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Утро с АСТВ
ГрозноСамолетное доброутреннее с конкурсом)

ГрозноСамолетное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

А еще с Международным днем девочек 

 

Медведи пробрались в пиццерию полакомиться колбасой

В американском штате Колорадо ловкая медведица с медвежатами пробралась в пиццерию полакомиться деликатесами.

Видео с камер наблюдения в своем Facebook распространили владельцы заведения Antonio's Real New York Pizza, что в городе Эстес-Парк в штате Колорадо.

к медведица с двумя медвежатами, ночью, когда там никого не было, пробралась в помещение пиццерии.

Они полакомились заготовками из теста и салями.

После инцидента владельцы пиццерии призвали правоохранителей не усыплять животных, поскольку большого вреда они не наделали.


Источник: http://24tv.ua/ru/kurezy_tag38?utm_source=seocopy

Названы самые путешествующие нации мира

Больше всего в мире путешествуют жители Гонконга. Об это сообщается в исследовании транспортной компании Movehub, результаты которого публикует 34travel.

Отмечается, что гоноконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год. На каждое путешествия они тратят порядка трех тысяч долларов.

Второе место рейтинга досталось жителям Люксембурга, которые отправляются в поездки в среднем 2,56 раза в год. На каждую из них они тратят около шести тысяч долларов. На третьей позиции оказались путешественники из Венгрии (1,62 путешествия в год, 250 долларов на поездку).

Также в число лидеров вошли жители Швеции, Финляндии, Ирландии, Сингапура, Швейцарии, Дании и Албании.

Источник: http://www.mixnews.lv/ru/world/news/228187_nazvany-samye-puteshestvuyus4ie-nacii-mira/

 

Задание на сегодня: 

Расскажите (или спойте))) вашу любимую частушку)

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Самые грозные самолеты российской авиации

К сожалению, техническое превосходство нашего оружия над западным — все еще дело будущего. Со времен холодной войны, когда численность контингента стран Варшавского договора превосходила НАТО, последний сумел сохранить технологическое преимущество, в том числе и в воздухе.

И даже сегодня ВВС России пока не могут похвастать наличием в строю истребителей пятого поколения, в то время как у американцев есть высоко оцененные экспертами F-22 Raptor и F-35. Но сейчас Россия проводит масштабную военную программу модернизации, которая вполне может вывести ВВС страны на десятилетия вперед потенциальных противников. Кроме того, вот эти пять находящихся в строю самолетов уже сейчас считаются западными экспертами потенциально превосходящими американские аналоги.

Самые грозные самолеты российской авиации

Су-27

Российский многоцелевой истребитель Су-27 относится к четвертому поколению — в строй он был введен еще в 1985 году. Опасный хищник разрабатывался с одной целью: захват превосходства в воздухе. С боевым радиусом в 750 километров и максимальной скоростью в 2 525 км/ч, Су-27 намного опережает американские аналоги F-16 и F / A-18, скорость которых не превышает 2 200 и 1 900 км/ч соответственно.

Самые грозные самолеты российской авиации

МиГ-29

Еще одна машина времен Советского Союза до сих пор используется Россией для поддержания превосходства в воздухе. МиГ-29 (как и Су-27) был разработан, чтобы конкурировать с F-15 и F-16. Небольшой, с малым боевым радиусом истребитель берет своей маневренностью: проведенные после окончания холодной войны испытания немецкими Люфтваффе показали, что изделие Микояна гораздо более уверенно чувствует себя в воздухе, чем F-16. Сейчас МиГ-29 активно используется сирийским правительством, и Россия намеревается поставить новую партию этих самолетов своему ближневосточному союзнику.\

Самые грозные самолеты российской авиации

Су-35

По совокупности характеристик истребитель вплотную подходит к истребителям пятого поколения. На фюзеляже самолета установлены 12 станций для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». На вооружении России сейчас стоит 48 машин этого класса, во многом превосходящих основной американский истребитель F-35, который слишком зависит от своей стелс-системы.

Самые грозные самолеты российской авиации

Т-50

Способный развить скорость в 2 600 км/ч, ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), оставляет конкурентов далеко позади. В качестве многофункционального истребителя Т-50 будет оснащен ракетами «воздух-воздух» и «воздух-земля», включая тяжелые ракеты класса R77. Кроме того, на борту истребитель сможет нести пару противокорабельных бомб по 1500 кг каждая. Ожидается, что к 2020 году на вооружение ВВС России поступит 55 этих истребителей.

Самые грозные самолеты российской авиации

Ту-160

Ту-160 невероятно быстр для стратегического бомбардировщика. Самолет способен набрать 2 220 км/ч, что оставляет далеко позади американские стратегические бомбардировщики, такие как B1-B Lancer (1448 км /час) и B-52 (1000 км/час). Blackjack (по классификации НАТО) может похвастать впечатляющим боевым радиусом в 12 300 километров и способен совершить трансатлантический полет, что и было продемонстрировано в 2008 году на маршруте Мурманск-Венесуэла.

Нашла тут

 
А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Чудесного вам дня!

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 07:07 +9
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Комментарии
max7676
Написано сегодня, в 07:55 Отредактированно сегодня, в 07:56
Доброе утро ! Подборка зачетная , наше вооружение всегда на голову выше всех западных аналогов .
А вот частушку что то с утра и не вспомнить , правда вот одна пришла на ум , но для чтения не пойдёт ...
.Всем отличного настроения , и добрых дел желаю !
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:47
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+8
max7676
Написано сегодня, в 10:19
Татьяна Сергеева, Спасибо , Татьяна !
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:07
Доброе утро! Девчонки, с праздником!!!
Все мы, не глядя на возраст, в душе девочки


Тракториста полюбила
И в ночи ему дала.
Три недели титьки мыла
И соляром писала.
И это самая невинная частушка, пришедшая в голову


Россияне тоже путешествуют, но мало...

