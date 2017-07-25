Жители Мицулевки отпраздновали 135-летие села

Оно образовано в 1882 году

Село Мицулевка в Анивском районе отмечает свое 135-летие. Название населенный пункт получил в честь агронома казака Михаила Семеновича Мицуля, заложившего основы научного ведения сельского хозяйства на Сахалине.

Сегодня здесь проживает более 500 жителей, село активно разрастается. Не стоит на месте и сельское хозяйство, осваивается оленеводство, развиваются фермерские хозяйства.

Чтобы встретить праздник жители села собрались в сельском клубе. С порога всех гостей встречали хлебом-солью, пирогами, сообщает пресс-служба администрации Анивы.