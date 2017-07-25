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Дизайнеры предложили южносахалинцам возлюбить дальнего без согласования

Дизайнеры предложили южносахалинцам возлюбить дальнего без согласования

Граффити на стене дома в Дальнем, которое художники планировали как подарок жителям, может стоить им судебного разбирательства

Сегодня, 31 июля, на стене дома №15 на улице Первая Московская в Дальнем появилась огромная надпись «Возлюби дальнего своего».

– Никакого религиозного подтекста тут нет. Просто фраза как-то сразу легла, – говорит дизайнер Алексей Дружинин. – В ней есть юмор. Это о любви к жителям, к самому Дальнему.

Граффити на свои деньги (аренда автовышки 1200 рублей в час) в обеденный перерыв сделали два человека – пока еще начальник отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров и дизайнер Алексей Дружинин. Рисунок они считают своим подарком жителям, но не все ему рады. Сотрудники управляющей компании пригрозили художникам административными делами, обвинили в хулиганстве и порче чужого имущества.

Час дня, новое Дальнее, пекло. Вышка поднимает художников на высоту второго этажа, они начинают размечать, где появится надпись. Вот появилась первая буква, она еще не прорисована до конца, но Шугуров переходит ко второй.

Из супермаркета с бутылкой пива вышел мужчина, на вид за 40, но по паспорту явно меньше.

– Это что будет, искусство какое-то? Искусства тут не хватает. Дальнее просто одно из мест, через которые мы проходим за свою жизнь…. А вы меня снимаете? – увидев видеокамеру, мгновенно перешел от философии к сугубой практике. – Пиво мне пить можно? Или нельзя, чтобы по телевизору бутылка?

Жара уже невыносима. Мимо пробегают дети, мамочки с колясками. Второе слово подходит к концу, художники спустились вниз пополнить запасы краски.

Прибежала встревоженная женщина:

– Ребята, в слове ошибка! Вы не дописали! У вас «Зозлюби» вместо «Возлюби».

– Мы еще не закончили работу, сейчас все допишем, – говорит Шугуров.

– Ух, а то я с балкона увидела, прибежала подсказать!

– Почему нет волонтеров? – это уже жительница Дальнего, которая как-то вместе с Шугуровым расписывала одну из стен города.

– А почему дальнего? Как это понимать? – интересуется молодая женщина с коляской. Получает ответ, что каждый может понимать так, как считает нужным, улыбается и уходит.

Когда надпись уже почти была готова, к дому подошли двое.  Мужчина и женщина.

– Так, сейчас составляем акт, это порча чужого имущества, беспредел. С кем согласовано? – говорил мужчина. – Мне жильцы звонят, и не один. Говорят: на каком основании нашу стену уродуют?

– Боже мой, какая безграмотность, какой позор! Тема, достойная Задорнова! – женщина формально обращалась к спутнику, но на самом деле это обозначение позиции. Дизайнеры зависли где-то под крышей, поэтому к дискуссии, как явные соучастники, привлекаются журналисты.

– Вот вы думаете, можете так просто прийти и исписать стену дома? А я захочу у вас на стене нарисовать домик, мне будет казаться, что это красиво, а вы как отреагируете? У вас кто любимый художник? Ну надпись же безграмотная!

– Два хороших художника, за свой счет делают клевую надпись, которая заставит улыбнуться, почему бы не сказать им спасибо? – журналисты втягиваются в спор.

– Кто сказал, что они хорошие художники? Где это сказано? И надпись какая-то двусмысленная, мало кто что подумает, глядя на нее… В общем, пишем заявление в прокуратуру, заявляем о хулиганстве и вандализме.

Строго говоря, формально сотрудник управляющей компании прав. Прежде чем надпись появится на стене, ее должны согласовать. Сначала собственники квартир. Для этого за 10 дней их нужно уведомить о собрании, на нем рассматривается вопрос о появлении надписи. Автору идеи нужно собрать подписи не менее чем  51% жильцов. Кроме того, согласование нужно получить и в мэрии.

– Жители абсолютно правы, что необходимо согласовать все действия с собственниками фасада, – говорит Шугуров. – Но острые произведения искусства невозможно со всеми согласовать. И тут я беру ответственность на себя. Мне хочется, чтобы жители Дальнего надпись полюбили.  Но если люди решат, что она им не нужна, я закрашу ее за свой счет. Тут не будет проблемы. Но я очень надеюсь, что этот проект станет основой для общественного диалога. Понятно, что найдутся те, кому не понравится, но будут и те, кто одобрит. Вот именно для такого разговора я все и сделал. Дальнему, на мой взгляд, сейчас не хватает культурной жизни, и такой проект мог бы стать поводом для привлечения к селу внимания. На самом деле я бы здесь с удовольствием провел граффити-фестиваль. Здесь очень много пустых фасадов. И если привезти сюда десять художников, как привезли недавно на Итуруп, то можно сделать совершенно живописный, уникальный уголок. Но для этого должны созреть жители. 

Ну а пока жители не созрели, сотрудники управляющей компании озвучили порядок действия – правоохранительные органы ищут виновных и выдают им предписание надпись закрасить. Вариант оставить ее не рассматривается, ведь разрешения получено не было.