Техника такая техника...
Подпись: подождите меня, я в булочку опаздываю!
Всем отличного морозного дня, у меня сегодня лобовуха в машине замёрзла напрочь!
холода, коллега на работе простыл...
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+10
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 08:19
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:50
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+7
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 09:00
Татьяна Сергеева,
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+3
Еще 8 комментариев
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 08:18
Девочки, с днём девочек нас!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:50
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+7
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 08:23 Отредактированно сегодня, в 08:27
Доброе утро!
Частушка :- « Говорила, говорила, говореные слова!
До чего договорилась, стала милому своя»!
Название: -«Вите надА ВЫЙТИ»
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 08:51
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+6
Online
Рыжова Светлана Online
Написано сегодня, в 13:54 Отредактированно сегодня, в 13:54
Татьяна Сергеева, БЛАГОДАРЮ!!!
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0
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 09:11
Девчонки, с Праздником всех Вас!
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+9
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:30
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:30
Григорий Смекалов, душевной, яркой, теплой осени Вам
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+5
Еще 3 комментария
ateriya
Написано сегодня, в 09:18
доброго утра всем. девочки с днем девочек нас! девочки это сила! видно в Америке тоже с рыбой проблемы, раз медведи на колбасу перешли. подборка сегодня прям улетная! кстати иностранцы в шоке от наших девушек - летчиц. частушка, как то я не могу вспомнить более менее пристойную. про кукушку и соловья есть, про воробья есть, про охоту. но это немного не тот формат. всем отличного дня.
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:31
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+4
ateriya
Написано сегодня, в 12:58
Татьяна Сергеева, спасибо. вот бы такое платье как на картинке, и шляпку и зонтик! красотища необыкновенная!
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+1
Zoidberg
Написано сегодня, в 09:34
"... К сожалению, техническое превосходство нашего оружия над западным — все еще дело будущего. ... И даже сегодня ВВС России пока не могут похвастать наличием в строю истребителей пятого поколения..."

И тут же:
"...эти пять находящихся в строю самолетов уже сейчас считаются западными экспертами потенциально превосходящими американские аналоги." Я вас умоляю....


А девочек - с днем девочек!
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+3
ateriya
Написано сегодня, в 09:52
Zoidberg, зато, и то оружие что есть, дает такого жара, что ни одному зарубежному и не снилось. и гораздо дешевле в производстве и обслуживании.
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+4
Zoidberg
Написано сегодня, в 11:14
ateriya, Вам виднее!


Это тоже Вам -
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+1
ateriya
Написано сегодня, в 11:34
Zoidberg, спасибо.
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+1
Еще 1 комментарий
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Mopsik Online
Написано сегодня, в 09:48
Доброе утро)))
С праздником нас девочек

Частушку
. Только детскую знаю
. Растяни меха гормошка, эхххх играй наяривай.........
Подборочка класс

К картинке: А как де я?
Хорошего всем дня и отличного настроения
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:32
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+4
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 13:38
Татьяна Сергеева, спасибо
.
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+4
Катерина90
Написано сегодня, в 09:52
Всем доброго утра! Девчули с праздником нас! Все ни как не могла добраться до интернета. До сих пор сижу на больничном
жуть какая то! Частушка крутится про собачку!)) Во саду ли во городе, бегала собачка, хвост подняла на...
, вот и вся задачка!)) Название к картинке: "Сосисочка не покидай меня! Всем хорошего денька!
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+8
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:18
Катерина90, Катюша, выздоравливай скорее!
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+8
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:33
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+5
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:33
Катерина90, поправляйся!!!
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+4
Еще 6 комментариев
Malinka17
Написано сегодня, в 10:41
Всем трям!
Частушки знаю оооочень неприличные, но так как я девочка-оставлю эти знания при себе
.
После Анюткиного названия и пытаться не буду что-то выдумывать)))
Поэтому просто : Всех девочек-девочек с праздником!
Хорошего вам всем настроения и дня
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+7
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:01
Malinka17, А моя младшая сестра говорила всем: - А я ещё маленькая."
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+2
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:35
Ответить
+5
Malinka17
Написано сегодня, в 12:39
Ответить
+3
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 11:10
Доброе утро!
Наклонюсь – а Вася снова
Чмокает повсюду!
Только с Васенькой грибочки
Собирать я буду!

Девочек - С днем девочек
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:35
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+5
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 12:44
Татьяна Сергеева, спасибо большое и взаимно
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:55
Василиса_Я ^.^, клаааасная частушка, Васятка
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+3
Еще 1 комментарий
АлинКо
Написано сегодня, в 11:31
Всем добрейшего утра! Частушки не помню, слышала их только в детстве, а сама никогда не пела, не модно это уже ))
комментарий к картинке:
"- дорогой, я не успела приготовить ужин.
- Хорошо, любимая, я привезу сосисок"
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+6
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 12:36
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+4
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 17:01
Победитель дня сегодня НюНик_просто_Анна! Поздравляем! Танцуют все!
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+3
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Veles Online
Написано сегодня, в 17:03
А можно попросить СУ-27 ЗСУ, т.е. Украинскую на агрегат Русских Витязей заменить, а то ассоциации нехорошие...
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0
АлинКо
Написано сегодня, в 17:06
@НюНик_просто_Анна Поздравляем!!!!!
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СоломенноСкульптурное доброутреннее с конкурсом)
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