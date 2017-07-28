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Обматерившая сотрудника ГИБДД сахалинка оштрафована на 20 тыс. рублей

Обматерившая сотрудника ГИБДД сахалинка оштрафована на 20 тыс. рублей

Жительница села Вал извинилась

Мировой судья судебного участка № 9 Ногликского района  вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы села Вал. Женщина  признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что  вечером 25 июня 2017 года подсудимая, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбила и обматерила инспектора ГИБДД.

Подсудимая  признала вину в совершении преступления и принесла свои извинения сотруднице полиции.

Суд приговорил подсудимую к  штрафу в размере 20 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:38 +2
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 12:17
ух тыж, штраф присудили. В принципе это закономерно. Только вот одно НО-а для всех ли это применяется? Как пример-уже год назад, а точнее 30 июля прошлого года было страшное дтп с пострадавшими на Компроспекте возле Чехов-центра. Там виновник в полном неадеквате оказывал сопротивление сотрудникам и крыл матом с употреблением оскорблений в их адрес. Хотелось бы узнать какова его судьба и каково ему наказание.
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+2
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 12:29
Подкоплю деньжат и все им скажу
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 12:31 Отредактированно сегодня, в 12:45
Huli_Ганка, не обижай ГИББДунцев, их и так мало осталось
вымирают, как класс
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+2
Арктический Воин
Написано сегодня, в 12:34
Huli_Ганка, У меня в заначке десятка. Оставлю на комментарии
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+2
Huli_Ганка
Написано сегодня, в 12:36
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+1
Еще 13 комментариев
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:24
слово не воробей....., оплата в размере 20.000Р еще долгое время будет терзать душу, что не все тогда высказала
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+1
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 13:33
Язык мой.враг мой.
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0
samaya_555
Написано сегодня, в 13:35
— С вас штраф за оскорбление сотрудника полиции — 500 рублей. — Возьми 1000 и слушай дальше.
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+3
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