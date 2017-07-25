Дизайнеры предложили южносахалинцам возлюбить дальнего без согласования

Граффити на стене дома в Дальнем, которое художники планировали как подарок жителям, может стоить им судебного разбирательства

Сегодня, 31 июля, на стене дома №15 на улице Первая Московская в Дальнем появилась огромная надпись «Возлюби дальнего своего».

– Никакого религиозного подтекста тут нет. Просто фраза как-то сразу легла, – говорит дизайнер Алексей Дружинин. – В ней есть юмор. Это о любви к жителям, к самому Дальнему.

Граффити на свои деньги (аренда автовышки 1200 рублей в час) в обеденный перерыв сделали два человека – пока еще начальник отдела дизайна администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров и дизайнер Алексей Дружинин. Рисунок они считают своим подарком жителям, но не все ему рады. Сотрудники управляющей компании пригрозили художникам административными делами, обвинили в хулиганстве и порче чужого имущества.

Час дня, новое Дальнее, пекло. Вышка поднимает художников на высоту второго этажа, они начинают размечать, где появится надпись. Вот появилась первая буква, она еще не прорисована до конца, но Шугуров переходит ко второй.

Из супермаркета с бутылкой пива вышел мужчина, на вид за 40, но по паспорту явно меньше.

– Это что будет, искусство какое-то? Искусства тут не хватает. Дальнее просто одно из мест, через которые мы проходим за свою жизнь…. А вы меня снимаете? – увидев видеокамеру, мгновенно перешел от философии к сугубой практике. – Пиво мне пить можно? Или нельзя, чтобы по телевизору бутылка?

Жара уже невыносима. Мимо пробегают дети, мамочки с колясками. Второе слово подходит к концу, художники спустились вниз пополнить запасы краски.

Прибежала встревоженная женщина:

– Ребята, в слове ошибка! Вы не дописали! У вас «Зозлюби» вместо «Возлюби».

– Мы еще не закончили работу, сейчас все допишем, – говорит Шугуров.

– Ух, а то я с балкона увидела, прибежала подсказать!

– Почему нет волонтеров? – это уже жительница Дальнего, которая как-то вместе с Шугуровым расписывала одну из стен города.

– А почему дальнего? Как это понимать? – интересуется молодая женщина с коляской. Получает ответ, что каждый может понимать так, как считает нужным, улыбается и уходит.

Когда надпись уже почти была готова, к дому подошли двое. Мужчина и женщина.

– Так, сейчас составляем акт, это порча чужого имущества, беспредел. С кем согласовано? – говорил мужчина. – Мне жильцы звонят, и не один. Говорят: на каком основании нашу стену уродуют?

– Боже мой, какая безграмотность, какой позор! Тема, достойная Задорнова! – женщина формально обращалась к спутнику, но на самом деле это обозначение позиции. Дизайнеры зависли где-то под крышей, поэтому к дискуссии, как явные соучастники, привлекаются журналисты.

– Вот вы думаете, можете так просто прийти и исписать стену дома? А я захочу у вас на стене нарисовать домик, мне будет казаться, что это красиво, а вы как отреагируете? У вас кто любимый художник? Ну надпись же безграмотная!

– Два хороших художника, за свой счет делают клевую надпись, которая заставит улыбнуться, почему бы не сказать им спасибо? – журналисты втягиваются в спор.

– Кто сказал, что они хорошие художники? Где это сказано? И надпись какая-то двусмысленная, мало кто что подумает, глядя на нее… В общем, пишем заявление в прокуратуру, заявляем о хулиганстве и вандализме.

Строго говоря, формально сотрудник управляющей компании прав. Прежде чем надпись появится на стене, ее должны согласовать. Сначала собственники квартир. Для этого за 10 дней их нужно уведомить о собрании, на нем рассматривается вопрос о появлении надписи. Автору идеи нужно собрать подписи не менее чем 51% жильцов. Кроме того, согласование нужно получить и в мэрии.

– Жители абсолютно правы, что необходимо согласовать все действия с собственниками фасада, – говорит Шугуров. – Но острые произведения искусства невозможно со всеми согласовать. И тут я беру ответственность на себя. Мне хочется, чтобы жители Дальнего надпись полюбили. Но если люди решат, что она им не нужна, я закрашу ее за свой счет. Тут не будет проблемы. Но я очень надеюсь, что этот проект станет основой для общественного диалога. Понятно, что найдутся те, кому не понравится, но будут и те, кто одобрит. Вот именно для такого разговора я все и сделал. Дальнему, на мой взгляд, сейчас не хватает культурной жизни, и такой проект мог бы стать поводом для привлечения к селу внимания. На самом деле я бы здесь с удовольствием провел граффити-фестиваль. Здесь очень много пустых фасадов. И если привезти сюда десять художников, как привезли недавно на Итуруп, то можно сделать совершенно живописный, уникальный уголок. Но для этого должны созреть жители.

Ну а пока жители не созрели, сотрудники управляющей компании озвучили порядок действия – правоохранительные органы ищут виновных и выдают им предписание надпись закрасить. Вариант оставить ее не рассматривается, ведь разрешения получено не было.

Прямо под надписью «Возлюби дальнего своего» есть другая – «х*й». Судя по тому, что там она явно давно, ни собственников, ни управляющую компанию она не смущает. Им она не кажется ни вандализмом, ни беспределом. И когда «Возлюби» исчезнет, «х*й» останется. Ведь он написан орфографически правильно.

И Павел Шугуров и Алексей Дружинин ранее уже проводили арт-акции. Шугуров с волонтерами расписывал стены домов граффити, а Дружинин вместе с единомышленниками выпустили на стену старого барака расписных деревянных рыб.

P.S. Павел Шугуров написал в мэрии объяснительную по поводу того, что в рабочее время не был на своем месте.