Жители Мицулевки отпраздновали 135-летие села
Оно образовано в 1882 году
Село Мицулевка в Анивском районе отмечает свое 135-летие. Название населенный пункт получил в честь агронома казака Михаила Семеновича Мицуля, заложившего основы научного ведения сельского хозяйства на Сахалине.
Сегодня здесь проживает более 500 жителей, село активно разрастается. Не стоит на месте и сельское хозяйство, осваивается оленеводство, развиваются фермерские хозяйства.
Чтобы встретить праздник жители села собрались в сельском клубе. С порога всех гостей встречали хлебом-солью, пирогами, сообщает пресс-служба администрации Анивы.
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12 Жители Мицулевки празднуют 135-летие села
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Село и правда разрастается, и ему категорически не хватает своего детсада, школы, медицинского пункта! Пусть услышат это депутаты всех уровней, чиновники всех министерств!
С праздником, земляки!!!
Надо создать село Лаврэнтьевка...будет побратим