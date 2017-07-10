Фото и видео очевидцев
Траву у дач в Троицком заливают бетоном
Там же моют спецтехнику
У дач в воинском городке в Троицком накануне появилась новая незаконная бетонная площадка.
По словам жителей улицы Гвардейской, водитель бетономешалки подъехал к дачному массиву и стал сливать бетон, затем достал шланг и начал мыть автомобиль. Все это происходило на глазах у дачников. На замечания мужчина не реагировал.
Происходящее засняли на видео.
Напомним, в начале лета очевидцы также засняли сброс бетона в несанкционированном месте. Тогда строители заливали полянку у подножия «Горного воздуха». Место отдыха южносахалинцев превратилось в бетонно-грязевую площадку.
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Разве кому-то надо так уговнячивать место, где живешь?.((