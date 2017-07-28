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Мэрия проведет опрос по поводу граффити в Дальнем

Мэрия проведет опрос по поводу граффити в Дальнем

От его результатов будет зависеть - останется надпись или ее закрасят

Мэрия планирует провести опрос жителей нового микрорайона Дальнее по поводу судьбы надписи «Возлюби дальнего своего», которая появилась недавно на торце дома №15 на улице Первой Московской.

Ее, напомним, за свой счет нарисовали два художника – дизайнер Алексей Дружинин и до вчерашнего дня занимавший должность начальника отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров.

Процедуры, необходимые для нанесения рисунка, авторы не прошли. Правила требуют, чтобы надпись была согласована с собственниками жилья и получила ободрение в мэрии. Этого сделано не было.

Резко против надписи выступили представители управляющей компании «ЖКХ Дальнее». Ее руководитель отправил в ДАГИЗ письмо, в котором говорится, что рисунок грубо нарушил права собственников дома и причинил им вред. «Кроме того, сомнительное содержание данной надписи и ее явная не эстетичность  вызывает многочисленные жалобы и обращения жителей всего микрорайона».

Но в соцсетях отношения к надписи совершенно иное.

Фейсбук и инстаграм заполнили фотографии людей, сделанных на фоне надписи.

Сейчас мэрии предстоит посчитать, кого больше – тех, кому надпись кажется не эстетичной, или тех, кому она понравилась. Если собственники выскажутся против граффити, художники за свой счет ее закрасят. А если победят те, кто начинание поддерживает, то, скорее всего, соседние дома тоже украсит стрит-арт.

Вернее, стрит-арт в Дальнем, возможно, появится вне зависимости от судьбы «Возлюби дальнего своего». Алексей Дружинин говорит, что готов расписать пустые сейчас торцы домов. Его поддерживают в этом несколько сахалинских художников. Но творчество будет проходить после согласования с местными жителями. Переговоры дизайнеры готовы начать уже в ближайшее время.  

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 11:15 +7
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Комментарии
sergmihaylov
Написано сегодня, в 11:21 Отредактированно сегодня, в 11:21
все бы этим бездельникам контролировать ...
ну написали люди веселый слоган, хоть как то подняли себе настроение , но нет же , найдется человек в скучном костюме, которому обязательно надо будет потратить время на составление скучной бумажки . ...
товариСЧ "начальник " вопрос - тебе какое собачье дело что люди написали на своем доме ?
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+3
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:48
sergmihaylov, тут вопрос прав собственников. Это хорошо, когда картинка будет одобрена большинством собственников. А если большинство решит против? Вот тогда и самому художнику будет дипрэ, ибо это всегда так, когда публика не оценила творение. В данной ситуации еще присутствует и другой аспект-архитентурный облик. То что в Дальнем архитектурный облик в стиле дипрэ и даже элементарная надпись некоторыми считается как достопримечательность, на фоне которой фотаются, то это говорит только об одном-огромный неуд Куприной и ее подчиненным, ответственным за облик города.
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+3
sergmihaylov
Написано сегодня, в 11:50
Vings, согласен с Вами ..
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:16
Vings, да ладно. Собственники вспоминают о своих правах когда им выгодно и когда укашка пришла. А так сидят и не отсвечивают когда их имеют.
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+2
Еще 3 комментария
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 11:30
Что значит опрос? Есть процедура законная как принимаются решения собственниками-объявление за 10 дней о собрании собственников. Если кворума нет, то на заочное голосование переходить. Этого сделано не было до нанесения надписи. Жаль, что чиновники пренебрегли этой простой процедурой. Я так думаю тут даже проблема не в Павле. Кто у нас в мэрии курирует ДГХ? Правильно, Куприна. Вот именно к этой чиновнице после того как был прием у нее как раз таки по теме двор+благоустройство+безопасность+права собственников и в ответ получить отписки, вот именно к ней и возникли вопросы. До тех пор пока Куприна сама не уяснит, что люди это люди, а не тыквы бестолковые и их права надо уважать и более того как чиновник обязана предпринять меры для обеспечения необходимых условий жизни, а не в ответ отписки, то до тех пор и будет так как сейчас.
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:17
Vings, и о собрании вспомнили. А как тарифы повышают, а потом в суде фиг докажешь что это было неправильно. Потому что все бездумно подписывают все что им с УК приносят
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 13:28
ostrovsakhalin, не всегда собственники бездумно подписывают, что им с УК приносят. Я знаю пример когда была "рекламная акция"со стороны одной из сотрудниц мэрии, а собственники сами решили несмотря на ее "страшилки". Кстати по поводу этой сотрудницы была жалоба в мэрию и ответ подписала сама Куприна, что нарушений в действиях этой сотрудницы нет. Будет письмо в прокуратуру касательно отписки за подписью Куприной? Будет.
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:05
Vings, единицы. Остальные живут по принципу. Это же Жэк, они не обманут. Они свое говно
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0
Еще 1 комментарий
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:37
Очень надеюсь, что победит творческая, веселая и желающая необычности и красоты половина (бОльшая, конечно)
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+6
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 11:56
А что, Шугурова уже уволили?
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+4
фeрм
Написано сегодня, в 11:58
скоро будут фотаться как на фоне Пизанской башни или Египетских пирамид. Одна мадам на фото уже смотрю есть, начало положено. Туризм будет процветать, опять же бгг.
а вообще,ничо плохого здесь не вижу. И игра слов в надписи на доме: «Возлюби дальнего своего», класс, это пять.
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+4
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Alex178500 Online
Написано сегодня, в 12:19
«Кроме того, сомнительное содержание данной надписи и ее явная не эстетичность вызывает многочисленные жалобы и обращения жителей всего микрорайона».

