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Жители Мицулевки отпраздновали 135-летие села

Жители Мицулевки отпраздновали 135-летие села

Оно образовано в 1882 году

Село Мицулевка в Анивском районе отмечает свое 135-летие. Название населенный пункт получил в честь агронома казака Михаила Семеновича Мицуля, заложившего основы научного ведения сельского хозяйства на Сахалине.

Сегодня здесь проживает более 500 жителей, село активно разрастается. Не стоит на месте и сельское хозяйство, осваивается оленеводство, развиваются фермерские хозяйства.

Чтобы встретить праздник жители села собрались в сельском клубе. С порога всех гостей встречали хлебом-солью, пирогами, сообщает пресс-служба администрации Анивы. 

Галерея
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 1
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 2
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 3
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 4
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 5
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 6
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 7
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 8
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 9
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 10
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 11
Жители Мицулевки празднуют 135-летие села, Фото: 12
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Жители Мицулевки празднуют 135-летие села
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:26 +3
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 19:09
Рассказали бы про историю села. Там есть могилы ссыльных поляков. А при японцах там вроде резервация была для русских. Надо бы уточнить.
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+1
SWATIMYR
Написано сегодня, в 19:18
Хорошее село и люди там хорошие - на альтруизме этих людей всё там и держится!!!
Село и правда разрастается, и ему категорически не хватает своего детсада, школы, медицинского пункта! Пусть услышат это депутаты всех уровней, чиновники всех министерств!

С праздником, земляки!!!
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+3
Online
Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 20:04
С праздником!...
Надо создать село Лаврэнтьевка...будет побратим
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+2
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