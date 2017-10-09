ГрозноСамолетное доброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С новым днем!

А еще с Международным днем девочек

Медведи пробрались в пиццерию полакомиться колбасой

В американском штате Колорадо ловкая медведица с медвежатами пробралась в пиццерию полакомиться деликатесами.

Видео с камер наблюдения в своем Facebook распространили владельцы заведения Antonio's Real New York Pizza, что в городе Эстес-Парк в штате Колорадо.

к медведица с двумя медвежатами, ночью, когда там никого не было, пробралась в помещение пиццерии.

Они полакомились заготовками из теста и салями.

После инцидента владельцы пиццерии призвали правоохранителей не усыплять животных, поскольку большого вреда они не наделали.



Источник: http://24tv.ua/ru/kurezy_tag38?utm_source=seocopy

Названы самые путешествующие нации мира

Больше всего в мире путешествуют жители Гонконга. Об это сообщается в исследовании транспортной компании Movehub, результаты которого публикует 34travel.

Отмечается, что гоноконгцы в среднем совершают 11,4 поездки в год. На каждое путешествия они тратят порядка трех тысяч долларов.

Второе место рейтинга досталось жителям Люксембурга, которые отправляются в поездки в среднем 2,56 раза в год. На каждую из них они тратят около шести тысяч долларов. На третьей позиции оказались путешественники из Венгрии (1,62 путешествия в год, 250 долларов на поездку).

Также в число лидеров вошли жители Швеции, Финляндии, Ирландии, Сингапура, Швейцарии, Дании и Албании.

Источник: http://www.mixnews.lv/ru/world/news/228187_nazvany-samye-puteshestvuyus4ie-nacii-mira/

Задание на сегодня:

Расскажите (или спойте))) вашу любимую частушку)

А теперь очередь подборочки. Сегодня это Самые грозные самолеты российской авиации

К сожалению, техническое превосходство нашего оружия над западным — все еще дело будущего. Со времен холодной войны, когда численность контингента стран Варшавского договора превосходила НАТО, последний сумел сохранить технологическое преимущество, в том числе и в воздухе.

И даже сегодня ВВС России пока не могут похвастать наличием в строю истребителей пятого поколения, в то время как у американцев есть высоко оцененные экспертами F-22 Raptor и F-35. Но сейчас Россия проводит масштабную военную программу модернизации, которая вполне может вывести ВВС страны на десятилетия вперед потенциальных противников. Кроме того, вот эти пять находящихся в строю самолетов уже сейчас считаются западными экспертами потенциально превосходящими американские аналоги.

Су-27

Российский многоцелевой истребитель Су-27 относится к четвертому поколению — в строй он был введен еще в 1985 году. Опасный хищник разрабатывался с одной целью: захват превосходства в воздухе. С боевым радиусом в 750 километров и максимальной скоростью в 2 525 км/ч, Су-27 намного опережает американские аналоги F-16 и F / A-18, скорость которых не превышает 2 200 и 1 900 км/ч соответственно.

МиГ-29

Еще одна машина времен Советского Союза до сих пор используется Россией для поддержания превосходства в воздухе. МиГ-29 (как и Су-27) был разработан, чтобы конкурировать с F-15 и F-16. Небольшой, с малым боевым радиусом истребитель берет своей маневренностью: проведенные после окончания холодной войны испытания немецкими Люфтваффе показали, что изделие Микояна гораздо более уверенно чувствует себя в воздухе, чем F-16. Сейчас МиГ-29 активно используется сирийским правительством, и Россия намеревается поставить новую партию этих самолетов своему ближневосточному союзнику.\

Су-35

По совокупности характеристик истребитель вплотную подходит к истребителям пятого поколения. На фюзеляже самолета установлены 12 станций для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». На вооружении России сейчас стоит 48 машин этого класса, во многом превосходящих основной американский истребитель F-35, который слишком зависит от своей стелс-системы.

Т-50

Способный развить скорость в 2 600 км/ч, ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), оставляет конкурентов далеко позади. В качестве многофункционального истребителя Т-50 будет оснащен ракетами «воздух-воздух» и «воздух-земля», включая тяжелые ракеты класса R77. Кроме того, на борту истребитель сможет нести пару противокорабельных бомб по 1500 кг каждая. Ожидается, что к 2020 году на вооружение ВВС России поступит 55 этих истребителей.

Ту-160

Ту-160 невероятно быстр для стратегического бомбардировщика. Самолет способен набрать 2 220 км/ч, что оставляет далеко позади американские стратегические бомбардировщики, такие как B1-B Lancer (1448 км /час) и B-52 (1000 км/час). Blackjack (по классификации НАТО) может похвастать впечатляющим боевым радиусом в 12 300 километров и способен совершить трансатлантический полет, что и было продемонстрировано в 2008 году на маршруте Мурманск-Венесуэла.

Нашла тут

А прикольное название предлагаю придумать вот к этой фотке:

Чудесного вам дня!