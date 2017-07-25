Сад волшебных цветов нарисовали южносахалинцы в одном из дворов города

29 июля в Южно-Сахалинске состоялся очередной мастер-класс по уличному искусству. В этот раз инициативные горожане и волонтеры Центра молодежных инициатив работали над преображением трансформаторной подстанции во дворе домов 285А, 287, 289, 291А по улице Комсомольской. Этот объект стал уже четвертым, над созданием которого работала инициативная команда, сообщает пресс-служба МБУ «ЦМИ».

Преображение этого объекта было согласовано с МУП «Электросервис». На протяжении всего мероприятия на площадке присутствовал специалист компании, который провел для всех инструктаж по технике безопасности.

Работа велась под руководством художника, начальника отдела дизайна и оформления городского пространства управления архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Павла Шугурова. В этот раз концепция арт-объекта предполагала разработку индивидуальных эскизов, объединенных одной темой — волшебная природа. Всего на работу ушло около пяти часов.

Жительница Южно-Сахалинска Елена Сырейщикова впервые стала участницей мастер-классов по уличному искусству. От творческого процесса девушка получила массу положительных эмоций. Елена признается, что с детства не умеет рисовать, но в этот раз удалось воплотить в жизнь все задуманное.

- Сначала хотела нарисовать папоротник и волшебный цветок, который все ищут в ночь на Ивана Купала. Но в процессе работы рисунок немного изменился и получился огромный солнечный одуванчик. Под руководством Павла Шугурова все получается, он отлично направляет и подсказывает, - поделилась впечатлениями участница мастер-класса Елена Сырейщикова.

Прошедший мастер-класс по арт-искусству стал завершающим под руководством Павла Шугурова. Совместный проект художника и Центра молодежных инициатив действует с апреля 2017 года.

В дальнейшем Центр молодежных инициатив планирует продолжать реализацию проекта.

- За время работы над проектом у нас подобралась команда активных, неравнодушных жителей. Примечательно, что в эту деятельность вовлечено много творческой молодежи, - отметил директор Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Александр Амандин.

- За полгода мне удалось влюбиться в Южно-Сахалинск, понять его душу. Есть даже такое устойчивое выражение «душа города». Южно-Сахалинск в этом отношении раскрылся для меня. Город интересный с интересной планировочной структурой и домами, - сказал художник, начальник отдела дизайна и оформления городского пространства управления архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Павел Шугуров. - Что касается городского творчества, то те зерна, которые были посеяны, в будущем дадут хорошие всходы. Сформировалось движение, которое готово поддержать инициативу. Буду с интересом наблюдать, как город развивается, как будут продолжены инициативы, в которых удалось поучаствовать. Были интересные предложения по бренду острова. После отъезда буду участвовать как житель России в судьбе неравнодушного мне города. Здесь остается много друзей, творческих наработок. Думаю, еще сюда вернусь как художник.