Живу не первый год в этом микрорайоне, и то что появилась эта надпись по моему мнению, ничего тут не эстетичного нет. Я за стрит - арт. Надеюсь что и дальше будет процветать стрит - арт и вместо "серых стен" жителей будут радовать красивые рисунки.
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+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:18
Alex178500, нет уважаемый. Им хочется серости и убогости.амучитывая что жили в бараках,то и будут жить как раньше
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0
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Alex178500 Online
Написано сегодня, в 13:33
ostrovsakhalin, не всем, это в основном люди советской закалки, а что касаемо молодежи в основном народ не против.
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0
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Nikolaich Online
Написано сегодня, в 13:25
Гракович - уволить! ЖКХ Дальнее - на проверку в прокуратуру!
А то я смотрю им делать все равно нечего.
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0
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Nord Online
Написано сегодня, в 13:31
По мне тай дурацкая, бессмысленная надпись. В чем арт или художественная ценность то?
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:41
Nord, заезжая в дальнее такое ощущение как "день сурка" все одинаковое
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Vings Online
Написано сегодня, в 13:47
Nord, так в том то и дело, что на фоне убогости антуража Дальнего эта надпись чуть ли не шедевр. Все познается в сравнении. Достаточно представить, что эту надпись нанесли на торец нового дома-красавца, что построили по Проспекту Победы напротив бани, гимназии 2. Я так думаю, что у собственников нового дома-красавца при виде этой надписи без их разрешения сначала будет ступор, а потом шквал, взрыв возмущения и самое главное, что ни один творческий или какой-либо другой заинтересованный человек не сможет даже пикнуть в оправдание, так как никаких оснований для этого нет.
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0
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:51
Vings, согласен, это хоть как то разнообразит вид
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0
Еще 8 комментариев
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Diego Online
Написано сегодня, в 13:40
всех наказать , бесспорно желтая окраска домов это супер, а вот позитивная надпись это же конечно
для нашей администрации, как всегда обычный идиотизм законов.... увольнения и наказания простите не за х....
хотя , в принципе все как всегда, за кражу пачки макорон садят, потому что элементарно денег нет, а воруя миллиарды живешь припеваючи , Россия.
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0
Yuzhanka
Написано сегодня, в 13:56
Все это понятно,что нужно бороться с серостью и убогостью,непонятно одно-к чему эта убогая бессмысленная надпись на торце дома? Картину нарисовать слабо было? Примеров тому масса. Иль это такое своеобразное "прощай" сахалинцам от Шугурова?
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0
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 14:04
Yuzhanka, Кран-балка стоит 1200 рублей в час. Прорисовка может занять целый день. Краски на картину могут стоить примерно 5 тысяч. Вот сейчас вы, такая эстетка, все это оплачиваете и завтра у вас на торце рисуют картину. И да, позаботьтесь о согласованиях, потому что уже через час на место прискачут недовольные и дорисовать не дадут.
Вы все это сделаете, или только в интернете языком болтать, указывать, как надо сделать?
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 14:01 Отредактированно сегодня, в 14:02
Забавно как лихо гендиректор какого-то там УК устанавливает сроки руководителю Департамента архитектуры, да еще и слету определяет уровень эстетичности написанного
Смешно, ей богу.
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Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 14:06
Яков Максимов, Про эстетичность особенно мило. Два лучших дизайнера Южно-Сахалинска решили, что эстетично, а директор управляшки Гракович - что нет.
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+1
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 14:08
Любовь Барабашова, он гендиректор УК - он ТАК видит. И вот еще что - обидеть гендиректора УК может каждый
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