Обматерившая сотрудника ГИБДД сахалинка оштрафована на 20 тыс. рублей

Мировой судья судебного участка № 9 Ногликского района вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Вал. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что вечером 25 июня 2017 года подсудимая, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбила и обматерила инспектора ГИБДД.

Подсудимая признала вину в совершении преступления и принесла свои извинения сотруднице полиции.

Суд приговорил подсудимую к штрафу в размере 20 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.