
А то я смотрю им делать все равно нечего.
хотя , в принципе все как всегда, за кражу пачки макорон садят, потому что элементарно денег нет, а воруя миллиарды живешь припеваючи , Россия.
Вы все это сделаете, или только в интернете языком болтать, указывать, как надо сделать?