Прямо под надписью «Возлюби дальнего своего» есть другая – «х*й». Судя по тому, что там она явно давно, ни собственников, ни управляющую компанию она не смущает. Им она не кажется ни вандализмом, ни беспределом. И когда «Возлюби» исчезнет, «х*й» останется. Ведь он написан орфографически правильно. 

И Павел Шугуров и Алексей Дружинин ранее уже проводили арт-акции. Шугуров с волонтерами расписывал стены домов граффити, а Дружинин вместе с единомышленниками выпустили на стену старого барака расписных деревянных рыб.

P.S. Павел Шугуров написал в мэрии объяснительную по поводу того, что в рабочее время не был на своем месте. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 18:08 +7
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Комментарии
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 18:24
Вот так. "Улыбнули" людей, "подняли" настроение. За свой счет огребли неприятностей. Ну что у нас за люди?! Когда вокруг серость, грязища - так привычнее что ли? Появилось что-то неординарное, яркое пятно и сразу нашлись "активисты". (рука лицо)
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:39
Huli_Ганка, а нецензурщина на стенах ближе и роднее. И никого, главное, не смущает
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+6
serebro-22
Написано сегодня, в 20:36
Huli_Ганка, Эта надпись больше нашему правительству подходит,путину и его друзьям .,ито газа на милиарды доларов продают, а мы как жили в помойке так и живем.
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0
Online
Дарья Трилицкая Online
Написано сегодня, в 18:49
Люба, это великолепно
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+5
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 18:49
Символические рисунки сделанные в советское время
на зданиях заделывают, под предлогом очень промерзает, а в другом месте типа рисуют, наводят "красоту"...

Вход пошла церковная исповедь...
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0
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 19:49
MARBLE, Шугуров вообще-то, вероятно единственный, кто за эти советские надписи переживал и пытался их сохранить. И мы на сайте о проблеме надписей писали с его подачи. В следующий раз, когда решите излить праведный гнев, хотя бы уточните, а по адресу ли обвинения. Ок?
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:54
Любовь Барабашова, Я не судья обвинять кого-либо в чём-то, я просто оставила своё мнение...
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−1
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 19:57
MARBLE, научитесь держать его при себе . в вашем случае это самый главный навык.
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+4
Еще 13 комментариев
Sah0409
Написано сегодня, в 18:55
Мне очень нравится! Яркий слогон призывающий к любви))Пусть все дальнее распишут! Люди какие-то странные! Что согласовывать тут с жителями? Это же не реклама.....чего либо...
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:16
Sah0409, Действительно: "Что согласовывать тут с жителями?"
Малюйте на здоровье....
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0
Rola
Написано сегодня, в 20:00
MARBLE, а чем Вам мешает эта надпись?
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 20:10
Rola, Мне не нравится: надпись, как на заборе....
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0
Еще 2 комментария
Online
aurika_1 Online
Написано сегодня, в 18:55
Слава Бэнкси не дает покоя?
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0
Нина Шалфей
Написано сегодня, в 19:12
Шугуров уедет, а быдло-жэк останется. И вот здесь бы определиться людям, чего они хотят - любви или "х...й"
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+3
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 21:24
Нина Шалфей, Нина им любви "х...й" не хватает. Вот и бесятся.
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−1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 19:16
У нас тоже на фасаде всякие гадости дети нарисовали, но УК дела нет. Дармоеды они. Наконец-то появился повод самим на кого нибудь нажаловаться. А так в основном на них все пишут
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+3
Сергей Красноухов
Написано сегодня, в 19:38
Проще запретить, чем понять. Вот, кстати, пример уличной живописи в Судаке (Крым).
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+4
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 19:40
ДА НОРМАЛЬНАЯ НАДПИСЬ.. Я НЕ ЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ВИЖУ В ЭТОЙ НАДПИСИ...
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+3
Hana
Написано сегодня, в 20:06
(князь) Вельзевул, Но с жильцами все таки нужно согласовывать.
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+2
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 21:06
Hana, раньше не надо было не чего, согласовывать. налепили и всё!
А то какие нежные все.. из бараков переехали и нос задирают...
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 19:43 Отредактированно сегодня, в 20:31
а давайте на всех тогда писать акты. за порчу стен..
В этом районе 80% быдло живет.. им не шиша не надо. как набухаться и сидеть на попе ровно...
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+2
Hana
Написано сегодня, в 20:05
Теперь придут люди из УК и отлюбят дизайнеров
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+1
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 20:19
поржал
с точки зрения привычной русскому населению логики,обе надписи дополняют друг друга,не хватает ещё радужного флага

почему бы не написать(пусть и банальное) "Мы любим Дальнее!" ?...
Ну или типа того....не,без обид ребята,но фишка явно попадёт к Задорнову..)))я против безликих стен,и за красивое графити или надписи с аккуратным юмором...)))
Но надо как то ОООООЧЕНЬ аккуратно,а то по весне голодные
люди как начнут "возлюбливать" ,устанем криминальные сводки читать.)))
ИМХО.
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