новости
новости
Регистрация
Траву у дач в Троицком заливают бетоном
Фото и видео очевидцев

Траву у дач в Троицком заливают бетоном

Там же моют спецтехнику

У дач в воинском городке в Троицком накануне появилась новая незаконная бетонная площадка.

По словам жителей улицы Гвардейской, водитель бетономешалки подъехал к дачному массиву и стал сливать бетон, затем достал шланг и начал мыть автомобиль. Все это происходило на глазах у дачников. На замечания мужчина не реагировал. 

Происходящее засняли на видео.

Напомним, в начале лета очевидцы также засняли сброс бетона в несанкционированном месте. Тогда строители заливали полянку у подножия «Горного воздуха». Место отдыха южносахалинцев превратилось в бетонно-грязевую площадку.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:02 +2
Другие статьи по темам
Место
Троицкое
Популярное на ASTV
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:21
То траву заливают, то асфальт в реку скидывают, люди АУУУУ, одумайтесь, что вы творите с природой то? Себе мозги залейте лучше!
Ответить
+4
Online
aleksa90 Online
Написано сегодня, в 11:33
Netu_nika, это не люди- это свиноты...
Ответить
+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:35
aleksa90, да поторопился назвать их людьми
Ответить
+3
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 11:33
Молодец парняга...так держать
Ответить
0
Online
Жемчужная Online
Написано сегодня, в 11:37
Правильно, он лучше выльет бетон, чем отдаст бесплатно.
Ответить
+3
Online
Жемчужная Online
Написано сегодня, в 11:39
Они все так делают, мы тоже заказывали бетон 1,5 куба, привез, слил, заплатили. Он говорит, берите еще, а нам не надо больше. И что вы думаете, поехал и слил возле ближайшей помойки.
Ответить
+3
Online
Лунный цветок Online
Написано сегодня, в 11:49
А почему никто жалобы на такие действия не пишет?..
Разве кому-то надо так уговнячивать место, где живешь?.((
Ответить
+1
senchick
Написано сегодня, в 12:06
Вопрос в другом... А чем у нас занимается Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура???
Ответить
+2
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 12:32
senchick, ну это не граффити на стене
Ответить
+4
MiSHGUN
Написано сегодня, в 13:07
Они ещё за "Спартаком" вылили бетон ...твари...и вообще ....
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Мэрия проведет опрос по поводу граффити в Дальнем
Мэрия проведет опрос по поводу граффити в Дальнем
В Южно-Сахалинске на время концерта под открытым небом ограничат движение автотранспорта
В Южно-Сахалинске на время концерта под открытым небом ограничат движение автотранспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru