Траву у дач в Троицком заливают бетоном

Фото и видео очевидцев

У дач в воинском городке в Троицком накануне появилась новая незаконная бетонная площадка.

По словам жителей улицы Гвардейской, водитель бетономешалки подъехал к дачному массиву и стал сливать бетон, затем достал шланг и начал мыть автомобиль. Все это происходило на глазах у дачников. На замечания мужчина не реагировал.

Происходящее засняли на видео.

Напомним, в начале лета очевидцы также засняли сброс бетона в несанкционированном месте. Тогда строители заливали полянку у подножия «Горного воздуха». Место отдыха южносахалинцев превратилось в бетонно-грязевую площадку.